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СоциумПроблема

Архитектурные скандалы возмущают Севастополь

Проект строительства вызвал неоднозначную реакцию в Байдарской долине

Незаконные многоэтажки, элитный лицей и продажа квартир в центре для инвалидов

Самой скандальной новостью в последние дни прошлого года стало, пожалуй, сообщение о том, что прокуратуре города-героя удалось выявить 73 самовольно построенных многоквартирных жилых дома. По сути, это площадь целого микрорайона...

73 незаконных многоэтажки

В результате проверок в 2018-19 гг. властями было выявлено 168 нарушений закона в сфере строительства и возбуждено 19 административных и 9 уголовных дел. Данная информация была озвучена на заседании коллегии по вопросам прокурорской деятельности, - сообщает пресс-служба севастопольской прокуратуры. К примеру, в октябре 2019 года прокуратура Севастополя выявила нарушения, связанные с выданными разрешениями на уплотнительное строительство дешевых домов на ползущем склоне проспекта Победы. Тогда прокуратура заявила, что чиновники разрешили ООО «СЗ «Стройкомплект» возвести 13-этажный дом на территории проектируемой зоны зеленых насаждений общего пользования, где запрещена застройка. Арбитражный суд согласился с прокуратурой и признал недействительными четыре разрешения на строительство многоквартирных домов. При этом по адресу проспект Победы было запроектировано строительство 264-квартирного дома в рамках возведения социального (дешевого) жилья. В ходе аукциона был выбран победитель: фирма «ООО «Стройкомплект», которая вызвалась строить здесь многоквартирный дом по 19 560 рублей/квадратный метр, - сообщали тогда «Примечания». При этом строительные работы велись на ползущем склоне, в считанных метрах от уже существующей жилой застройки, с нагрузкой на ее коммуникации.

Кроме того, в ноябре 2018 года арбитражный суд согласился с позицией прокуратуры и признал незаконным разрешение на строительство многоэтажных домов на побережье по улице Рыбацкий причал, выданное в ноябре 2016 года компании ООО «Севастопольстрой-Марина-де-люкс». Тогда комплекс высоток хотели возвести в границах объекта культурного наследия федерального значения – «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита». Примечательно, что строительство этого комплекса продолжается и сейчас и, судя по сайтам продаж недвижимости, ввод в эксплуатацию корпуса 1 был намечен на 4-й квартал 2019 года.

И это только часть тех нарушений, которые выявили надзорные органы. В ведомстве также уточнили, что ранее прокуроры принимали меры относительно ненадлежащей рекламы о продаже помещений в объектах самовольного строительства. Однако проверки силами антимонопольного органа не проводились.

Тот самый центр для инвалидов...

Лицей в Байдарской долине

Еще один архитектурный скандал, разразившийся в городе-герое, был связан со строительством элитного лицея в Байдарской долине. Мнения о необходимости подобного учреждения в так называемой «крымской Швейцарии» разделились как среди местных жителей, так и среди представителей власти.

Напомним, что данный проект является частным и предполагает не только само учебное заведение, но и целый ряд вспомогательных строений на территории 62 гектаров. Как передает НТС, комплекс зданий должен включать в себя детский сад, спорткомплекс с бассейном, научный центр, жилье для учителей и родственников детей. По сути, речь идет о целом городке на 600 с лишним семей.

Ранее данный проект уже предлагался прошлому правительству города, и бывший начальник департамента архитектуры и градостроительства правительства Александр Моложавенко его одобрил, после чего заговорили о включении его в генплан города. Но депутаты и общественники тогда забили тревогу, и экс-губернатор Севастополя расторг с разработчиками генплана контракт. С тех пор прошло больше года, и инициаторы проекта решили вновь попытать счастье уже с ныне действующей властью.

Возвести лицей предполагается у подножия горы Али-Баир, чуть севернее села Орлиное. Планируется, что он будет рассчитан на детей состоятельных родителей из всех регионов страны. Вот только депутаты вновь с недоверием отнеслись к подобной перспективе.

Вячеслав Горелов, председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам:

«Под ширмой лицея с красивым названием «Алибаирский лицей», под ширмой образовательного учреждения скрывается коммерческая коттеджная застройка Байдарской долины. Всё это известная история, ничего нового не произошло за исключением одного: по всей видимости, прибрежные территории Севастополя заканчиваются, пора переходить к застройке Байдарской долины».

...где теперь продают квадратные метры

Продажа квартир в центре для инвалидов

Еще один скандал, потрясший город в минувшем году, касался продажи квартир в реабилитационном центре для инвалидов в парке Победы.

Напомним, что реабилитационный центр для инвалидов «Мир» на ул. Летчиков, 6, начали строить еще при Украине. С приходом России аренда на данный участок была оформлена в 2016 году, и строительство продолжилось. При этом власти Севастополя долгое время закрывали глаза на то, что вместо социального объекта строится многоквартирный дом. Правда, в 2018 году департамент архитектуры и градостроительства города отказался вводить постройку в эксплуатацию (дело А84-2465/2018), – отмечает «Форпост».

При этом выяснилось, что изначальный проект был предусмотрен на 6300 кв. м, а в 2017 году его скорректировали до 7500 кв. м. При этом на деле многоквартирный дом потянул почти на 8700 кв. м, что зафиксировано в техническом плане. В итоге застройщик добился ввода здания в эксплуатацию через суд.

На сегодняшний же день, судя по сайтам недвижимости, квартиры в ребцентре выставлены на продажу. При этом цена за кв. метр жилья варьируется в пределах от 86 до 118 тысяч рублей. В качестве бонуса и в дополнение к морю и парку покупателям обещают медицинские кабинеты, где можно будет пройти процедуры оздоровления.

При этом на соседнем участке, согласно кадастровой карте, похоже, построят еще один «реабилитационный многоквартирник».

Прокомментировать ситуацию с незаконными стройками в городе мы попросили бывшего советника губернатора Севастополя по вопросам архитектуры и градостроительства, члена Союза архитекторов России, члена Союза дизайнеров России Александра Измоденова: «Вырубкам, любым, нет оправдания. К примеру, чтобы срубить дерево, нужны сверх­веские основания – допустим, это должно быть единственное решение из множества возможных. Нарушать закон нельзя, и ничего здесь нового не скажешь - ни о самовольном строительстве, ни о самоуправстве при продаже жилплощади, отнятой у инвалидов. Это сродни воровству, как можно продавать не свое? Надо просто наказывать, и штрафы должны быть не игрушечными, нельзя, чтобы за вырубку дерева был копеечный штраф, должно быть неповадно подобным застройщикам, просто не по карману. Закон есть закон, его надо соблюдать и исполнять…»

Анна ЧУДАКОВА
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 561 от 10 января 2020 года

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Просмотров: 157 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 12:45

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