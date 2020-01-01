Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Проблема Крыма с разных ракурсов
Говорят, что... в больнице торгуют Интер ...
Крым коррупционный
Большие планы и грандиозные намерения
Новая волна плюс мастерство
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Вне законаКриминал

Хроника происшествий

Новый год – до и после

Если речь идет о событиях со знаком минус, то празднование Нового, 2020 года особо ничем не отличалось от предыдущих. Наш народ по давно заведенной традиции перебирал со спиртным, а потом перебравшие хулиганили, бузили, чудили и дрались, а также «сеяли» свои вещи и чужие тащили, в общем всё как всегда. Как правило, подавляющее большинство подобных деяний квалифицировалось как административные правонарушения и не вошло в «славную» уголовную историю Крыма. Но были и такие события, участники которых стали фигурантами уголовных дел...

«Бытовуха», дурь и алкоголь

Накануне Нового года чисто пенсионерская разборка произошла в Симферополе. На лестничной площадке многоэтажного дома по улице Лизы Чайкиной сошлись в бытовом конфликте двое соседей – 64-летняя дама и 67-летний джентльмен. Женщина виртуозно осыпала противника крепкими словами, а мужичок не менее виртуозно легким движением руки «усадил» противницу на мягкое место. Причем так усадил, что грохнувшаяся на пол дама получила тяжелую травму поврежденного участка тела. В результате пострадавшую пришлось доставить в больницу, а подозреваемого – в полицию. Сейчас решается вопрос, сядет ли мужичок на зону за то, что неаккуратно усадил соседку на бетонный пол.

Как известно, отдельные наши со­отечественники веселятся на Новый год не благодаря «шмурдяку», а благодаря «косяку», то есть предпочитают марихуану всем видам спиртного. Однако некоторым любителям дури пришлось всё же довольствоваться алкоголем, поскольку их поставщиков повязали полисмены. Так, в Симферополе правоохранители нагрянули в гости к 47-летнему наркодилеру по имени Олег. В его жилище по улице Щорса полисмены нашли в ходе обыска 20 пакетиков с марихуаной. В результате наркоделец может получить 10 лет лишения свободы.

А вот некоему симферопольскому бизнесмену не позволила хорошо встретить Новый год банальная кража. Бизнесмен планировал отметить праздник в своем кафе по улице Караимской. Однако накануне торжества кафе «посетил» 34-летний местный вор по имени Игорь и утащил электрические тандыр и гриль. Плюс «посетитель» в потемках часть оборудования еще и переломал. Свою добычу вор быстро сдал за 30 тысяч в ломбард. Там, когда появились полицейские, также быстро сдали Игоря, но праздник симферопольскому бизнесмену все равно был испорчен.

Что интересно, в новогоднюю ночь много было сообщений в полицию об исчезновении мобильных телефонов, причем большая часть исчезла по вине зеленого змия-искусителя, который довел владельцев до такого состояния, что они сами «сеяли» свои гаджеты.

«Веселая» новогодняя поножовщина состоялась в крымской столице. В частном доме по переулку Русскому гуляла небольшая компания – хозяюшка жилья бальзаковского возраста, ее сожитель Григорий, представляющий украинский город Запорожье, и супружеская чета родственников хозяйки. Не прошло и двух часов после боя курантов, как Гриша был на рогах и на вилках да ножах схлестнулся с родственником хозяйки. В результате за слегка продырявленным родственником приехала «скорая», а за буйным Григорием – полиция. Теперь запорожский герой, не имеющий права находиться на территории России за нарушение миграционного законодательства, сможет остаться в нашей стране на законных основаниях лет эдак на пять. Это право будет Григорию предоставлено в соответствии со статьей 111 УК РФ – нанесение телесных повреждений средней тяжести.

В Евпатории в раннее праздничное утро уж очень хотел «поправить здоровье» 23-летний местный житель. За неимением сорокаградусного лекарства, парень пошел на дело. На набережной он, разбив окно, влез в одно из увеселительных заведений, загрузился спиртным, но был задержан подъехавшей полицией.

А самое коварное преступление на праздники было совершено в отношении 19-летнего Васи, жителя села Приятное Свидание Бахчисарайского района. Василий встречал Новый год в Симферополе и сообщил по телефону местным правоохранителям, что он нагло обворован. По словам потерпевшего, у него из бардачка «Жигулей» похищена крупная сумма денег, а из бака слито горючее. Правда, когда стражи закона стали непосредственно общаться с пострадавшим, трезвеющий Василий постепенно вспомнил приметы злодея. Им оказался зеленый змий. Именно он подтолкнул Васю спустить все деньги на спиртное, в поисках которого наш герой полночи колесил по городу.

Происшествия на дорогах

Печально, но новогодние праздники, как всегда, были омрачены несколькими ДТП. В большинстве случаев причиной этих аварий был алкоголь. Самое, пожалуй, резонансное происшествие имело место в Первомайском районе. Здесь поздним вечером легковой автомобиль врезался в компанию пешеходов – двух мужчин и женщину. Они переходили дорогу в неположенном месте, хотя «зебра» была неподалеку. Тем не менее, это не умаляет вины водителя. Еще и потому, что за рулем авто был 26-летний участковый инспектор полиции, как потом показала экспертиза находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Но самое печальное то, что один из пострадавших пешеходов впоследствии скончался в больнице. В отношении полицейского сейчас проводится тщательная проверка. Как сообщает официальный сайт МВД, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, мерам дисциплинарной ответственности будут подвергнуты его непосредственные руководители.

Кстати, еще один немаловажный момент, в 2019 году в Крыму самым распространенным видом ДТП были именно наезды на пешеходов, причем среди погибших в автопроисшествиях они составляют большинство.

В ночь с 1 на 2 января еще один пешеход погиб на трассе Севастополь – Ялта. Несчастный шел по обочине дороги, когда на него налетел автомобиль «Опель». Удар машины по человеку привел к травмам, несовместимым с жизнью.

Автотрагедия на днях имела место и в Белогорском районе. Причиной данного ДТП стал быстро мчавшийся со стороны Симферополя в направлении Феодосии автомобиль «Хендай». Его водитель не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, где сначала столкнулся с автомобилем «Нива», а потом еще и с «Ладой», в которую влетела ехавшая следом «Шкода». В общем, в результате всего этого пострадали находившиеся в машинах три человека, один из которых, к сожалению, впоследствии скончался.

При этом надо отметить, что полиция на Новый год самое пристальное внимание уделяла нарушениям правил дорожного движения, особенно тем, которые совершались пьяными водителями, да и вообще нетрезвую публику правоохранители старались побыстрее вытаскивать из-за баранок. Так, только в Ленинском районе в новогодние праздники были пойманы четверо сильно пьяных водителей. Трое управляли легковыми автомобилями, один – мопедом. Слава богу, за рулем более крупного и экзотического транспорта алкаши не колесили, по крайней мере не попадались. А ведь были в Крыму случаи, когда на Новый год наши соотечественники пьяными гарцевали на тракторах, бульдозерах, бензовозах, полных горючего, и даже катафалках.

Дмитрий ПОДБЕРЕЗКИН
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 561 от 10 января 2020 года

Еще статьи:
Просмотров: 91 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:29

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Январь 2020 (9)
Декабрь 2019 (86)
Ноябрь 2019 (87)
Октябрь 2019 (88)
Сентябрь 2019 (87)
Август 2019 (88)

© 2008—2020, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru