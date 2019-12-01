Итоги 2019: Севастополь

Основные события и планы, которые так и не удалось воплотить в жизнь

Сегодня мы вспомним основные события, которые произошли в Севастополе в уходящем году, а также о тех планах, которые так и не удалось воплотить в жизнь, ну и, конечно, будем верить в то, что будущий год станет еще более плодовитым, счастливым и полезным для города-героя и его жителей. Итак, поехали…

Политика

Отставка губернатора

Немаловажной политической новостью стала отставка губернатора города Дмитрия Овсянникова. Напомним, что бывший глава региона был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя 28 июля 2016 года указом президента. На прямых выборах губернатора, которые прошли в городе 10 сентября 2017 года, при поддержке депутатов Законодательного собрания, он одержал победу, набрав 71% голосов избирателей. Но в итоге севастопольцы оказались недовольны его деятельностью, и 11 июля 2019 года Владимир Путин подписал указ о его отставке с занимаемой должности по собственному желанию. При этом президент объявил ему благодарность за активное участие в общественно-политической жизни России и вернул его обратно работать в Минпромторг России (правда указ об этом был подписан не самим президентом РФ, а председателем правительства Дмитрием Медведевым).

Депутатские выборы

8 сентября 2019 года в Севастополе прошли выборы депутатов в Законодательное собрание города второго созыва. Ознаменовалось данное событие прежде всего низкой явкой избирателей, которая составила всего 29% жителей города. Теперь севастопольский парламент состоит из 24 депутатов, 16 из которых были избраны по партийным спискам, а восемь – по одномандатным округам. Из 24 вновь избранных депутатов шесть прошли в парламент во второй раз. По партийным спискам победу в выборах одержала партия «Единая Россия», однако итоги голосования в многомандатном округе для «ЕР» были неутешительны, она набрала всего 38,5%. При этом почти по 19% набрали КПРФ и ЛДПР, 9% – «СР», 7% – Партия пенсионеров за социальную справедливость. В 6 одномандатных округах одержали победу представители «Единой России», в одном – представитель партии «Зеленых» и еще в одном – самовыдвиженец. Таким образом, «ЕР» получила 14 мандатов, КПРФ и ЛДПР – по 3, «СР», «Пенсионеры» и «Зеленые» – по 1.

Визиты президента

Президент страны не забывал наш регион. За минувший год наиболее знаковыми стали три его визита: первый состоялся 18 марта, в день пятилетия присоединения Крыма к России. Тогда Владимир Путин в Симферополе провел встречу с представителями общественности РК и Севастополя. В рамках визита глава государства ввел в эксплуатацию Таврическую и Балаклавскую ТЭС, побывал на Малаховом кургане в Севастополе, а также на праздничном концерте на площади Ленина в крымской столице.

Второй его визит пришелся на 10 августа 2018 года, тогда Владимир Путин посетил 10-е юбилейное байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» на горе Гасфорта в Севастополе. Российский лидер приехал на концертную площадку в кожаной куртке за рулем мотоцикла «Урал». При этом в коляске у него сидел глава Крыма Сергей Аксенов, а на пассажирском месте – врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Также президент России посетил Крым 23 декабря и принял участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Напомним, что всего после вхождения Крыма в состав РФ глава российского государства посещал полуостров порядка 20 раз, принимая участие в наиболее знаковых для жизни Республики Крым и города Севастополя событиях.

Архитектура и реконструкция

Парк Победы

Немаловажным событием для Севастополя в минувшем году стало завершение реконструкции первой очереди парка Победа. Правда и сегодня в городе бытует очень много нелестных отзывов по данному поводу. Горожан многое не устраивает в том, что сделали с многострадальным парком, который уже обошелся городу больше чем в 1 млрд рублей. Напомним, что реконструкция длилась больше двух лет и привела к смене двух подрядчиков, а завершилась силами третьего. А сам процесс благоустройства парка сопровождался громкими коррупционными скандалами.

Большая Морская

Центральная улица города в минувшем году также подверглась изменениям. Сам проект ее реконструкции и ход ремонтных работ также были достаточно критично восприняты севастопольцами. В итоге в ходе совместных обсуждений документа жителями с властями города проект изменился на 40%, но при этом его до сих пор так и не утвердили. Напомним, что ремонтные работы по замене старых коммуникаций и инженерных сетей начались на центральной улице в первых числах ноября, что привело к транспортному коллапсу. При этом средства на реконструкцию центра города выделила Москва в сумме 2 млрд рублей. Планируется, что в ходе работ будут обновлены коммуникации и инженерные сети. Также строители заменят старую плитку на новую, обновят фасады зданий и переформатируют некоторые участки на пл. Ушакова и Лазарева. Завершение работ намечено на 20 апреля 2020 года.

