Заживём по-новому

Что изменилось в жизни страны с наступлением 2020 года

Электронные трудовые, индексация материнского капитала, новые правила выгула собак и регистрации автомобилей, льготная ипотека на селе. Эти и другие важные нововведения, которые изменят жизнь россиян в новом году, уже вступили в силу.

Электронные трудовые

До конца 2020 года работники могут выбрать формат своей трудовой книжки: бумажный или электронный. Данные о трудовой деятельности и стаже в электронном виде будут храниться в Пенсионном фонде, куда работодатели обязаны передавать сведения о каждом работнике в онлайн-режиме, а не с помощью старой доброй почты. Для перехода на новую систему гражданин должен подать письменное заявление. Те, кто не успеет сообщить о своём решении в 2020 году, смогут сделать это и позже, однако россияне, чья официальная карьера начнётся после 1 января 2021 года, уже лишатся возможности получить бумажный вариант трудовой.

Вырастут пенсии и МРОТ

С 1 января неработающие пенсионеры станут получать на 6,6% больше, а государственное пенсионное обеспечение, в том числе социальные пенсии, вырастут на 7%. Правда, лишь с 1 апреля. Об этом говорится в сообщении Министерства труда РФ. Индексация затронет около 31 миллиона неработающих пенсионеров. Отмечается, что она будет «значительно выше» инфляции.

Одно из основных изменений для россиян – увеличение с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда. Правда, он вырастет всего на 850 рублей (то есть на 7,5%). В соответствии с нормами федерального закона, подготовленного Минтруда и вступившего в силу с начала года, МРОТ вырастет до 12 130 рублей. Прежде он составлял всего 11 280.

Кстати, в последний раз минимальная зарплата увеличивалась ещё в 2018 году. Тогда же её приравняли к величине прожиточного минимума.

Новые машины без номеров

Сейчас на то, чтобы поставить автомобиль на учёт, даётся десять дней, в течение которых можно передвигаться на новой машине по дорогам общего пользования без номерных знаков. Теперь эта норма упразднена: согласно новым правилам, регистрировать авто будет сам дилер. Автосалоны получили статус «специализированных организаций» и могут передавать документы в ГИБДД, изготавливать номерные знаки и отдавать их покупателю вместе с ключами. Таким образом, из автосалонов машины будут выезжать уже с номерами.

Для вторичного рынка ничего не изменится – у покупателя по-прежнему будет десять дней, чтобы поставить авто на учёт. Это связано с тем, что новому владельцу машины может понадобиться время, чтобы доехать до родного региона.

Индексация маткапитала

С 1 января размер материнского капитала составляет 466 617 рублей. Эти деньги, как и прежде, можно потратить на улучшение жилищных условий, на образование ребёнка или на формирование накопительной части пенсии матери.

Кстати, начиная с этого года в прошлое уйдут мизерные 50-рублёвые выплаты по уходу за ребёнком. Сейчас они положены всем мамам малышей в возрасте от полутора до трёх лет, однако указом президента с 1 января новые выплаты назначаться не будут. Впрочем, если женщина уже получает свои 50 рублей в месяц, отменять их никто не станет, пока период выплаты не подойдёт к концу.

Поддержка семей с детьми

Теперь получить ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого или второго ребёнка можно, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения. Прежде «критерий нуждаемости» составлял полуторакратную величину прожиточного минимума.

Кроме того, теперь семья может получать пособие, пока ребёнку не исполнится три года.

Льготная ипотека на селе

В этом году сельские жители смогут получить ипотеку для строительства или покупки жилого дома на более выгодных условиях – лишь бы оставались в регионах и не разъезжались по городам. Срок кредита – не более 25 лет, ставка – до 3%, размер кредита – до 3 млн рублей, первоначальный взнос – не менее 10%.

Долой НДФЛ

Подоходным налогом больше не будут облагаться прибыли, полученные в связи с рождением ребёнка, оплата дополнительных выходных родителей, опекунов и попечителей, ухаживающих за детьми-инвалидами, а также материальная помощь студентам и аспирантам, не превышающая 4000 рублей.

Кроме того, от уплаты подоходного налога станут свободны те, кто пострадал в чрезвычайных ситуациях. Также НДФЛ больше не надо платить россиянам, которые предоставляют жильё на условиях аренды пострадавшим при терактах, в стихийных бедствиях и других ЧС, в том случае, если за эту аренду платит федеральный бюджет.

Защита от мошенников

Совет Федерации накануне праздников успел одобрить принятый ранее Госдумой закон, который призван защитить добросовестных покупателей недвижимости от аферистов. Как говорят эксперты, главные уловки мошенников при заключении сделок с недвижимостью – поддельные доверенности на продажу жилья и фальшивые документы, подтверждающие право собственности. По новому закону, если человек покупал жилую недвижимость, основываясь на информации из государственного реестра, он по умолчанию считается добросовестным. То есть теперь в случае выявления мошенничества при продаже жилья, квартира возвращается собственнику, а покупатель получает назад уплаченную за неё сумму. Если взыскать деньги с мошенников, продавших квартиру, не представляется возможным, добросовестный покупатель вправе получить компенсацию из федеральной казны. Правда, её сумма ограничена – не более миллиона рублей (и не выше суммы сделки, разумеется).

