Год Крысы по-крымски

Что происходило на полуострове за последнее столетие «с хвостиком»

1900

Начало века в Крыму было тихим. Среди резонансных провинциальных происшествий почти сплошь бытовые случаи. Такие, как, например, спасение 5-летнего симферопольского малыша, оставшегося не несколько минут без внимания няни, пролезшего за ограду Соборного сквера (Александро-Невского собора) и упавшего в фонтан. К счастью, походивший мимо мужчина успел подбежать и вынуть почти захлебнувшегося малыша из воды. А в ялтинском суде слушали дело господина Архипова, оскорбившего полицейского пристава Асеева. Архипов ехал в экипаже по Набережной и распевал во все горло разные, не всегда приличные, песни. А когда пристав остановил экипаж и сделал соответствующее замечание, нанес ему несколько ударов, сорвал погоны и сломал шашку. За эти действия суд приговорил его «к лишению всех прав состояния и к 1 году тюремного заключения». Несколько особняком здесь стоит случай с забастовкой евпаторийских резчиков мяса. Причиной послужила низкая, по их мнению, цена на мясо. А главным требованием – повышение цены с 11 до 12 копеек.

Из примечательных случаев можно выделить и такое сообщение: «Весьма необычным для купеческого сословия промыслом решил заняться сын купца Никулина – Аким». Он обратился с ходатайством к Таврическому губернатору с просьбой дозволить ему проводить водолазные работы по подъему затонувших в море вещей вдоль береговой линии от Севастополя до Ак-Мечети (ныне – п. Черноморское).

1912

Одним из главных светских событий в этом году на полуострове стал очередной визит в Крым императора Николая II с семьей. Они провели здесь всю весну. Большая часть этого времени протекала в только что отстроенном новом Ливадийском дворце. 18 марта 1912 года вслед за прибытием в Ливадию и встречей с почетным караулом дворца император записал: «После молебна прямо кинулся в свои комнаты. Радость огромная снова быть здесь».

Также в 1912 году родился один из самых узнаваемых музыкальных символов России – марш «Прощание славянки». Он был написан Василием Агапкиным, приехавшим в Симферополь для того, чтобы проживавший здесь капельмейстер 51-го пехотного Литовского полка Яков Богорад помог ему сделать оркестровку произведения. Кстати, Богорад придумал и название для марша. В Симферополе этот марш и был впервые исполнен на публике. И до сих пор с симферопольского вокзала поезда отправляются именно под «Прощание славянки».

В 1912-м в Крыму появился и еще один знаменитый символ, архитектурный – Ласточкино гнездо. Причем в том виде, в котором мы и привыкли его представлять, ведь прежде на краю скалы стояло совсем другое, деревянное строение. В 1911-м владельцем дачи стал крупный немецкий нефтепромышленник барон Рудольф фон Штенгель, и в 1912-м на Аврориной скале построили миниатюрный замок в готическом стиле, с башенками и стрельчатыми окнами.

1924

В этом году страшный ураган нанес огромный ущерб Южнобережью. В частности, в Никитском саду погибли до 50% субтропических насаждений. А в Симферополе прошло «торжество города – пуск трамвая», не работавшего три года, пока из Ленинграда не привезли корабельный дизель. Еще один праздник для столицы полуострова состоял в том, что состоялось появление «впервые за последние годы на крымском рынке вологодского масла, по качеству превышающего местное сливочное». Так, во всяком случае, сообщала пресса.

По всему полуострову активизируются борцы с неграмотностью, которую необходимо было искоренить к 7 ноября 1927-го, 10-летию революции, чтобы в Крыму не было ни одного неграмотного. Также и в газетах, и с уличных плакатов призывают помогать детям, в том числе голодающим в Германии, объявляя сборы различных пожертвований. В помощи нуждаются и местные сироты – пожертвования принимаются деньгами, вещами и продуктами.

1936

В 1936 году состоялся первый выпуск Крымского медицинского института. «Институт даёт стране 97 новых врачей, которые будут работать в районных и колхозных больницах и поликлиниках. 50 врачей (37 из них – крымские татары) направляются в крымские совхозы и колхозы», – пишет пресса.

Также постоянно сообщается о различных стахановских рекордах – движение передовиков производства, многократно перевыполняющих производственные нормы, в самом разгаре. Кроме этого, на полуострове полным ходом идёт подготовка к переписи населения. Из необычных новостей – сообщение о запуске гражданского авиасообщения между Симферополем и Запорожьем. На воздушных маршрутах находятся самолеты АНТ-9. «Если вы хотите увидеть Крым во всей красоте, посмотрите на него с высоты птичьего полёта», – гласит реклама. В этом же году был закончен проект Южнобережной железной дороги: «Длина всей линии Симферополь-Ялта-Симеиз – 109,5 километра. На этом протяжении будет находиться: 7 станций, 10 разъездов и 16 пассажирских платформ. Срок постройки железной дороги – 2 года 3 месяца». Как мы теперь понимаем, этот проект так и остался в чертежах...

1948

Этот год – соревновательный. Соревнуются отрасли, хозяйства, область с областью, бригада с бригадой, работник с работником. Страну в целом и Крым в частности после войны надо поднимать, города – восстанавливать. Разбиваются сады и виноградники, наращивается производство мясо-молочной продукции, набирает объёмы табаководство, рыболовство, выращивание эфиро-масличных культур и производство розового масла. Открывается единственный в стране завод по переработке мидий и рапаны. Простые люди проявляют чудеса на грани человеческих возможностей, выполняя квартальные планы за полтора месяца, годовые – на полтора месяца раньше срока. Свои полугодовые и годовые планы досрочно выполняют даже артели кооперации инвалидов, не говоря уже о сильных, здоровых мужчинах и женщинах.

