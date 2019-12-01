Встречи на каникулах

Программа новогодних и рождественских мероприятий на полуострове

Симферополь

Со 2 по 7 января

С 12:00 до 15:00 на площади имени В.И. Ленина будет работать пункт обмена рождественских рисунков.

Со 2 по 8 января

На главной площади крымской столицы будет проведён цикл развлекательных мероприятий «Рождественские каникулы».

Ежедневно, с 12:00 до 22:00, для гостей и жителей города будут проходить новогодние тематические анимационные программы с выступлением артистов, диджеев и кавер-групп.

С 12:00 до 14:00 во время рождественских каникул маленьких симферопольцев ждёт анимационная программа «Поле чудес» с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Мероприятия организованы и проводятся при поддержке администрации крымской столицы.

2 и 4 января

В Музыкальном театре Республики Крым (ул. Екатерининская, 11) в 18:30 и 18:00 соответственно пройдут концерты с живым звуком и искромётным юмором. В праздничном концерте прозвучат самые популярные песни и знаменитые новогодние хиты разных лет. Среди них – музыкальные произведения из фильмов, культовые песни группы ABBA и композиции, без которых не обходится ни одно новогоднее веселье. В исполнении любимых артистов прозвучат Happy New Year, «В лесу родилась елочка», «Опять метель», «Разговор со счастьем», «Пока часы двенадцать бьют», «Новый год» и др.

3, 4, 5 и 8 января

Всех желающих приглашают интересно и с пользой провести новогодние каникулы в Симферопольском художественном музее (ул. Долгоруковская, 35). Помимо выставки живописных произведений выдающихся крымских художников «Николай Барсамов и его ученики» для детей и взрослых разработан комплекс новогодних мероприятий.

3 января:

11:00 – тематическая экскурсия по выставке «Барсамов и его ученики»;

12:00 – мастер-класс по бумажной пластике «Новогоднее настроение» (материалы иметь с собой).

4 января:

10:00–12:00 – мастер-классы по живописи;

13:00–15:00 – мастер-классы по живописи.

5 января:

11:00 – мастер-класс по песочной анимации «Новый год»;

12:00 – тематическая экскурсия по выставке «Барсамов и его ученики».

8 января:

11:00 – мастер-класс по песочной анимации «Новый год»;

12:00 – тематическая экскурсия по выставке «Барсамов и его ученики».

Все мастер-классы проводятся по предварительным заявкам по тел.: + 7 (978) 900-50-11 или 27-54-04.

5 и 6 января

Зимняя сказка для детей и взрослых «Тайна Снежной Королевы» в ДКП. Начало 5 января в 12:00 и 16:00. 6 января в 11:00. Интерактивный спектакль, в котором на сцене оживут знакомые герои сказки Андерсена, с использованием спецэффектов из крио-шоу. Для всех, кто приобрел билеты с подарком – прекрасные наборы, в которых для каждого ребенка – многоразовая развивающая скатерть-разукрашка с набором фломастеров, конфетой и открыткой в подарочной упаковке.

6 и 7 января

На центральной площади города выступят специальные гости – группа «Revel» из Москвы».

7 января

В 12:00 всех горожан приглашают окунуться в атмосферу Рождества на открытии традиционного вертепа на главной площади крымской столицы.

Керчь

1 января

Площадь им. Ленина

13:00 – Новогодняя праздничная развлекательная программа для детей

2 января

КДК «Корабел» (ул. Орджоникидзе, 88)

19:00 – гастроли Московского театра, комедия «Всем добрый вечер»

Площадь им. Ленина

17:00–18:30 – Новогоднее караоке

18:30–20:30 – Выступление кавер-группы

3 января

Площадь им. Ленина

17:00–18:30 – Новогоднее караоке

18:30–20:30 – Выступление кавер-группы

4 января

КДК «Корабел» (ул. Орджоникидзе, 88)

12:00 – Новогоднее шоу для детей Марины Тарасовой «А Баба-яга против!»

Площадь им. Ленина

17:00–18:30 – Новогоднее караоке

18:30–20:30 – Выступление кавер-группы

5 января

Культурный центр им. Ю. Богатикова (ул. Сверлова, 6)

11:00 и 14:30 (большой зал) – Новогоднее шоу для детей Марины Тарасовой «А Баба-яга против!»

Площадь им. Ленина

17:00–18:30 – Новогоднее караоке

18:30–20:30 – Выступление кавер-группы

7 января

Площадь им. Ленина

15:00–18:00 Праздничная программа «Светлый праздник Рождества»

Праздничная концертная программа

Выступление кавер-группы

11 января

Культурный центр им. Ю. Богатикова (ул. Свердлова, 6)

15:00 (фойе 2-го этажа) – концерт детских школ искусств города «Рождественские встречи – Музыка великих юбиляров»

12 января

Культурный центр им. Ю. Богатикова (ул. Свердлова, 6)

12:00 (малый зал) – Вокальный концерт учащихся школ искусств города «Рождественские встречи»

КДК «Корабел» (ул. Орджоникидзе, 88)

15:00 – Вечер отдыха клуба «Добрых встреч» «Однажды в Старый Новый год...»

