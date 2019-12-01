В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время
Говорят, что... в Джанкое оригинально подготовились к встрече года Мыши
Жительница Джанкоя Наталья К. в шоке, и ведь есть от чего: «Вот такой ржаной хлеб с мышами готовят и продают на Джанкойском хлебзаводе. И что обидно, полбулки-то съели, пока не обнаружили вот такой сюрприз, и помимо взрослых его кушали и маленькие дети. С наступающим годом Мышки!»
Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 560 от 27 декабря 2019 года
Еще статьи: