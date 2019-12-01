→ Байки, сонеты Подстаканников на всех не хватило Одной из «фишек» первого железнодорожного путешествия на полуостров по Крымскому мосту была раздача фирменных подстаканников, обещанных в качестве подарков всем пассажирам первого крымского поезда «Таврия». Но, как выяснилось, этих желанных многими сувениров не хватило до конца маршрута. Севшие в поезд в Воронеже и Ростове-на-Дону пассажиры не смогли их даже купить – сувениры закончились. Представитель поездной бригады пояснил журналистам, что фирменные подстаканники с логотипом «Таврии» и изображением Крымского моста получили в подарок только те пассажиры, которые отправились в поезде из Санкт-Петербурга. А остальную сувенирную продукцию, в том числе подстаканники за 1990 рублей, пассажиры раскупили в первые часы после отправления. Что же касается тех подстаканников, в которых проводники пассажирам подают чай, то они, по словам сотрудников железной дороги, не продаются, несмотря на уговоры желающих получить себе в коллекцию эксклюзивный сувенир. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 560 от 27 декабря 2019 года Еще статьи: Стройка века окончена Авиалиния предлагает пассажирам личных стюардесс ... Ну, за проезд! Сувениры по-симферопольски Говорят, что... в автобусах требуется смекалка и техническая одарённость Просмотров: 109 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:09