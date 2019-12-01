Старые вопросы о главном

Власти республики подвели итоги года

Ещё свежи впечатления от большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина, а тут и крымские власти подвели итоги своей работы за год. На традиционную встречу главы республики Сергея Аксёнова с журналистами аккредитовались представители 40 муниципальных, республиканских и федеральных средств массовой информации. Они успели задать более 30 вопросов на самые животрепещущие для региона темы: о проблемах дорожного строительства, модернизации здравоохранения, росте цен и других важных аспектах крымской жизни.

О федеральных деньгах

Эта тема горячо волнует не только крымских чиновников и представителей СМИ, но и большинство граждан. Уходящий год ознаменовался очередным списком проектов федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, реализация которых потерпела фиаско. Как так вышло, кто виноват и что теперь ждёт эти объекты? Ведь в новом финансовом году вряд ли найдутся средства на то, что не доделано в этом.

До конца уходящего года федеральное правительство должно принять решение относительно дальнейшей судьбы республиканских объектов ФЦП, не достроенных в срок по вине подрядчиков. В Крыму таких 46, половина из которых – детские сады. Крымские власти рассчитывают, что правоохранительные органы всё-таки привлекут к ответственности всех виновных в нарушении сроков реализации проектов и хищении бюджетных средств. А тем временем на то, чтобы всё-таки достроить начатые объекты, придётся повторно выделять деньги из федеральной казны. Другого варианта, объясняют в крымском правительстве, на сегодняшний день нет. Но вот оказия: неоднократное финансирование одних и тех же объектов противоречит российскому законодательству. Что делать? Оказывается, крымские лидеры ещё осенью направили премьер-министру страны Дмитрию Медведеву обращение с просьбой помочь урегулировать возникшую несостыковку. Но результата пока нет, так что судьба недостроев остаётся весьма туманной. Кстати, общая сумма ущерба, нанесённого государственной казне недобросовестными подрядчиками при реализации ФЦП, уже сейчас составляет 1,5 млрд рублей.

К счастью, некоторые объекты федеральной целевой программы в этом году всё же удалось довести до ума: в оставшиеся дни декабря планируется завершить строительство 92 из них. В частности, подрядчики должны успеть сдать одну больницу, 12 детских садов, 2 школы, 13 дорог и 9 объектов энергетики.

О дорогах

В следующем году республика получит около 20 млрд рублей на ремонт дорог разных уровней: 2,9 млрд в рамках национальных проектов плюс дополнительно

17 млрд рублей, которые, как ожидается, «позволят кардинально изменить ситуацию» с состоянием дорожного покрытия. В целом власти планируют ежегодно приводить в нормативное состояние не менее 340 километров региональных и муниципальных дорог.

Кстати, ещё летом было решено выбрать единого подрядчика, который возьмёт на себя ремонт всех крымских дорог. Правда, на одной компании остановиться так и не смогли, поэтому фронт работ будет распределён между двумя крупными предприятиями: «ВАД» (генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида») и «Центродорстрой» (генеральный подрядчик строительства дороги Симферополь – Евпатория – Мирный). Предполагается, что первое возьмёт на себя Ленинский район, Керчь и Феодосию, а второе будет работать в Симферополе.

Выбор этих компаний в качестве единых подрядчиков был обусловлен, в числе прочего, тем, что они смогут исполнять взятые на себя гарантийные обязательства по ремонту, чего далеко не всегда приходится ждать от небольших компаний.

О медицине

В наступающем году крымские власти планируют построить 56 фельдшерско-акушерских пунктов и установить 23 модульные лаборатории. Кроме того, около миллиарда рублей будет направлено на капитальный ремонт уже существующих ­ФАПов и лабораторий, а также на покупку оборудования для них, в рамках национального проекта по здравоохранению.

Не забывают в правительстве и об одной из ключевых проблем крымской медицины – остром дефиците кадров. Для того, чтобы сделать работу в государственных ­медучреждениях более привлекательной, крымские власти намерены в следующем году приобрести для медицинских работников около 300 квартир. Плюс ещё столько же в 2021-м. Деньги на это будут выделены из регионального бюджета. Перспектива получить служебное жильё должна привлечь специалистов в сельские больницы и таким образом решить проблему непомерных очередей. Будет ли такая мера эффективной – судить сложно. В своё время большие надежды возлагались на государственную программу «Земский доктор», предполагающую единовременую выплату в размере миллиона рублей для врачей и полумиллиона для фельдшеров в случае их переезда на работу в малые населённые пункты. Однако кадровый кризис за годы действия программы, увы, так никуда и не делся. Быть может, корень проблемы стоит искать не в жилищном вопросе?