Армянск

6 января

Рождественская программа откроется концертом «Нежный свет Рождества», который состоится в Центре культуры и досуга в 14:00.

8 января

16:00 – вечер отдыха «Святочные гулянья».

13 января

16:00 – программа «Новогодний хоровод», которая пройдет также в Центре культуры и досуга.

Все праздничные мероприятия подготовлены отделом культуры администрации Армянска силами Центра культуры и досуга, а также с участием приезжих гостей из города Симферополя. Кроме этого, все праздничные и выходные дни на главной площади города будет работать экран, который город приобрел в этом году. Прямо на улице, рядом с главным атрибутом праздника – новогодней елкой – малыши смогут посмотреть свои любимые новогодние мультфильмы, а взрослые – насладиться праздничной музыкой.

Евпатория

Со 2 по 5 января

Празднование Нового года продолжится в сквере им. Ленина. В эти дни, в 11:00, будут проводиться костюмированные, развлекательные игровые программы для детей.

Севастополь

4–7 января

В этом году впервые на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» (ул. Древняя, 1) пройдут новогодние мероприятия для всей семьи. Начало во все дни в 12:00.

На новогоднем празднике «Волшебный мир Херсонеса» детей встретят не только любимые герои – Дед Мороз и Снегурочка, но и древнегреческие боги. Херсонесская Дева откроет секрет своей красоты и расскажет о своей любимой одежде. Гера покажет гостям, как красив её любимый город. Красавица Деметра – богиня земли и плодородия – поведает о том, в чем хранили продукты сотни лет назад, когда не было современной посуды и холодильников. Посейдон – грозный повелитель морей и океанов – будет загадывать маленьким зрителям загадки, а грозная Медуза Горгона попытается испортить ребятам праздник, но на помощь придет богиня победы – Ника.

Гостей новогоднего праздника ждут познавательные конкурсы и знакомство с историей древнего города. В конце программы каждый ребенок получит от Деда Мороза и Снегурочки сладкий подарок.

Предварительная запись по телефону: +7 (918) 071-90-90.

9 января

15:00 – в инкерманской детской библиотеке-филиале № 10 (ул. Толбухина, 14) состоится мастер-класс «Рождественская открытка своими руками». Под руководством библиотекаря ребята изготовят из гофрированной бумаги ангела и еловую ветку, а из картонной трубочки, украшенной лентой, свечу. Все элементы будут размещены на плотной бумаге и украшены снежинками. Все материалы предоставляются в библиотеке. С собой нужно брать только хорошее настроение.

10 января

15:00 – в детской библиотеке-филиале № 4 (ул. Горпищенко, 44) пройдёт конкурсно-игровая программа «Почтовая сумка Деда Мороза». Будет множество конкурсов, загадок и зимних игр. В библиотеке ждут всех, кто хочет продлить весёлую атмосферу чудесного праздника.

Алушта

2 января

16:00 – у Центральной ротонды начнётся новогодняя дискотека.

3 января

14:00 – там же детская анимация «Приключения у новогодней елки» и выступление кавер-группы «Наобум».

4 января

16:00 – там же, у Центральной ротонды, стартует танцевальный марафон.

5 января

15:00 – детская анимационная программа «Сказочная страна» и дискотека.

7 января

13:00 – Дом творчества «Подмосковье» приглашает на гуляния «У Зимы в святки свои порядки».

11 января

13:00 – шоу маскарадных костюмов на Центральной набережной.

Ялта

1 января

Первый день нового года начнется на набережной города с работы детского новогоднего городка, где начиная с 12:00 маленькие гости могут посетить детский кинотеатр, покататься на санках на колёсиках, принять участие в анимационных программах и тематических мастер-классах.

7 января

14:00 – в театре имени А.П. Чехова начнётся традиционный рождественский фестиваль для молодежи и детей с ограниченными возможностями «Чудо обыкновенное»

9 января

15:00 – в Детской городской библиотеке (ул. Руданского, 8) откроется новогодняя выставка-акция «Игровой мешок Деда Мороза» (в рамках кружка «Библионяня»)

11 января

16:00 – в Библиотеке-филиале № 8 (ул. Халтурина, 19/1) пройдут Рождественские чтения «Наступает Рождество – зимних сказок торжество».

До 19 января

В Ялтинском историко-литературном музее работает выставка «Игрушек новогоднее мерцание».