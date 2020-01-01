С надеждой на улучшение

Новый год в Ялте начался, в том числе, и с позитивных новостей. Позитивных в смысле благоустройства города. Как сообщается, после капитального ремонта был торжественно открыт Пионерский парк. «Наша общая задача – возродить Ялту как город счастья, чтобы каждый, кто приезжал сюда, увозил с собой частичку этого города и самые лучшие впечатления», – заявила на открытии объекта заместитель председателя Совета министров Республики Крым Юлия Жукова. А глава местного муниципального образования Константин Шимановский поделился уверенностью, что отныне Пионерский парк «получил новую жизнь». В этой же связи глава администрации Ялты Иван Имгрунт пообещал, что наступивший 2020 год будет знаковым для Ялты и жители «увидят ещё больше добрых дел». В частности, практически полностью завершены работы по капитальному ремонту скверов на улицах Садовая и Ломоносова, внешний вид которых также значительно преобразился.

Что же касается конкретики о «новой жизни» Пионерского парка, то там, как сообщают городские власти, выполнены работы по замене инженерных сетей, установке системы автоматического полива, освещения, вымощены плиткой прогулочные дорожки, есть новые скамейки, садовые диваны и другие малые архитектурные формы, построены два общественных туалета, высажены новые растения, установлено ограждение, созданы игровые и спортивные зоны для детей и подростков, в том числе обустроена первая в Крыму площадка с рампами для занятия экстремальными видами спорта. Осталось дождаться отзывов жителей Ялты о качестве проделанных работ...