О крупных компаниях

Власти Крыма и федеральное правительство продолжают поиски возможностей привлечь крупные компании для работы на полуострове. По словам главы республики, дело дошло до уговоров.

Что ж, крупные игроки в регионе действительно жизненно необходимы. Без них невозможна полноценная конкуренция, а без неё, в свою очередь, цены будут и дальше расти, а уровень сервиса и предоставления любых услуг – падать. Взять, к примеру, сферу государственных закупок. «Я уговариваю крупных подрядчиков зайти на полуостров, потому что понимаю, что, если разыгрывать конкурсные процедуры с нашими «рогами и копытами», мы будем и дальше гордо говорить, со сколькими подрядчиками судимся, сколько из них сроки не «вытянули». Но от этого ничего не изменится», – констатировал глава республики.

Качество жизни крымчан также существенно страдает из-за отсутствия на рынке серьёзных игроков. Например, можно с замиранием сердца ждать понижения цен на продукты и другие товары после запуска железнодорожной части Крымского моста, точно так же, как ждали его после запуска грузовых перевозок, но уже ясно, что чуда не случится. Независимо от посулов представителей местной номенклатуры. Региону нужны крупные торговые сети, способные на демпинг за счёт существенного товарооборота. Это касается также работы нефтетрейдеров, банков и других коммерческих структур.

Кстати о ценах. В связи с их необузданным ростом, крымские власти выступили с предложением в качестве эксперимента ввести в республике государственное регулирование цен. Довольно радикальный и беспрецедентный шаг, который ожидаемо не нашёл поддержки со стороны федерального центра. «По госрегулированию я решений не принимаю, – уточнил глава Крыма. – Пока до сегодняшнего дня федеральный центр не поддерживал нас в этой части. Коллеги считают, что рыночная ситуация и конкурентная среда позволят отрегулировать процесс ценообразования естественным путём».

О бизнес-среде

Само собой, подводя итоги года, не удалось избежать обсуждения главного скандала – яростной конфронтации крымских властей и владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова. Глава Крыма опроверг расхожее мнение о предвзятом отношении чиновников к крымскому предпринимателю и заверил, что работа парка будет возобновлена сразу после устранения владельцем всех выявленных нарушений.

«С самого начала к нему не было других претензий, – заявил глава Крыма. – Цена вопроса – три дня работы. Чипирование одного животного стоит 150 рублей. Не тысяч – рублей! 400 животных прочипировать, и никакой проблемы нет! Он этого не делает, и ему важно выставлять в этом крайними власти. Зачем было кого-то оскорблять и создавать весь этот шум?»

Как вы помните, несколько дней назад Белогорский районный суд принял решение об очередной приостановке работы парка «Тайган» – ещё на 30 дней. Претензий к Олегу Зубкову много: от несоблюдения ветеринарного законодательства до сокрытия реальных доходов предприятия. Похоже, дальнейшее развитие скандальных событий вокруг парка и одиозного бизнесмена будет ждать нас и в новом году.

В заключение

В ходе итоговой пресс-конференции глава республики выделил три, по его мнению, главные для Крыма проблемы. Это низкие доходы населения, высокие цены на продукты и лекарственные препараты, а также неудовлетворительный уровень оказания медицинской помощи.

По данным крымского правительства, на сегодняшний день 17% населения республики имеют низкие доходы, но к 2024 году этот показатель должен быть сокращён до 8%. «Идём по пути реализации всех программ: в них «зашиты» разные мероприятия и инструменты. Это и обучение, помощь предпринимателям, и организация комфортной бизнес-среды для инвесторов, позволяющей им создавать рабочие места и вкладывать деньги в развитие региона», – сообщил глава Крыма.

Что касается возможности снижения цен, власти намерены более конкретно оценивать ситуацию уже после запуска грузовых поездов по Крымскому мосту. В общем, политическая жизнь в республике, как водится, замирает до нового года.