Огромные усилия прилагаются для восстановления Севастополя. Огромную роль сыграло так называемое черкасовское движение – добровольный выход жителей на восстановление разрушенных домов после окончания трудового дня на основном месте работы.

1960

К шестому десятилетию прошлого века полуостров уже прочно закрепился в сознании советских людей, как край целительного климата и своеобразной красоты. Да и в сельском хозяйстве Крым делает значительные успехи. «Многократно вырос сбор фруктов и винограда. Далеко за пределами области известна продукция крымских консервных заводов. Большие площади в Крыму занимает царица полей – кукуруза, ежегодно дающая богатые урожаи. Ароматные крымские табаки – дюбек, американ и другие – хорошо известны курильщикам», – пишут газеты в 1960 году.

А усиленно восстанавливаемый после войны Севастополь к этому году многими признается как «не только самый знаменитый, но и самый красивый город Крыма». В Симферополе же – своя радость, новое место массового отдыха. «Симферопольское водохранилище – излюбленное место отдыха горожан», – сообщает пресса.

Если говорить о других знаковых достижениях того периода, то нужно вспомнить и запуск бахчисарайского комбината «Стройиндустрия», и старт добычи природного газа в Крыму. А еще в 1960 году было завершено строительство Симферопольской ГРЭС. С введением ее в строй энергетические мощности Крыма удвоились.

1972

Этот год также выдался спокойным, судя по газетным статьям. Почти сплошь – сообщения об очередных трудовых и хозяйственных успехах. «В Крыму продолжает развиваться кролиководство. Вместе с фермами растут и сопутствующие производства: в Евпатории строится городской мясокомбинат», «Новый титановый завод поставляет первые тонны своей продукции – двуокиси титана, которую называют «краской XX века», «Продолжается стройка – Северо-Крымский канал», – типичные заголовки этого года. В 1972 году активно преображается и столица полуострова. К примеру, начинается сооружение подземного перехода на Москольце – самого большого в городе. А на центральной площади Симферополя продолжает расти здание музыкального театра – невиданный до тех пор архитектурный эксперимент.

1984

Еще не произошла трагедия в Чернобыле и строительство Крымской АЭС в Щёлкино не вызывает ничего, кроме удивления масштабами стройки и стандартных для этой эпохи лозунгов. Также вполне уже обыденными кажутся заголовки газет об очередных достижениях различных предприятий, хозяйств и учреждений. Впрочем, мелькают то и дело, новые тезисы – о современном подходе к организации труда, об экономике, которая «должна быть экономной» и пр.

Самым же главным событием года стало празднование двухсотлетия столицы области – Симферополя. Из месяца в месяц велась подготовка к празднику, постоянно сообщалось об успехах жителей города. Действительно, сделано было очень многое. Тут, например, можно вспомнить и новую набережную Салгира, и новый главпочтамт по проекту архитектора Полегенького. И вообще, в ходе подготовки к 200-летнему юбилею были отреставрированы многие старинные здания и появились новые.

1996

Этот год ознаменовался противостоянием Украины и России по поводу раздела Черноморского флота и проблемами с подготовкой к подписанию базового Договора о Дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Во взаимном противостоянии Украины и России за город Севастополь прошел практически весь 1996 год.

Из достижений в этот период выделить можно мало что (ну, разве что была введена в эксплуатацию Пресноводненская ВЭС) – регион еще не оправился от шока и потрясений, вызванных развалом СССР. Зато в полной мере представлен «криминальный аспект» жизни. Из громких преступлений этого года можно выделить убийство главы райгосадминистрации Раздольненского района Леонида Рябика (был убит выстрелами из пистолета «ТТ» недалеко от школы в поселке Раздольное). Заказчиком убийства, по мнению следствия, был депутат Раздольненского райсовета, а исполнителем – 19-летний житель этого поселка.

2008

Год был щедрым на всевозможные инфоповоды. Например, в этом году за взятки были арестованы сразу два мэра – Алушты и Партенита. При этом глава курортного поселка, как писали СМИ, «получил рекордную для Украины сумму – пять миллионов долларов».

А в Коктебеле местные нудисты праздновали победу. Ведь милиция, как оказалось, «не намерена препятствовать проведению в Коктебеле парада нудистов в честь закрытия сезона». «Нудисты, закрывая сезон, каждый год в конце лета проходят обнаженными по набережной населенного пункта», – сообщали чиновники в оправдание.

Из шумных международных мероприятий можно выделить проходившие в Ялте гонки «Prime Yalta Rally», являвшиеся этапом Кубка Восточной Европы по ралли.

Но были, конечно, и неприятные события. В частности, в 2008-м в Крыму обнаружилась новая вспышка птичьего гриппа. В тот год эта была одна из самых известных крымских «страшилок».

Но закончился год на трагической ноте. В последние дни декабря в Евпатории произошел взрыв в жилом доме, в результате которого погибло 27 человек. Причина – взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом для сварочных работ. Один из баллонов разгерметизировался, возникла реакция с горюче-смазочными материалами, которые также хранились в мастерской, находившейся в этом доме...