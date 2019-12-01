Прощай, 2019-й

Кто является «Спортсменом №1 Республики Крым» в уходящем году?

В нынешнем году традиционный «Бал чемпионов», подводящий итоги спортивного сезона, кроме праздничного настроения, вызвал и много вопросов...

Все флаги в гости к нам!

Лучшие спортсмены и тренеры, физкультурные работники, ветераны спорта Республики Крым в 26-й раз собрались в Симферополе на традиционный «Бал чемпионов». Ведь отныне к нам на состязания смогут приезжать соперники из Южного федерального округа. А со временем, как это было в прежние времена, мы в это твёрдо верим, все флаги пожалуют в гостеприимный и тёплый Крым.

Вот уже более двадцати лет «Бал чемпионов» проводится по инициативе Региональной общественной организации содействия олимпийскому движению «Олимпийский совет Крыма» при поддержке Министерства спорта Республики Крым и региональных федераций по олимпийским видам спорта. И, как всегда, желанными гостями праздника спорта и мужества стали: председатель Совета министров нашей республики Юрий Гоцанюк, первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс, вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, председатель «Олимпийского совета Крыма» Евгений Михайлов, министр спорта республики Ольга Торубарова, в жизни которых спорт сыграл немалую роль.

Юрий Михайлович Гоцанюк с теплыми приветственными словами обратился к участникам «Бала чемпионов». От имени главы Республики Крым Сергея Аксёнова он поздравил и поблагодарил наших ведущих спортсменов и тренеров за высокие достижения и напряжённый труд на благо родной страны.

А затем вместе с другими именитыми гостями традиционной встречи Юрий Гоцанюк принял участие в награждении лауреатов минувшего спортивного сезона по 20 номинациям. Разумеется, большая доля аплодисментов досталась участникам номинаций: лучшие мастера, молодёжь, юноши и девушки, тренеры. Как всегда, награждение сопровождалось великолепными концертными номерами профессиональных и самодеятельных мастеров крымской эстрады.

Спорт – это конкуренция

Автор этого материала, хорошо знаком с бывшим многолетним председателем Крымского спорткомитета Николаем Гостевым и известным спортивным журналистом Гарринальдом Немировским, стоявшими у истоков определения в нашем спортивном регионе десяток лучших «сеньоров», молодёжи, юношей и девушек, тренеров, а затем тридцать лет тому назад и «Бала чемпионов». Думаем, им было бы на этот раз немного грустно. Во-первых, Минспорт ныне определяет не десятки, а «двенадцатки», а то и большее число лучших спортсменов. Расставляет их по алфавиту, а не по достижениям на спортивных аренах. А ведь спорт – это, прежде всего, конкуренция. И даже лучшие в жизни друзья, выходя друг против друга на ринг или беговую дорожку, стремятся к победе и только после боя или забега продолжают оставаться закадычными друзьями. Во всяком случае, можно гарантировать, что, опубликуй мы сегодня имена в алфавитном порядке «двенадцатки» сильнейших в каждой сугубо спортивной номинации, наши читатели задались бы вопросом: а кто из них является «Спортсменом №1 Республики Крым – 2019»? Ведь в своё время этот почётный титул с гордостью носили воспитанники крымского спорта олимпийские чемпионы – пловчихи Галина Прозуменщикова и Яна Клочкова, грация Екатерина Серебрянская, стрелок Артур Айвазян, боксёр Александр Усик, чемпионы мира велогонщик Виктор Климов, стрелок Владислав Прянишников и другие известные мастера.

Поэтому спортивные эксперты «Крымского телеграфа» взяли на себя смелость определить «Спортсмена №1 Республики Крым – 2019». Единогласно им был назван симферополец, чемпион мира по боксу в весовой категории до 75 кг, заслуженный мастер спорта Глеб Бакши, а среди тренеров этого титула удостоился его наставник, мастер спорта, заслуженный тренер России Иван Карандей. Лучшим среди молодёжи стал также боксёр из села Охотниково Сакского района, чемпион России в весе до 52 кг, мастер Ахтем Закиров, а среди юношей и девушек – 17-летний симферополец, чемпион Европы по тяжёлой атлетике в весовой категории до 75 кг, мастер спорта Геворг Серобян, установивший новые рекорды нашего континента среди юношей: рывок – 138 кг, толчок – 161 кг, сумма двоеборья – 299 кг.

Тяжёлый сезон

Но завершающийся спортивный сезон, признаемся, был тяжёлым и трудным в моральном плане. Хотя, например, по будущим перспективам грядущих летних Олимпийских игр в Токио-2020 по отдельным видам спорта в неофициальном общекомандном зачёте российские мастера уступают лишь сборным США и Китая. Но непрекращающиеся психические атаки на наш спорт, которые начались после исторической «Крымской весны», вот уже пятый год длятся под разными «соусами» со стороны англосаксонской прокладки ВАДА и МОК. Во всяком случае, предстоит в Спортивном международном суде в Лозанне отстаивать право сборной России выступать на летних и зимних Олимпийских играх не в статусе «нейтральных атлетов», а с флагом и гимном нашей великой страны.

И, конечно же, нужно признавать всю ту тяжесть, которая обрушилась на плечи спортсменов Крыма всех возрастов. Недавние «партнёры» по выступлениям за сборные Украины, которой наши парни и девушки добыли немало весомых побед, прилагают все усилия, чтобы не допускать их к международным стартам.

Увы, и в российском спорте находятся «боягузы», которые остерегаются зарубежных санкций и стараются дистанцироваться от крымских федераций по отдельным видам спорта. К сожалению, и у нас бывают «ловцы нечестных наград» среди спортсменов и тренеров, которые из-за своей жадности и глупости решили довериться сомнительным химикам и врачам и сами вычеркнули себя из наших спортивных рядов. Но будем ждать и надеяться, что новый, 2020 год принесёт успехи российскому спорту, и, разумеется, в том числе ведущим крымским мастерам!