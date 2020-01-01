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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на а/с «Западная» не знают о физиологических потребностях людей

Жительница крымской столицы Нина Б. просит обратить внимание на проблему: «На автостанции «Западная» в Симферополе отсутствует простейшая, но так порой нужная штука – туалет. Он есть, но на территории рынка. Но что делать, когда выходные и праздники? К автостанции прилагается кафе-пельменная, но и там тоже только умывальник! Позор, такое количество людей на автостанции и нет элементарного».

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 561 от 10 января 2020 года

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Просмотров: 140 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:43

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