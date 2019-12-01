Встречи на каникулах

Программа новогодних и рождественских мероприятий на полуострове
Симферополь
Со 2 по 7 января
С 12:00 до 15:00 на площади имени В.И. Ленина будет работать пункт обмена рождественских рисунков.
Со 2 по 8 января
На главной площади крымской столицы будет проведён цикл развлекательных мероприятий «Рождественские каникулы».
Ежедневно, с 12:00 до 22:00, для гостей и жителей города будут проходить новогодние тематические анимационные программы с выступлением артистов, диджеев и кавер-групп.
С 12:00 до 14:00 во время рождественских каникул маленьких симферопольцев ждёт анимационная программа «Поле чудес» с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Мероприятия организованы и проводятся при поддержке администрации крымской столицы.
2 и 4 января
В Музыкальном театре Республики Крым (ул. Екатерининская, 11) в 18:30 и 18:00 соответственно пройдут концерты с живым звуком и искромётным юмором. В праздничном концерте прозвучат самые популярные песни и знаменитые новогодние хиты разных лет. Среди них – музыкальные произведения из фильмов, культовые песни группы ABBA и композиции, без которых не обходится ни одно новогоднее веселье. В исполнении любимых артистов прозвучат Happy New Year, «В лесу родилась елочка», «Опять метель», «Разговор со счастьем», «Пока часы двенадцать бьют», «Новый год» и др.
3, 4, 5 и 8 января
Всех желающих приглашают интересно и с пользой провести новогодние каникулы в Симферопольском художественном музее (ул. Долгоруковская, 35). Помимо выставки живописных произведений выдающихся крымских художников «Николай Барсамов и его ученики» для детей и взрослых разработан комплекс новогодних мероприятий.
3 января:
11:00 – тематическая экскурсия по выставке «Барсамов и его ученики»;
12:00 – мастер-класс по бумажной пластике «Новогоднее настроение» (материалы иметь с собой).
4 января:
10:00–12:00 – мастер-классы по живописи;
13:00–15:00 – мастер-классы по живописи.
5 января:
11:00 – мастер-класс по песочной анимации «Новый год»;
12:00 – тематическая экскурсия по выставке «Барсамов и его ученики».
8 января:
11:00 – мастер-класс по песочной анимации «Новый год»;
12:00 – тематическая экскурсия по выставке «Барсамов и его ученики».
Все мастер-классы проводятся по предварительным заявкам по тел.: + 7 (978) 900-50-11 или 27-54-04.
5 и 6 января
Зимняя сказка для детей и взрослых «Тайна Снежной Королевы» в ДКП. Начало 5 января в 12:00 и 16:00. 6 января в 11:00. Интерактивный спектакль, в котором на сцене оживут знакомые герои сказки Андерсена, с использованием спецэффектов из крио-шоу. Для всех, кто приобрел билеты с подарком – прекрасные наборы, в которых для каждого ребенка – многоразовая развивающая скатерть-разукрашка с набором фломастеров, конфетой и открыткой в подарочной упаковке.
6 и 7 января
На центральной площади города выступят специальные гости – группа «Revel» из Москвы».
7 января
В 12:00 всех горожан приглашают окунуться в атмосферу Рождества на открытии традиционного вертепа на главной площади крымской столицы.
Керчь
1 января
Площадь им. Ленина
13:00 – Новогодняя праздничная развлекательная программа для детей
2 января
КДК «Корабел» (ул. Орджоникидзе, 88)
19:00 – гастроли Московского театра, комедия «Всем добрый вечер»
Площадь им. Ленина
17:00–18:30 – Новогоднее караоке
18:30–20:30 – Выступление кавер-группы
3 января
Площадь им. Ленина
17:00–18:30 – Новогоднее караоке
18:30–20:30 – Выступление кавер-группы
4 января
КДК «Корабел» (ул. Орджоникидзе, 88)
12:00 – Новогоднее шоу для детей Марины Тарасовой «А Баба-яга против!»
Площадь им. Ленина
17:00–18:30 – Новогоднее караоке
18:30–20:30 – Выступление кавер-группы
5 января
Культурный центр им. Ю. Богатикова (ул. Сверлова, 6)
11:00 и 14:30 (большой зал) – Новогоднее шоу для детей Марины Тарасовой «А Баба-яга против!»
Площадь им. Ленина
17:00–18:30 – Новогоднее караоке
18:30–20:30 – Выступление кавер-группы
7 января
Площадь им. Ленина
15:00–18:00 Праздничная программа «Светлый праздник Рождества»
Праздничная концертная программа
Выступление кавер-группы
11 января
Культурный центр им. Ю. Богатикова (ул. Свердлова, 6)
15:00 (фойе 2-го этажа) – концерт детских школ искусств города «Рождественские встречи – Музыка великих юбиляров»
12 января
Культурный центр им. Ю. Богатикова (ул. Свердлова, 6)
12:00 (малый зал) – Вокальный концерт учащихся школ искусств города «Рождественские встречи»
КДК «Корабел» (ул. Орджоникидзе, 88)
15:00 – Вечер отдыха клуба «Добрых встреч» «Однажды в Старый Новый год...»
