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Спорт

Там, где нет санкций

Наталья Непряева пока седьмая

Запреты на выступления под своим флагом не касаются россиян на чемпионатах Европы или розыгрышах Кубков мира

Пока все санкции и запреты на участие на протяжении четырёх лет на Олимпийских играх и чемпионатах мира лишь в качестве «нейтральных атлетов», без флага и гимна своей страны, не касаются россиян, когда они стартуют на чемпионатах Европы или розыгрышах Кубков мира. О последних мы и поведём разговор.

Против всего мира

Читатели «КТ» уже в курсе, как первыми разыграли малые «Хрустальные глобусы» по фигурному катанию в финальном состязании во Дворце спорта итальянского Турина в четырёх дисциплинах – одиночники мужчины и женщины, спортивные пары и дуэты в танцах на льду. В решающем Гран-при в каждом виде программы выступали по шесть одиночников и по столько же дуэтов. И в каждой «шестёрке» обязательно были мастера фигурного катания из нашей страны. Недаром же нынешний розыгрыш Кубка мира зарубежные коллеги называли не иначе, как матч сборной России против всего мира, в котором наряду со взрослыми мастерами выступала и юная смена.

Матч не выявил победителя, завершившись вничью по количеству медалей – 12:12. А настоящей сенсацией стало выступление трио 16-летних воспитанниц замечательного специалиста из Москвы Этери Тутберидзе, которые оккупировали весь пьедестал почёта в таком порядке – ставшая первой из россиян обладательницей в сезоне 2019/20 годов «Хрустального глобуса» Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Отметим, что это трио в последние дни минувшего года блестяще выступило в Красноярске на чемпионате России – 2019 и теперь в полном составе будет представлять страну на чемпионате Европы – 2020 в австрийском Граце, где теперь сборной России предстоит с 20 января бороться против сборной всего нашего континента.

Вместе с одиночницами спортивную честь страны будут защищать все недавние чемпионы и призёры первенства России. У мужчин-одиночников это Дмитрий Алиев, Артур Даниазян, Александр Самарин, у «парников» – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, у «танцоров» – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Данила Семериков

Россия против Голландии

Это соперничество за малые «Хрустальные глобусы» между конькобежцами из сборных России и Голландии ожидалось с особым интересом в наступившем зимнем сезоне. И оно уже было в разгаре на четырёх первых этапах, состоявшихся на ледовых треках Минска, польского Томашува-Мазовецка, казахского Нур-Султана и японского Нагано. Пока россияне завоевали на этих стартах 37 медалей (10 золотых + 14 серебряных + 13 бронзовых), примерно столько же и в активе спортсменов из «Страны тюльпанов». Среди мужчин тон задают «оранжевые», а у женщин – россиянки.

Вот какая ситуация пока наблюдается перед стартами ещё на двух оставшихся этапах в канадском Калгари и голландском Херенвене, где продолжится борьба за «Хрустальные глобусы», по семь из которых предназначены мужчинам и женщинам. Но теперь их осталось двенадцать, так как два из них в командных гонках уже приобрели своих владельцев. Среди сильного пола почётный трофей достался российским парням (Александру Румянцеву, Даниле Семерикову, Руслану Захарову), опередившим японцев и канадцев, а у прекрасного пола первенствовали канадки, оставившие у себя за спиной россиянок (Наталью Воронину, Евгению Лаленкову, Елизавету Казелину) и голландок.

Увы, травма ноги не позволила стартовать на первых этапах лучшему российскому спринтеру, многократному чемпиону и рекордсмену мира на 500 и 1000 м Павлу Кулижникову. Но и без него Виктор Муштаков сейчас лидирует на самой короткой дистанции спринта, а Руслан Мурашов занимает здесь пятое место. Но, пожалуй, приятной сенсацией стало девятое место талантливого юниора Артёма Арефьева. Теперь же к ним присоединился выздоровевший Кулижников, и наш спринтерский квартет поведёт сражение за победу на 500 и 1000 м, в командном спринте с асами стремительного конька: голландцами Томасом Кролом и Каем Вербеем, японцем Тацуя Синхамой, корейцем Ким Джун Хо. Не разогнался ещё в полную силу трехкратный чемпион мира на 1500 м Денис Юсков, который пока на своей коронной дистанции явно уступает голландскому дуэту Кьелду Нейсу и тому же Кролу.

Зато у женщин на 500 м в лидерах ходит Ольга Фаткулина, опережающая знаменитую японку Нао Кодайру, которой в затылок дышат наши Дарья Качанова и Ангелина Голикова. Те же Качанова и Фаткулина, а также «средневички» Евгения Лаленкова, Елизавета Казелена, Екатерина Шихова ведут упорное сражение на 1000 и 1500 м с американкой Бриттани Боу и голландкой Иреной Вюст. Ну, а в командном женском спринте российские девчата совсем немного уступают соперницам из Голландии.

Отличная компания подобралась у наших стайеров. На дистанции 5000 и 10000 м уверенно лидирует Данила Семериков, а на третьем месте закрепился Александр Румянцев. Между ними «затесался» сильнейший голландский «марафонец» Патрик Руст. Кстати, Данила и олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров постепенно осваивают масс-старт, но пока они ещё в мастерстве уступают американцу Джою Мантиа и голландцу Йорриту Бергсма.

У женщин стараются оказать давление на дистанциях 3000 и 5000 м на лидера, олимпийскую чемпионку чешку Мартину Сабликову, наши Наталья Воронина и Женя Лаленкова. И только в масс-старте, где тон задают канадка Ивани Блонден и голландка Ирен Схаутен, наши «стайерши» пока себя не проявили.

Битва против «астматиков»

Не случайно сборную Норвегии по лыжным гонкам в спортивном мире величают не иначе, как «астматиками», так как почти все её гонщики имеют справки о «терапевтических исключениях». И теперь на первых трёх этапах Кубка мира в финской Руке, норвежском Лиллехаммере, швейцарском Давосе лидерам сборной России Александру Большунову, Сергею Устюгову и Наталье Непряевой пришлось вести борьбу с большой командой «астматиков».

После трёх этапов в общем зачёте лидируют в борьбе за большой «Хрустальный глобус» норвежцы – олимпийский чемпион Пхёнчхана Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен, Большунов пока третий, а Устюгов – восьмой. И у женщин вне конкуренции норвежки Терезе Йохауг, которая уже отбыла дисквалификацию за допинг, её «заклятая подруга» по сборной Хейди Венг. Ну, а Непряева пока седьмая.

Несмотря на сверхактивность норвежцев, в активе россиян уже есть несколько побед и призовых подиумов. Первой отличилась в Руке Наташа Непряева, ставшая третьей в спринте. Затем в Лиллехаммере Саша Большунов послал в «нокдаун» норвежскую бригаду, став победителем скиатлона на 30 км. Там же, где лыжи считаются национальным видом спорта, «астматиков», на глазах их почитателей, в «нокаут» отправили два наших мужских квартета в эстафете 4х10 км, оставив на третьем и четвёртом местах первую и вторую сборную Норвегии. А в Давосе пришла пора заявить о себе Сергею Устюгову и в личной гонке на 15 км свободным стилем, где он стал «серебряным», хотя уже накануне в Норвегии в блестящем стиле добыл победу в эстафете для второй сборной России, опередив нашу первую команду и два норвежских квартета.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото skisport.ru, topre.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 561 от 10 января 2020 года

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Просмотров: 144 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 07:31

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