В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... медики поставили для «особо заразных» палатку

Говорят, в самом героическом городе полуострова и пациенты должны быть самые героические. Во всяком случае, именно так считают в севастопольской городской инфекционной больнице. Там больных, покрытых подозрительной сыпью, в приёмное отделение не пускают. Врача им приходится дожидаться на территории, в… палатке. Скорей всего, медработники этого медучреждения очень увлекаются историей Средних веков, вот и позаимствовали оттуда методику обращения с прокажёнными.