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Говорят, что... медики поставили для «особо заразных» палатку
Говорят, в самом героическом городе полуострова и пациенты должны быть самые героические. Во всяком случае, именно так считают в севастопольской городской инфекционной больнице. Там больных, покрытых подозрительной сыпью, в приёмное отделение не пускают. Врача им приходится дожидаться на территории, в… палатке. Скорей всего, медработники этого медучреждения очень увлекаются историей Средних веков, вот и позаимствовали оттуда методику обращения с прокажёнными.
Фома СЛУХАЧЁВ Фото Архив КТ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 560 от 27 декабря 2019 года
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