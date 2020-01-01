Страсти по цапле

На симферопольской набережной поставили памятник пропавшей симферопольской птице, но кое-кто считает, что она не пропадала

Перед самым Новым годом, в честь завершения работ на симферопольской набережной, возле пешеходного моста через Салгир со стороны ­музучилища установили памятник ставшей очень известной в прошлом году цапле Симе. Арт-объект посвятили сохранению мест обитания для всех живущих в реке животных. Металлическая художественная композиция установлена за счет меценатов и выкована тремя симферопольскими мастерами кузнечного дела. Детали узнавали наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Пожелание услышали

Цапля Сима, жившая на реке Салгир много месяцев подряд, в самом центре Симферополя, в прошлом году стала своеобразным символом Симферополя, любимицей многих горожан и гостей крымской столицы. Но в последний раз цаплю видели еще в минувшем сентябре, когда вовсю шла реконструкция набережной. А потом Сима внезапно пропала… Эта новость расстроила горожан, и тогда же снова появились предложения к городским властям – увековечить как-то знаменитую птицу (впервые идея поставить памятник Симе возникла у горожан еще в июле прошлого года, когда местные жители обращались в администрацию с соответствующей просьбой). И вот свершилось, так сказать. Теперь Симе посвящен своеобразные памятник, высота которого около 1,5 метров.

Виктор Агеев, председатель Симферопольского городского совета:

«Арт-объект, который мы открыли, думаем, что станет еще одним востребованным местом для наших гостей и жителей города. От города поступило предложение сделать подобный объект цапле Симе еще при экс-главе администрации Симферополя Наталье Маленко».

Помимо металлической фигуры самой цапли, в упомянутый арт-объект входят и металлические стебли камыша, и стилизованный ковш экскаватора, в котором сидит лягушка, а также фрагмент «фирменного» ограждения симферопольской набережной, установленного вдоль реки Салгир.

Александр Ромашенко, кузнец:

«Когда экскаваторы копали реку и очищали ее русло, то они не трогали цаплю, и относились рабочие к ней совсем не агрессивно. Вплоть до того, что даже те места, где она селилась, копали вручную. Поэтому на композиции ковш расположен не агрессивно, а отдельно от цапли. То есть он не приносит ей никакого вреда. Камыш здесь как ассоциативная часть растительности, где она когда-то жила».

Симферопольцам такое архитектурное сооружение пришлось по душе. Горожане считают открытие памятника даже неким историческим событием. Действительно, прежде в городе не ставили памятников и не делали арт-объекты в честь животных. Так что данное событие может претендовать на роль, в некотором смысле, исторического.

Жива ли?

Итак, как уже говорилось, дальнейшая судьба цапли Симы стала предметом обсуждения и загадкой: некоторые горожане считали, что она улетела в более безопасное, тихое и удобное место, другие говорили, мол, вообще покинула Крым, третьи склонялись к трагической концовке… Но в первые дни нового года появилась в соцсетях информация о том, что пропавшую цаплю видели. И не где-нибудь, а в Симферополе. «Друзья, хорошая новость – цапля Сима жива и прекрасно себя чувствует. Живет так же на Салгире, только переместилась в более спокойное, с ее точки зрения, место. Она обитает на реке возле парка на улице Гурзуфской. Ее видели там две недели назад», – говорится в сообщении.

Впрочем, тут же нашлись и скептики. Некоторые сомневаются, Сима ли это:

«Там другая цапля уже несколько лет периодически появляется, ещё осенью 2016-го видел. Это не Сима! На Салгир регулярно прилетает много цапель, ежегодно причем! Но за период моих продолжительных регулярных наблюдений за Симой по два раза в день, ни разу не видела ее летающей! А вот до начала реконструкции к ней прилетала вторая цапля, очень пугливая, если замечала повышенное внимание к себе – сразу улетала. Сима не летала и не боялась людей!»

Так что судьба знаменитой птицы по-прежнему остается загадочной.