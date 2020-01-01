Наш календарь

2019-й глазами «Крымского Телеграфа»

В последнем номере уходящего года мы решили сделать обзор основных тем, о которых рассказывали вам, уважаемые читатели, в течение всего 2019-го. Что происходило в Крыму, что более всего волновало, что вызывало резонанс? А также какие крымские тенденции года в разных сферах жизни общества можно было проследить, как менялся полуостров. Итак…

Январь

Появились первые сообщения о том, как именно и когда в Симферополе начнут капитальный ремонт набережных Салгира и Малого Салгира. Эта стройка в 2019-м обещает быть самой большой и громкой в крымской столице. Также в этом месяце в Симферополе стали лишать жилья семьи ополченцев, в Ялте горожане возмущались качеством капремонта домов, в Судаке гоняли фотоживодеров, а в Феодосии произошла полная смена местной власти. Еще одной важной темой стала безнаказанность крымских браконьеров.

Февраль

Вспыхнул скандал, связанный с «аттракционом неоправданной» щедрости – журналисты выясняли, как крымский минздрав распоряжается казенными деньгами. В Керчи из-за бесхозяйственности чиновников рушились всемирно известные памятники, а также выяснилась плачевная ситуация с новыми муниципальными автобусами, которые пустили на запчасти. В Симферополе – новый виток борьбы со стихийной торговлей, в Балаклаве – возмущение жителей из-за планов застройки города, а в Орджоникидзе закрыли детский сад.

Март

Главной темой марта, конечно, стало пятилетие референдума и вхождения Крыма в состав России. Кроме этого, обсуждался «транспортный беспредел» в столице республики: цены на проезд в общественном транспорте поднимались, а качество перевозок – нет. В Севастополе обнаружились «денежные ямы», где исчезали средства местного бюджета, а также говорили о возможном провале программы ФЦП. В Саках выявились массовые проблемы с приватизацией жилья и было слышно возмущение неадекватным ремонтом в центре города.

Апрель

В апреле обсуждали: почему крупные бизнес-проекты не приживаются на полуострове; исключение крымской сосны из Красной книги; большое количество ДТП на трассе «Таврида» и большое количество умирающих в Севастополе бомжей. В Ялте возмущались тем, что власти вытесняют с рынка неугодных частников, а в Феодосии жители столкнулись с проблемой переоформления наследства. Также заявили о сотнях «зайцев» на междугородных маршрутах, что стало началом «административного террора» в профильных республиканских организациях.

Май

В мае, как показали исследования политических экспертов, Крым оказался в зоне умеренной протестной активности: зафиксировано падение удовлетворенности условиями жизни. В Бахчисарае – скандал вокруг реставрации Ханского дворца, в керченской администрации из-за массы нерешаемых проблем «полетели головы», а в Севастополе после реконструкции открыли наконец парк Победы. Также в Севастополе активно обсуждали проект строительства моста через центральную бухту, а симферопольцы возмущались смертью тигра в местном зоопарке.

Июнь

Июньские темы были часто связаны с началом «высокого» курортного сезона: стоимость отдыха на полуострове, которая оказалась выше, чем в Турции и Европе, отмена роуминга и закрытие нелегальных гостиниц. Также сообщалось о нерадивости руководства Раздольненской больницы, которое разбазарило общественные деньги, о сомнительном бизнесе на кладбище «Абдал», о борьбе севастопольских детей войны за свой статус. А в Симферополе стартовал долгожданный ремонт набережной Салгира.

Июль

Неприятным известием стали массовые отравления детей в крымских лагерях. Из-за высокой аварийности, связанной с увеличением количества транспорта, дороги Крыма превратились в зону сплошного контроля со стороны ГИБДД. В Ялте застройщики снова обманывают дольщиков, в Симферопольском районе жители жалуются на сотрудников администрации, которые «отжимают» земельные участки, в Черноморском идет война с нелегальными перевозчиками, а в Симферополе обсуждают строительство нового коллектора и скандальную стройку в Марьино.

Август

Большое возмущение общественности вызвали планы снести десятки деревьев во время капитального ремонта улицы Александра Невского в Симферополе. В итоге гражданам удалось отстоять большинство из них. Также август – время множества фестивалей, которые собрали десятки тысяч гостей. В Севастополе из-за грязи закрыто большинство пляжей, в Ялте стартовала «большая чистка» в горадминистрации, в Керчи чиновники не справляются с проблемами ЖКХ, а в Красноперекопске – скандальное закрытие офтальмологического стационара.

Сентябрь

Главная тема сентября – выборы в органы власти. Активность граждан в этом процессе была низкой, по сравнению с предыдущими выборами. Из тревожных тем: участившиеся случаи нападения волков на людей и ухудшение экологии Черного моря. В Симферопольском и Белогорском районах люди возмущаются тем, что строящаяся трасса «Таврида» отрезает их от цивилизации, в Старом Крыму музыкальная школа просит о помощи, а в Армянске жалуются на загрязнение атмосферы местными предприятиями. Но цены на жилье в Крыму растут небывалыми темпами.

Октябрь

Одной из важнейших новостей месяца стало сообщение об усилении обороны полуострова сверхмощными радиолокационными станциями и новейшими зенитными комплексами. В октябре началась легализация самостроев в Симферополе, а в Севастополе разбирались, почему мусором занимается монополист и из-за чего возник мусорный коллапс. Также жители крымской столицы возмущались тем, что город «погряз в ремонте», и волновались из-за качества питания в учебных заведениях. Кроме этого, в октябре крымчане проводили в последний путь первого президента республики – Юрия Мешкова…

Ноябрь

В ноябре в Симферополе официально закончился капитальный ремонт набережной Салгира и Малого Салгира, а также одной из центральных улиц – Александра Невского. Дан старт созданию на ЮБК игорной зоны «Золотой берег». Сразу несколько городов получили новых руководителей. В Бахчисарае стали известны шокирующие подробности условий работы судмедэкспертов, в районе Доброго произошел грандиозный лесной пожар, в Белогорске начался скандал вокруг закрытия парка «Тайган», а в Севастополе закончился громкий процесс над семейным насильником.

Декабрь

В крымской столице снова скандал из-за массового сноса деревьев. Также «горячей точкой» стал мост на ул. Гагарина, 1, выяснилось, что сооружение будут ремонтировать до весны, а значит, транспортный коллапс не исчезнет, как обещали власти, до Нового года. А в Феодосии большой резонанс вызвала стройка на старинном кладбище возле армянского храма. В Севастополе провалена программа переселения из аварийного жилья и ЧП в Южной бухте, где утонул плавдок с под­водной лодкой. Также силовики сообщили о росте чиновничьей коррупции на полуострове.