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В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Джанкое оригинально подготовились к встрече года Мыши

Жительница Джанкоя Наталья К. в шоке, и ведь есть от чего: «Вот такой ржаной хлеб с мышами готовят и продают на Джанкойском хлебзаводе. И что обидно, полбулки-то съели, пока не обнаружили вот такой сюрприз, и помимо взрослых его кушали и маленькие дети. С наступающим годом Мышки!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 560 от 27 декабря 2019 года

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Просмотров: 120 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 16:24

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