Границы политики и культура без границ

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Скандалы из-за железной дороги в Крым и внимание к науке и живописи

На минувшей неделе зарубежные СМИ снова обратили внимание на решение американской компании Apple обозначать Крым как часть России, а также на исследования крымских ученых и наследие художника Айвазовского. Ну и, конечно, не обошлось без очередного скандала, связанного с запуском железнодорожного сообщения на полуостров.

ЕС против

В минувший понедельник президент РФ Владимир Путин дал старт железнодорожному сообщению по Крымскому мосту. На рельсовом автобусе президент отправился из Керчи в Тамань, продемонстрировав надежность возведенной конструкции. В Евросоюзе отреагировали сразу же и назвали открытие железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив «нарушением государственного суверенитета Украины». Такая формулировка содержится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в Брюсселе. В документе заявляется также, что открытие железнодорожного движения по мосту является шагом к «изоляции Крыма от Украины». Также, по мнению политиков из ЕС, появление моста «ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря». Вместе с этим российская сторона заявила, что претензии ЕС по поводу открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту через Керченский пролив несостоятельны.

Подводные находки

В ходе совместной подводно-археологической экспедиции Севастопольского государственного университета и Генеральной дирекции древностей и музеев Сирии ученые зафиксировали более 70 подводных объектов, вероятно, античного периода в акватории сирийского острова Арвад на глубинах от 5 до 120 метров. Теперь их предстоит обследовать с помощью телеуправляемых подводных аппаратов, а также при помощи водолазов. «Однако уже сейчас с большой степенью вероятности можно утверждать, что некоторые из обнаруженных объектов принадлежат к кораблекрушениям и затопленным строительным конструкциям античного периода», – говорят ученые. Технические возможности современного мобильного гидролокационного комплекса позволили подводным археологам исследовать акваторию площадью 21 квадратный километр. Основные усилия экспедиции сосредоточены на поиске и фиксации подводно-археологических объектов в районе вероятного местонахождения древнего порта Амрид, морских подходах к острову Арвад и внутренней гавани этого острова, глубоководном морском районе западнее банки Тартю, островов Эль-Аббас, Эль-Фарис, Эль-Фана и Макруд.

Интерес к Айвазовскому

«В Крыму снимают фильм о всемирно известном художнике Иване Айвазовском, – сообщает армянский новостной портал. – Съёмки проходят в Феодосии, где живописец прожил большую часть жизни и где расположен его музей. Ожидается, что премьера ленты, которую снимают в жанре «оживших картин», состоится в 2020 году в Австралии (в Мельбурне и Сиднее. – Ред.), где проживают 28 потомков художника».

Известно, что сорокаминутный фильм под рабочим названием «Айвазовский: Гений и море» снимают эксперты Феодосийской картинной галереи, в работе задействованы специалисты из Ростова-на-Дону. Жанр «оживших картин» предполагает превращение статичного полотна в движущееся, эффект достигается особым методом съёмки. Авторы обещают, что в кадре будут летать чайки и колыхаться море. Также сообщается, что создатели картины уже получили приглашение поучаствовать в 2020 году в Сиднейском кинофестивале.

«Чтобы соблюсти местные законы»

Компания Apple решила изучить свою политику по отношению к спорным территориям после критики ряда европейских и американских политиков из-за включения Крыма в состав России в российской версии приложений Apple Maps и «Погода». «Мы обратили более пристальное внимание на то, как наши сервисы отображают спорные границы, и в результате можем внести изменения в этот процесс в будущем», – гласит сообщение компании. В сообщении западным СМИ Apple подчеркнула, что Крым отображается как российский только при использовании сервисов компании на территории России и пойти на это компании пришлось, «чтобы соблюсти местные законы». Также пресс-секретарь компании Труди Мюллер уточнила, что сейчас компания «рассматривает международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение по обозначению территорий в Apple Maps» и вносит изменения, если «того требует закон».

Александр СКОПОВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 560 от 27 декабря 2019 года

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Просмотров: 112 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:15

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