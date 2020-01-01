Говорят, что... симферопольцы раскритиковали ёлку

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, некоторые горожане остались весьма недовольны «декоратором столичной новогодней ёлки» и в своих постах в соцсетях предлагают уволить этого человека, если, конечно, таковая должность вообще существует. Что же так раззадорило горожан? Оказывается, многое. Например, бетонные блоки у ступеней, что ведут на главную городскую площадь. «Зачем они? – вопрошают люди. – Машины туда и так не проедут». Едкий сарказм вызвал и забор вокруг «места массового скопления людей» – его подпёрли чем бог послал (в ход пошли стройматериалы, которые, видимо, сэкономили на реконструкции центра). А ещё симферопольцы не смогли догадаться, по какой же такой причине из главной ёлки столицы торчит металл. Неэстетичненько, однако.