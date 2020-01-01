ВАДА и двойные стандарты

Россия подаст иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне

Постоянные читатели «КТ» помнят, какими шумными событиями в международном спорте в январе нынешнего года сопровождалась передача базы данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012-15 гг. из Москвы в Монреаль, где находится штаб-квартира Всемирной антидопинговой ассоциации. Уже тогда Следком РФ сообщил «вадавцам», что, заметая следы своих былых допинговых преступлений, экс-глава лаборатории Григорий Родченков и его подельники меняли показания допинг-проб в базе данных российских спортсменов.

Потребовался почти год

Сотрудникам ВАДА потребовался почти год якобы для тщательного анализа предоставленной базы данных. В их распоряжении, конечно же, был и изменивший до неузнаваемости своё лицо Григорий Родченков, опровергающий всё и вся. Увы, несмотря на доказательства со стороны Следственного комитета РФ и наших учёных, ВАДА осталась уверенной в том, что Россия отредактировала базу данных. И исполком этой организации единогласно проголосовал: наказать за это «драконовскими» санкциями не уличённых в подтасовке людей, а всю страну. Ну, а если «чистые от допинга» атлеты смогут доказать, что на самом деле они «чистые», то тогда они смогут принять участие в Олимпиадах в нейтральном статусе, без флага и гимна, без формы своей страны. Во всяком случае, в истории современного олимпийского спорта, за его более чем столетнюю историю, отстраняли от участия в Играх только в двух случаях: немецких фашистов за войну и южноафриканцев – за апартеид.

Пойдём по правовому пути

Не случайно на большой ежегодной пресс-конференции одним из первых вопросов, которые журналисты задали Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, стал вопрос на данную тему. И вот что он ответил:

«Решение ВАДА я считаю не только несправедливым, но и не соответствующим здравому смыслу и праву, в том, что касается допинга, в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом, решения были приняты ещё на прошлой Олимпиаде (от редакции – зимние Игры в Пхёнчхане-2018). Теперь за то же самое – ещё раз. Ни в одной правовой системе мира ничего подобного в истории человечества никогда не было, и надеюсь, никогда не будет. Это первое.

Второе. Любое наказание должно быть индивидуальным. Если кто-то в чём-то конкретно уличён, тогда естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются «чистыми», как можно за действия кого бы то ни было налагать на них санкции? У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые, ещё почти дети. Какое они имеют отношение к допингу? Да никакого! Но они прыгают в четыре оборота, а в женском фигурном катании этого почти никто пока не делает. Их таким образом можно «зачистить» и убрать со льда. Но разве это пойдёт на пользу развитию мирового спорта? Думаю, что нет.

Кроме всего прочего, решение ВАДА противоречит Олимпийской хартии. Не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Так в хартии записано. Если сейчас со стороны ВАДА к нашему Национальному олимпийскому комитету вопросов нет, значит тогда сборная должна выступать под своим флагом. Разбирайтесь с конкретными людьми, и мы будем в этом помогать. Мы всё делаем для того, чтобы российский спорт был чистым.

Кстати, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) формировалось в тесном контакте с нашими коллегами из ВАДА. И мы даже руководство выбирали по их рекомендации. Мне кажется, что всё, что я сказал, даст основание полагать, что решения ВАДА, к сожалению, опять носят скорее политический оттенок».

Таким образом, президент полностью поддерживает спортсменов, которые подверглись несправедливым решениям ВАДА, и дал понять, что это решение будет оспариваться в правовом поле, то есть российская сторона подаст иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

«Мы не согласны!»

Символично, что в этот же день в Москве состоялось заседание Наблюдательного совета РУСАДА, члены которого рассмотрели несогласие с решением ВАДА от 9 декабря. В состав Наблюдательного совета входят семь человек. Однако не все они широко известны нашим читателям. Совет возглавляет опытный руководитель в области стратегического бизнес-планирования, оказания услуг клиентам, взаимодействия с государственными структурами и корпоративного управления Александр Ивлев, учёный-медик, академик РАМН Владимир Чехонин, руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков, Герой России космонавт Сергей Рязанский, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, пятикратный паралимпийский чемпион Андрей Строкин, директор правового департамента Министерства спорта России Игорь Васильченко. Пять членов Наблюдательного совета поддержали несогласие с решением исполкома ВАДА. Двое, Хрычиков и Исинбаева, будучи членами Совета Европы и МОК, воздержались. Наблюдательный совет рекомендовал Общему собранию членов РУСАДА, которое в минувший вторник, 24 декабря, состоялось в столице, не согласиться с решением исполкома ВАДА от 9 декабря.

Собрание поддержало предложение своего Наблюдательного совета, и до 31 декабря иск со стороны российской стороны поступит в Спортивный арбитражный суд.

И сразу же в Монреале зашевелились, недовольные решимостью российского спорта отстаивать свои права в САS. В частности, заявили, что после проверок данных Московской антидопинговой лаборатории могут пересмотреть и оправдательные вердикты CAS в отношении тех российских атлетов, которых ранее обвиняли в манипуляциях с пробирками на Играх в Сочи-2014.

Но, увы, такой расклад не может осуществиться. По всей видимости, герр Гюнтер, как и его коллеги, относящиеся без особого внимания к Олимпийской хартии, не спешит перечитать правила CAS, которые не предусматривают пересмотр любых дел по вновь открывшимся обстоятельствам.

А в это время...

...вышел в свет доклад ВАДА о допинговых преступлениях в 2017 году, которых было зафиксировано 1804 случая (в 2015 г. – 1929, в 2016 г. – 1595). И, увы, в этом случае русские «медведи» только на пятом месте – 82 нарушения. А лидируют итальянцы – 171, за ними французы – 128, американцы – 103, бразильцы – 84 нарушения. Но что-то не слышно о том, чтобы все спортсмены этих государств подвергались коллективным санкциям за эти случаи баловства с допингом. Ну, а по видам спорта – в «ударниках» ходят: бодибилдинг, который американцы протаскивают в олимпийскую семью, – 266, лёгкая атлетика – 242, велоспорт – 218 нарушений.