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Говорят, что... в Джанкое оригинально подготовились к встрече года Мыши

Жительница Джанкоя Наталья К. в шоке, и ведь есть от чего: «Вот такой ржаной хлеб с мышами готовят и продают на Джанкойском хлебзаводе. И что обидно, полбулки-то съели, пока не обнаружили вот такой сюрприз, и помимо взрослых его кушали и маленькие дети. С наступающим годом Мышки!»