Армянск
6 января
Рождественская программа откроется концертом «Нежный свет Рождества», который состоится в Центре культуры и досуга в 14:00.
8 января
16:00 – вечер отдыха «Святочные гулянья».
13 января
16:00 – программа «Новогодний хоровод», которая пройдет также в Центре культуры и досуга.
Все праздничные мероприятия подготовлены отделом культуры администрации Армянска силами Центра культуры и досуга, а также с участием приезжих гостей из города Симферополя. Кроме этого, все праздничные и выходные дни на главной площади города будет работать экран, который город приобрел в этом году. Прямо на улице, рядом с главным атрибутом праздника – новогодней елкой – малыши смогут посмотреть свои любимые новогодние мультфильмы, а взрослые – насладиться праздничной музыкой.
Евпатория
Со 2 по 5 января
Празднование Нового года продолжится в сквере им. Ленина. В эти дни, в 11:00, будут проводиться костюмированные, развлекательные игровые программы для детей.
Севастополь
4–7 января
В этом году впервые на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» (ул. Древняя, 1) пройдут новогодние мероприятия для всей семьи. Начало во все дни в 12:00.
На новогоднем празднике «Волшебный мир Херсонеса» детей встретят не только любимые герои – Дед Мороз и Снегурочка, но и древнегреческие боги. Херсонесская Дева откроет секрет своей красоты и расскажет о своей любимой одежде. Гера покажет гостям, как красив её любимый город. Красавица Деметра – богиня земли и плодородия – поведает о том, в чем хранили продукты сотни лет назад, когда не было современной посуды и холодильников. Посейдон – грозный повелитель морей и океанов – будет загадывать маленьким зрителям загадки, а грозная Медуза Горгона попытается испортить ребятам праздник, но на помощь придет богиня победы – Ника.
Гостей новогоднего праздника ждут познавательные конкурсы и знакомство с историей древнего города. В конце программы каждый ребенок получит от Деда Мороза и Снегурочки сладкий подарок.
Предварительная запись по телефону: +7 (918) 071-90-90.
9 января
15:00 – в инкерманской детской библиотеке-филиале № 10 (ул. Толбухина, 14) состоится мастер-класс «Рождественская открытка своими руками». Под руководством библиотекаря ребята изготовят из гофрированной бумаги ангела и еловую ветку, а из картонной трубочки, украшенной лентой, свечу. Все элементы будут размещены на плотной бумаге и украшены снежинками. Все материалы предоставляются в библиотеке. С собой нужно брать только хорошее настроение.
10 января
15:00 – в детской библиотеке-филиале № 4 (ул. Горпищенко, 44) пройдёт конкурсно-игровая программа «Почтовая сумка Деда Мороза». Будет множество конкурсов, загадок и зимних игр. В библиотеке ждут всех, кто хочет продлить весёлую атмосферу чудесного праздника.
Алушта
2 января
16:00 – у Центральной ротонды начнётся новогодняя дискотека.
3 января
14:00 – там же детская анимация «Приключения у новогодней елки» и выступление кавер-группы «Наобум».
4 января
16:00 – там же, у Центральной ротонды, стартует танцевальный марафон.
5 января
15:00 – детская анимационная программа «Сказочная страна» и дискотека.
7 января
13:00 – Дом творчества «Подмосковье» приглашает на гуляния «У Зимы в святки свои порядки».
11 января
13:00 – шоу маскарадных костюмов на Центральной набережной.
Ялта
1 января
Первый день нового года начнется на набережной города с работы детского новогоднего городка, где начиная с 12:00 маленькие гости могут посетить детский кинотеатр, покататься на санках на колёсиках, принять участие в анимационных программах и тематических мастер-классах.
7 января
14:00 – в театре имени А.П. Чехова начнётся традиционный рождественский фестиваль для молодежи и детей с ограниченными возможностями «Чудо обыкновенное»
9 января
15:00 – в Детской городской библиотеке (ул. Руданского, 8) откроется новогодняя выставка-акция «Игровой мешок Деда Мороза» (в рамках кружка «Библионяня»)
11 января
16:00 – в Библиотеке-филиале № 8 (ул. Халтурина, 19/1) пройдут Рождественские чтения «Наступает Рождество – зимних сказок торжество».
До 19 января
В Ялтинском историко-литературном музее работает выставка «Игрушек новогоднее мерцание».