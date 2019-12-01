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Говорят, что... в столице появились странные «лесники»
Житель крымской столицы не пожелал назвать своё имя, но оказался наблюдательным: «Такая картина сегодня на Балаклавской (по информации на 23 декабря). Вчера то же самое происходило в Гагаринском парке. Люди с мешками обдирают ветки хвойных. То ли на венки для продажи, то ли ещё с какой целью. И никому нет дела».
Фома СЛУХАЧЁВ Фото Архив КТ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 560 от 27 декабря 2019 года
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