Рост акцизов и цен

В этом году увеличиваются ставки на большинство подакцизных товаров. В частности, на сидр, медовуху, игристые вина, пиво, табачную продукцию, электронные сигареты, бензин и другое.

Так, с 2020 года акциз на вино составит 31 рубль за литр, а на шампанское – 40 рублей за литр. Также закон устанавливает акциз на виноматериалы, которые ранее налогами не облагались. Теперь исключение будет сделано только для тех виноматериалов, которые используются для изготовления дистиллятов. С остальных налог будет взиматься в размере 31 рубль за литр. Акциз распространится и на виноград, который используют для производства вина и шампанского, ликёрного вина и спиртного, производящегося по технологии полного цикла. С 2020 по 2022 год он будет ежегодно увеличиваться на рубль и вырастет с 30 до 32 рублей.

Закон направлен на поддержку ­отечественных производителей, однако в связи с дефицитом российского сырья новые правила могут привести к росту розничных цен на вино, считают эксперты. По их оценкам, рост цен как на российские, так и на импортные вина может составить от 5 до 10%.

Кстати, подорожают и другие виды алкоголя. В частности, уже с 1 января минимальные розничные цены на водку вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк – с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди – с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.

Подорожание автомобилей

Это связано с повышением ставок утилизационного сбора – соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Максимальное повышение произойдёт в сегменте легковых автомобилей и составит в среднем 110,7%. При этом многое будет зависеть от мощности конкретного автомобиля. Так, для машин с объёмом двигателя меньше одного литра сбор увеличится на 46,1%, с двигателем от 3,5 литра – на 145%. Для самого массового сегмента – машин с двигателем 1-2 литра – сбор вырастет на 112,4%.

Правительство рассматривает повышение утилизационного сбора в качестве компенсирующей меры после снижения таможенных пошлин на импортируемые автомобили. По мнению участников рынка, все автосалоны вынуждены будут поднять цены, которые, кстати, в 2019 году были низкими из-за падения спроса. В то же время в Минпромторге не ожидают резкого роста цен на машины. Там заявили, что сдержать стоимость ­отечественных автомобилей помогут меры государственной поддержки, а у импортируемых доля индексации утилизационного сбора составляет всего от 2 до 5%.

Защита клиентов МФО

Начиная с этого года интересы клиентов микрофинансовых организаций будет отстаивать финансовый уполномоченный. К нему можно обратиться в досудебном порядке в случае, если финансовая организация нарушает права и ущимляет интересы клиента. Правда, уполномоченный будет рассматривать обращения граждан в отношении МФО только в том случае, если размер требований не превышает 500 тыс. рублей.

Премии врачам

В этом году предусмотрены стимулирующие выплаты медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров.

Кроме того, расходы на высокотехнологичную помощь, не входящую в базовую программу ОМС, будут финансироваться не из средств Фонда обязательного страхования, а напрямую из федерального бюджета.

Жизненно необходимые лекарства

С 1 января к перечню жизненно необходимых и важнейших лекарств добавлены 24 новых препарата. В их числе – противоопухолевые, от бронхиальной астмы, антибиотики и противогрибковые, для лечения гепатита C и ревматоидного артрита, инсулинозависимого сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза и шизофрении.

Посещение больных

В этом году будет разрешено посещать родных, лежащих в реанимации. Нововведение предусмотрено приказом Министества здравоохранения РФ, а на принятии документа настояли благотворительные фонды.

Данный вопрос в России обсуждают ещё с 2016 года. Тогда президент страны Владимир Путин поручил обеспечить доступ родных к пациентам реанимации. По состоянию на конец декабря прошлого года общественное обсуждение приказа Минздрава относительно этого вопроса ещё продолжалось, поскольку представители благотворительных фондов раскритиковали документ. В его последней версии речь шла о том, чтобы разрешить посещение сугубо членам семей пациентов, а также официальным представителям. При этом формально посторонним людям – гражданским супругам, друзьям, коллегам – в данном праве было отказано, что и вызвало недовольство общественности. В Минздраве пообещали учесть критику и доработать документ уже в начале нового года.

Ответственность за питомцев

Во-первых, с 1 января вступило в силу постановление правительства РФ о запрете держать в неволе (квартирах, домах, незаконных контактных зоопарках) диких животных.

Во-вторых, отныне запрещается выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка. Также вводятся требования к содержанию домашних питомцев и их использованию в культурно-зрелищных целях.

В-третьих, при обращении с бездомными животными теперь возможна лишь одна схема действий: «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат в прежнее место обитания». Убийство стало законодательно недопустимым.

Туалеты на вокзалах

Пассажиры поездов, а также встречающие и провожающие теперь могут пользоваться вокзальными туалетами бесплатно. Это правило распространяется на все вокзалы, с которых отправляются поезда дальнего следования.

Конец эпохи

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в рамках регуляторной гильотины прекратить действие некоторых законов, принятых во времена СССР и РСФСР. В итоге начиная с этого года своё действие прекратили более 20 тысяч советских законных актов.