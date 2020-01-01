Хроника происшествий

Новый год – до и после

Если речь идет о событиях со знаком минус, то празднование Нового, 2020 года особо ничем не отличалось от предыдущих. Наш народ по давно заведенной традиции перебирал со спиртным, а потом перебравшие хулиганили, бузили, чудили и дрались, а также «сеяли» свои вещи и чужие тащили, в общем всё как всегда. Как правило, подавляющее большинство подобных деяний квалифицировалось как административные правонарушения и не вошло в «славную» уголовную историю Крыма. Но были и такие события, участники которых стали фигурантами уголовных дел...

«Бытовуха», дурь и алкоголь

Накануне Нового года чисто пенсионерская разборка произошла в Симферополе. На лестничной площадке многоэтажного дома по улице Лизы Чайкиной сошлись в бытовом конфликте двое соседей – 64-летняя дама и 67-летний джентльмен. Женщина виртуозно осыпала противника крепкими словами, а мужичок не менее виртуозно легким движением руки «усадил» противницу на мягкое место. Причем так усадил, что грохнувшаяся на пол дама получила тяжелую травму поврежденного участка тела. В результате пострадавшую пришлось доставить в больницу, а подозреваемого – в полицию. Сейчас решается вопрос, сядет ли мужичок на зону за то, что неаккуратно усадил соседку на бетонный пол.

Как известно, отдельные наши со­отечественники веселятся на Новый год не благодаря «шмурдяку», а благодаря «косяку», то есть предпочитают марихуану всем видам спиртного. Однако некоторым любителям дури пришлось всё же довольствоваться алкоголем, поскольку их поставщиков повязали полисмены. Так, в Симферополе правоохранители нагрянули в гости к 47-летнему наркодилеру по имени Олег. В его жилище по улице Щорса полисмены нашли в ходе обыска 20 пакетиков с марихуаной. В результате наркоделец может получить 10 лет лишения свободы.

А вот некоему симферопольскому бизнесмену не позволила хорошо встретить Новый год банальная кража. Бизнесмен планировал отметить праздник в своем кафе по улице Караимской. Однако накануне торжества кафе «посетил» 34-летний местный вор по имени Игорь и утащил электрические тандыр и гриль. Плюс «посетитель» в потемках часть оборудования еще и переломал. Свою добычу вор быстро сдал за 30 тысяч в ломбард. Там, когда появились полицейские, также быстро сдали Игоря, но праздник симферопольскому бизнесмену все равно был испорчен.

Что интересно, в новогоднюю ночь много было сообщений в полицию об исчезновении мобильных телефонов, причем большая часть исчезла по вине зеленого змия-искусителя, который довел владельцев до такого состояния, что они сами «сеяли» свои гаджеты.

«Веселая» новогодняя поножовщина состоялась в крымской столице. В частном доме по переулку Русскому гуляла небольшая компания – хозяюшка жилья бальзаковского возраста, ее сожитель Григорий, представляющий украинский город Запорожье, и супружеская чета родственников хозяйки. Не прошло и двух часов после боя курантов, как Гриша был на рогах и на вилках да ножах схлестнулся с родственником хозяйки. В результате за слегка продырявленным родственником приехала «скорая», а за буйным Григорием – полиция. Теперь запорожский герой, не имеющий права находиться на территории России за нарушение миграционного законодательства, сможет остаться в нашей стране на законных основаниях лет эдак на пять. Это право будет Григорию предоставлено в соответствии со статьей 111 УК РФ – нанесение телесных повреждений средней тяжести.

В Евпатории в раннее праздничное утро уж очень хотел «поправить здоровье» 23-летний местный житель. За неимением сорокаградусного лекарства, парень пошел на дело. На набережной он, разбив окно, влез в одно из увеселительных заведений, загрузился спиртным, но был задержан подъехавшей полицией.

А самое коварное преступление на праздники было совершено в отношении 19-летнего Васи, жителя села Приятное Свидание Бахчисарайского района. Василий встречал Новый год в Симферополе и сообщил по телефону местным правоохранителям, что он нагло обворован. По словам потерпевшего, у него из бардачка «Жигулей» похищена крупная сумма денег, а из бака слито горючее. Правда, когда стражи закона стали непосредственно общаться с пострадавшим, трезвеющий Василий постепенно вспомнил приметы злодея. Им оказался зеленый змий. Именно он подтолкнул Васю спустить все деньги на спиртное, в поисках которого наш герой полночи колесил по городу.

Происшествия на дорогах

Печально, но новогодние праздники, как всегда, были омрачены несколькими ДТП. В большинстве случаев причиной этих аварий был алкоголь. Самое, пожалуй, резонансное происшествие имело место в Первомайском районе. Здесь поздним вечером легковой автомобиль врезался в компанию пешеходов – двух мужчин и женщину. Они переходили дорогу в неположенном месте, хотя «зебра» была неподалеку. Тем не менее, это не умаляет вины водителя. Еще и потому, что за рулем авто был 26-летний участковый инспектор полиции, как потом показала экспертиза находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Но самое печальное то, что один из пострадавших пешеходов впоследствии скончался в больнице. В отношении полицейского сейчас проводится тщательная проверка. Как сообщает официальный сайт МВД, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, мерам дисциплинарной ответственности будут подвергнуты его непосредственные руководители.

Кстати, еще один немаловажный момент, в 2019 году в Крыму самым распространенным видом ДТП были именно наезды на пешеходов, причем среди погибших в автопроисшествиях они составляют большинство.

В ночь с 1 на 2 января еще один пешеход погиб на трассе Севастополь – Ялта. Несчастный шел по обочине дороги, когда на него налетел автомобиль «Опель». Удар машины по человеку привел к травмам, несовместимым с жизнью.

Автотрагедия на днях имела место и в Белогорском районе. Причиной данного ДТП стал быстро мчавшийся со стороны Симферополя в направлении Феодосии автомобиль «Хендай». Его водитель не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, где сначала столкнулся с автомобилем «Нива», а потом еще и с «Ладой», в которую влетела ехавшая следом «Шкода». В общем, в результате всего этого пострадали находившиеся в машинах три человека, один из которых, к сожалению, впоследствии скончался.

При этом надо отметить, что полиция на Новый год самое пристальное внимание уделяла нарушениям правил дорожного движения, особенно тем, которые совершались пьяными водителями, да и вообще нетрезвую публику правоохранители старались побыстрее вытаскивать из-за баранок. Так, только в Ленинском районе в новогодние праздники были пойманы четверо сильно пьяных водителей. Трое управляли легковыми автомобилями, один – мопедом. Слава богу, за рулем более крупного и экзотического транспорта алкаши не колесили, по крайней мере не попадались. А ведь были в Крыму случаи, когда на Новый год наши соотечественники пьяными гарцевали на тракторах, бульдозерах, бензовозах, полных горючего, и даже катафалках.