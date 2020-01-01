Допинг или политика?

Как готовятся олимпийские сборные различных стран к Играм XXXII Олимпиады в Токио-2020

Вот и завершился ­предолимпийский спортивный сезон 2019 года. Как готовятся олимпийские сборные различных стран к Играм XXXII Олимпиады в Токио-2020? На этот вопрос могут дать ответ только чемпионаты мира по олимпийским видам спорта, которых прошло немало в минувшем году. Однако следует отметить, что мировые первенства, некоторые из них проводятся не каждый год, а раз в два или даже в четыре года, порой насчитывают значительно больше дисциплин, чем входит в программу летних Игр.

Как было в Бразилии

Когда спустя два года после исторической «Крымской весны», ставшей, в том числе, причиной политической предвзятости к российскому спорту со стороны международных спортивных чиновников, российские легкоатлеты, тяжелоатлеты, гребцы на академических судах были объявлены злостными «допингёрами» и МОК их дисквалифицировал, не допустив на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, это сразу же лишило нашу сборную надежды стать призёрами в неофициальном командном зачёте.

Без боевой трети своей команды россияне могли рассчитывать, в лучшем случае, на четвёртое место, которое они и заняли (19 золотых + 17 серебряных + 19 бронзовых = 55 медалей), обойдя входившие в десятку сильнейших сборные Германии (17 + 10 + 15 = 42), Японии (12 + 8 + 21 = 41), Франции (10 + 18 + 14 = 42), Южной Кореи (9 + 3 + 9 = 21), Италии (8 + 12 + 8 = 28), Австралии (8 + 11 + 10 = 29). А первые три места заняли: сборные США (46 + 37 + 36 = 121), Великобритании (27 + 23 + 17 = 67), Китая (26 + 18 + 26 = 70).

За минувшие три года после Рио-де-Жанейро многие участники стартов в Бразилии уже успели распрощаться с большим спортом, им на смену пришла талантливая молодёжь, которая не имеет отношения к допинговым «тёркам» в 2012-2015 годах. Но тем не менее вот уже который год продолжается спекуляция на докладе профессора права канадца Ричарда Макларена, который на не доказанных фактах пытается обвинить правительство России в поддержке допинга на государственном уровне, что уже неоднократно документально опровергалось нашей страной.

Но несмотря на всяческие провокации, российский спорт доказал, что не развалился, и наши спортсмены вновь смогли продемонстрировать, что им под силу бороться за самые высокие позиции в Токио-2020, где за 339 комплектов наград сойдутся в остром соперничестве сборные более чем из двухсот государств. Причём наши парни и девушки выступали во всех чемпионатах мира – 2019, где в десяти видах спорта страна имеет чемпионов мира, а ещё в семи – призёров этих же состязаний.

Не по полной программе

Итак, как мы писали выше, из 339 комплектов медалей Токио 310 были разыграны в прошедшем году на чемпионатах мира по велотреку, стрельбе из лука, стендовой стрельбе, тхэквондо, пулевой стрельбе, фехтованию, плаванию, прыжкам в воду, артистическому плаванию, водному поло, плаванию в открытой воде, маунтинбайку, гребле на байдарках и каноэ, бадминтону, академической гребле, триатлону, дзюдо, гребному слалому, велошоссе, спортивной борьбе, художественной гимнастике, совремённому пятиборью, боксу, спортивной гимнастике, настольному теннису, велоспорту-ВМХ, парусному спорту, тяжёлой и лёгкой атлетике, теннису.

В то же время частично прошли чемпионаты мира по баскетболу, волейболу, футболу. Ну, и не проходили мировые первенства по всем видам конного спорта, карате, скейтбордингу, хоккею на траве, скалолазанию, бейсболу, софтболу, гольфу, регби-7.

А теперь познакомьтесь с десяткой лучших олимпийских сборных в ­предолимпийском году: Китай (43 + 29 + 26 = 98), США (42 + 26 + 21 = 89), Россия (26 + 25 + 22 = 73), Япония (15 + 20 + 13 = 48), Австралия (15 + 17 + 15 = 47), Голландия (15 + 13 + 8 = 36), Великобритания (13 + 13 + 23 = 49), Германия (11 + 5 + 16 = 32), Франция (11 + 3 + 17 = 31), Венгрия (9 + 6 + 3 = 18).

Наши чемпионы

Познакомьтесь и с нашими «золотыми» мастерами, чемпионами мира 2019, завоевавшими право посягнуть на награды Игр XXXII Олимпиады, если Спортивный арбитражный суд в Лозанне заставит, согласно Олимпийской хартии, МОК и ВАДА допустить наших выдающихся мастеров к стартам в столице Японии.

Спортивная борьба. «Классики» – Муса Евлоев (до 97 кг), «вольники» – Заур Угуев (до 59 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Заурбек Сидаков (до 77 кг), Абдулрашид Садулаев (до 95 кг).

Бокс. Андрей Замковой (до 69 кг), симферополец Глеб Бакши (до 75 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг).

Лёгкая атлетика. Анжелика Сидорова (шест), Мария Ласицкене (высота).

Художественная гимнастика. Дина Аверина (многоборье), Вера Бюрикова, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачёва (группа).

Пляжный волейбол. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.

Артистическое плавание. Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (пара), Анастасия Архиповская, Влада Чигирёва, Майя Дорошко, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Варвара Субботина, Михаела Каланча (группа).

Плавание. Антон Чупков (200 м брассом), Евгений Рылов (200 м на спине), Юлия Ефимова (100 м брассом).

Фехтование. Двукратная чемпионка мира Инна Дериглазова (личная и командная рапира), Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова (командная рапира), Софья Великая, Ольга Никитина, Яна Егорян, София Позднякова (командная сабля).

Спортивная гимнастика. Троекратный чемпион мира Никита Нагорный (многоборье, опорный прыжок, команда), Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский, Иван Стретович (команда).

Пулевая стрельба. Артём Черноусов (микст, стрельба из пневматического пистолета).

Решайте сами

Все перечисленные чемпионы мира сразу же после окончания любого крупного состязания в обязательном порядке сдают допинг-пробы A и B . И когда сейчас ВАДА вынашивает планы, чтобы каждый наш «чистый» спортсмен обязательно доказал, что он на самом деле «чистый», то, как вы решаете, наш читатель, чего здесь больше – реальной борьбы с допингом или происков идеологов политической борьбы со всем российским, в том числе и в спорте?