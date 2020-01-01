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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... многодетные семьи получили подарки, которые почти никто не ел

Многодетная мать Ольга У. в шоке: «Посмотрите на фото! Такое каждый год от государства многодетным семьям! Не понимаю, зачем каждый год просят прийти за этими подарками? Спасибо, конечно, но, пожалуй, хватит, больше не звоните! Хорошо, моим детям все равно, что там лежит! Но есть детки, для которых это, может, и единственный подарок! Зачем так обманывать? Получила три подарка, все три б/у, пакеты с конфетами вскрыты! В каждый подарок положили состав. Зачем? Не соответствуют описанию совершенно! Вот я не понимаю, эти подарки никто не выпрашивает, они по закону положены, ну придумали, так хоть проверьте, что раздаёте! Благодарю за б/у подарки, просто супер! Очень хотела бы этот подарок подарить тому человеку, кто их выбрал для наших детей».

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 561 от 10 января 2020 года

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Просмотров: 191 |   Комментарии (0) Дата публикации: 10-01-2020

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