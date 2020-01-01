В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... школьникам под видом конфет предлагают наркотики Сарафанное радио трубит о том, что в крымских школах стали развешивать объявления по типу рекламных, но отрывные телефоны в них заменены на отрывные… конфетки. Однако умудрённые опытом родители уже давно усвоили, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И выяснили: под видом конфет скрывается дешёвый китайский наркотик, после употребления которого речь делается невнятной и наблюдаются значительные нарушения психомоторики, но, главное, он вызывает зависимость. Бороться с этим злом можно только всем миром, помня о том, что предупреждён – значит вооружён. Фома СЛУХАЧЁВ

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Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 560 от 27 декабря 2019 года Еще статьи: Говорят, что... малышам на Новый год предлагают попробовать алкоголь Говорят, что... льготников снабжают просроченными лекарствами Говорят, что... школьников подсаживают на «вкусные» наркотики Под видом дома престарелых? Кого ищут в школах