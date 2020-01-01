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Говорят, что... вместе с Новым годом в Крым пришла весна

Говорят, из-за аномального тепла крымчане встретили Новый год не совсем привычно. В Ялте горожане и гости курортной столицы полуострова вовсю фотографировали расцветшие ирисы, а в Гагаринском парке Симферополя можно было полюбоваться распускающимися цветами японской айвы.