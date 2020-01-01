Бесконечное обновление

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ПолитикаВласть

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Кому достались очередные кресла в Совете министров?

Несмотря на все усилия, сформировать новый состав крымского правительства до Нового года так и не удалось. Процесс выбора новых министров, проходивший в рамках многоэтапного конкурса, затянулся до неприличия, а новых лиц в рядах номенклатуры практически не прибавилось. Сбитые с толку граждане уже не понимают, кого из членов правительства утвердили, а кого нет. Попробуем разобраться.

Евгений Рукавишников

В одном из предновогодних номеров мы рассказывали об уже назначенных членах правительства нового состава. Напомним, речь идёт о главе Министерства имущественных и земельных отношений Анне Анюхиной, Министерства транспорта Сергее Карпове, Министерства культуры Арине Новосельской, Министерства строительства и архитектуры Дмитрии Шеряко, а также Министерства образования и науки Валентине Лаврик. С тех пор были назначены ещё несколько членов Совета министров. Большая часть из них нам уже знакома, но есть и новые лица.

Министерство топлива и энергетики РК обрело очередного руководителя, пришедшего на смену Вадиму Белику, который был отправлен в отставку незадолго до Нового года. Причина – истечение срока полномочий. Теперь главой ведомства стал «специалист из Москвы, который изменит ситуацию, особенно в части техприсоединений» – именно так отрекомендовали нового министра крымские власти. Интересно, кстати, что, согласно официальным результатам кадрового проекта «Твоё правительство», уволенный Вадим Белик получил один из лучших результатов – 524 балла. Однако успешного прохождения конкурса всё-таки оказалось мало для продолжения политической карьеры в стенах крымского Совмина.

Что касается нового министра – Евгения Рукавишникова, то он родился в 1964 году в Троицке (Челябинская область), получил два высших образования. Трудовую деятельность начинал автослесарем, потом стал пробовать себя на руководящих должностях. В частности, был первым заместителем генерального директора ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», занимался магистральными электрическими сетями Урала. Общий стаж работы составляет 34 года, из них 10 лет – в федеральной гражданской службе.

Геннадий Нараев

Остался на должности министра экологии и природных ресурсов. Геннадий Нараев родился в 1965 году в селе Линевка Пензенской области. Окончил Ворошиловградское высшее военное авиационное училище штурманов имени Пролетариата Донбасса по специальности «Командная тактическая, боевое управление авиацией». Присвоенная квалификация – офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер по управлению движением. В дальнейшем окончил Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского по специальности «Финансы». Кроме того, получил специальность «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Служил на командных должностях в Вооруженных Силах СССР и Украины. Затем ушёл на гражданскую службу, сменил несколько рабочих мест, при этом везде занимал руководящие должности. Министром экологии, пока бессменным, был назначен в 2014 году.

Вадим Волченко

Глава Министерства курортов и туризма РК также не поменялся. Вадим Волченко родился в 1974 году в Москве. Окончил Крымский государственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского по специальности «Лечебное дело». Трудовую деятельность начинал в качестве ведущего на ГТРК «Крым». Творческую карьеру продолжил на радио, где был ведущим информационно-музыкальных программ, продюсером, коммерческим директором, а после стал генеральным директором медиахолдинга. Основатель нескольких сервисных и медиакомпаний. Работал в государственных структурах – председателем Республиканского комитета Автономной Республики Крым по информации. Был руководителем представительства МИА «Россия сегодня» в Крыму и Севастополе. Министром курортов и туризма был назначен в июле 2017 года.

Сергей Селимов

Как вы помните, в октябре прошлого года было принято решение разделить Министерство образования и науки Республики Крым и Государственный комитет по делам молодёжи. Эти изменения, кстати, вступили в силу с 1 января начавшегося года, а между тем ещё не созданное ведомство уже успели пере­именовать в Государственный комитет молодёжной политики. Как бы то ни было, уже решено, что его возглавит Сергей Селимов – уроженец Евпатории, предприниматель, руководитель Молодёжного актива Республики Крым. Ему 34 года, но он уже успел создать первую в Крыму цирковую школу-студию для 180 воспитанников, организовать лекции «Школа молодого лидера», основать культурный проект «Творческая миля» и музыкальный фестиваль «Пиратская станция».

В целом новый комитет займётся всеми проблемными вопросами, волнующими молодёжь. В его структуру войдут управления по патриотическому, трудовому и духовно-нравственному воспитанию, по организации работы с нормативно-правовыми документами, а также управление поддержки молодёжных инициатив и общественных проектов.

Тем временем

Новых руководителей обретают не только министерства и госкомитеты, но и ключевые предприятия республики. В частности, сменился директор ГУП РК «Крымавтотранс». Новым реководителем стал генерал Андрей Бессмертный. По данным Министерства транспорта РК, он более 35 лет проходил службу на различных командных должностях в Вооружённых Силах Советского Союза и Российской Федерации, а также в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Участник боевых действий, ветеран военной службы. Награждён государственной наградой «Орден мужества».

Перед Новым годом новый директор «Крымавтотранса» рассказал о своих рабочих планах. В 2020-м предприятие в качестве оператора будет участвовать в проекте внедрения автоматической системы оплаты проезда. Кроме того, в начавшемся году планируется провести ремонт нескольких автостанций, прежде всего в Симферополе, Алуште и Ялте. Запланированы реконструкция систем электро- и водоснабжения, капитальный ремонт кровель, фасадов и систем отопления, установка вентиляции. Также планируется оборудование объектов транспортной инфраструктуры системами видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Белла Добронравова
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 561 от 10 января 2020 года

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Просмотров: 77 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:19

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