Парк Учкуевка

Минувший год ознаменовался также и окончанием реконструкции парка Учкуевка. Впрочем, официальная дата открытия назначена только на 28 декабря. Но уже сегодня проект и его исполнение были одобрены и хорошо приняты горожанами. Напомним, что проектировало парк московское архитектурное бюро Wowhaus, которое подготовило и проект реконструкции ул. Большой Морской.

Достижения

Открытие Балаклавской ТЭС

Запуск Балаклавской ТЭС состоялся в марте минувшего года при участии президента РФ. Напомним, что теперь станция предоставляет 470 мВт электроэнергии и обеспечивает энергетическую безопасность Севастополя, соединившись энергомостом с материковой Россией. Теперь возможность нового блэкаута сведена к минимуму, а сам объект был построен компанией, которая входит в структуру госкорпорации «Ростех».

Единая городская карта

Также немаловажным событием для жителей города стал запуск Единой городской карты Севастополя (ЕГКС), позволяющей оплачивать поездки в общественном транспорте с помощью безналичного расчёта. Речь идёт как о безымянной карте, так и об именной: для пенсионеров и лиц других льготных категорий граждан. Данный проект завершился в апреле минувшего года и достаточно радикально переформатировал подход к пассажирским перевозкам. В итоге на безналичный проезд перешли все городские перевозчики, как государственные, так и частные, и в результате у последних возник конфликт с властями, так как компенсацию за оплату безналом транспортникам выплачивают с большими задержками.

Запуск поезда «Санкт-Петербург – Севастополь»

Ну и наконец, наверное, самым знаковым событием минувшего года стало возобновление железнодорожного сообщения Крыма и Севастополя с материком. В декабре уходящего года Президент России Владимир Путин принял участие в открытии нового железнодорожного сообщения. В Севастополе встреча первого поезда «Таврида» из северной столицы состоялась 25 декабря. По плану данный состав должен преодолеть 2741 километр за 43,5 часа и пройти через девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечь 118 рек, в том числе Волхов, Волгу, Оку, Дон, Кубань. Планируется, что всего на данный маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. При этом из Москвы в Симферополь и обратно с 24 декабря начали курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ (№ 27/28). Данный путь длиной 2009 километров должен занимать 33 часа.

Не успели

ФЦП

Конечно, за минувший год в Севастополе была проделана немалая работа, но многое власти города сделать так и не успели. К примеру, печальная ситуация состоит с освоением ФЦП. Так, по итогу за 10 месяцев текущего года кассовое исполнение составило всего 34,7% от бюджетных соглашений, а это порядка 4,23 млрд рублей. При этом основные итоги освоения ФЦП за минувший год будут озвучены в январе 2020 года.

Очистные «Южные»

Также власти города до сих пор не могут найти подрядчика для завершения реконструкции канализационных очистных сооружений «Южные». Напомним, что уже третий аукцион, прошедший 11 ноября, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. При этом ранее правительство Севастополя перечислило более двух миллиардов рублей аванса на расчётный счёт экс-подрядчика КОС «Южные» в ПАО «ОФК БАНК», у которого была отозвана лицензия на ведение банковских операций. Бюджетные средства до сих пор не удалось вернуть. Разбирательства по этому делу до сих пор продолжаются.

Приют для бездомных

Также не был реализован проект по строительству приюта для людей без определенного места жительства. При этом до сих пор даже не выбрано конкретное место для его создания. Напомним, что на сегодняшний день в нашем городе нет ни одного приюта для бездомных, хотя ещё в 2017 году Президент России Владимир Путин дал губернатору города Дмитрию Овсянникову распоряжение – построить такое учреждение. После чего на протяжении несколько лет чиновники говорили о том, что ищут подходящее здание. Затем приют хотели организовать в селе Хмельницкое, в здании бывшего детсада. Однако местные жители, узнав о перспективе такого соседства, выразили недовольство. В итоге люди без определенного места жительства вынуждены вновь зимовать на лавочках, в подвалах и на чердаках города-героя.

Впрочем, из-за специфики газетного формата, данный список невыполненных перед городом и севастопольцами обязательств и обещаний далеко не полный. И поэтому очень хочется надеяться на то, что в наступающем новом году городские власти всё же более основательно подойдут ко взятым на себя обязательствам и более плодотворно будут решать поставленные перед ними задачи. Ведь надежда-то умирает последней…