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Говорят, что... на а/с «Западная» не знают о физиологических потребностях людей

Жительница крымской столицы Нина Б. просит обратить внимание на проблему: «На автостанции «Западная» в Симферополе отсутствует простейшая, но так порой нужная штука – туалет. Он есть, но на территории рынка. Но что делать, когда выходные и праздники? К автостанции прилагается кафе-пельменная, но и там тоже только умывальник! Позор, такое количество людей на автостанции и нет элементарного».