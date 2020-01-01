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Отсутствие перспектив

Севастопольский роддом № 2, где будет перинатальный центр

Какие новые медучреждения могут появиться в Севастополе

В городе-герое в медицинской повестке наступившего года одни из главных задач – создание сразу нескольких кабинетов гериатрической помощи, а также появление первого в этом регионе современного перинатального центра.

Кабинеты гериатрии

К 2024 году в городе-герое планируется открыть пять кабинетов для оказания помощи пожилым людям. Как передает ТАСС, об этом 3 января заявил заместитель директора Медицинского информационно-аналитического центра Севастополя Андрей Иванов. Как сообщает агентство, данные кабинеты планируется открыть на базе горбольниц № 1, 4 и 9, а также в поликлиниках, к которым прикреплено наибольшее число людей пожилого возраста.

Екатерина Кормачева, замдиректора департамента здравоохранения Севастополя:

«Гериатр специализируется на возрастных изменениях, которые, так или иначе, происходят в организме человека с возрастом. Но не каждый человек в возрасте является пациентом гериатра, это определяется по специальной шкале».

Замдиректора сообщила, что кабинеты гериатрии будут открыты в рамках федерального проекта «Старшее поколение» по нацпроекту «Демография». Первый севастопольский врач-гериатр уже возглавляет соответствующее отделение при филиале горбольницы № 1, а еще двое врачей заканчивают обучение.

О том, что такое гериатрия и для чего нужны подобные кабинеты, «КТ» рассказал врач-терапевт Дмитрий Кузнецов. «Подобные кабинеты нужны, прежде всего, для того, чтобы разгрузить поликлиники, в которых сейчас очень большое количество посещений именно этой группы пациентов. По сути, гериатрия – это наука, изучающая возрастные изменения людей, такие как, к примеру, изменения работы головного мозга и угасание человека в целом. В Севастополе есть дом-интернат для престарелых людей, и я полагаю, что в будущем оформление в данное учреждение пациентов будет также проходить через данные кабинеты», – сообщил специалист.

Врач также рассказал, что в настоящее время в гериатрический интернат попадают не только люди преклонного возраста, но и инвалиды, о которых некому заботиться.

Дмитрий Кузнецов:

«То, что сегодня в интернате нет разделения постояльцев по возрастным категориям, патологиям, специфике заболеваний, инвалидностям… – это ненормально. Сегодня это лишь вынужденная мера. Такая же ситуация и с нашими поликлиниками. Гериатр должен заниматься узкой специализацией, связанной исключительно с возрастными изменениями, например со старческим слабоумием. Он должен отдельно выделять свою специфику и своих пациентов, назначать им определенные препараты, вести наблюдение за протеканием болезни».

Терапевт сообщил, что по совокупности патологии, которые должен выявлять и лечить гериатр, представляют собой достаточно небольшой объем.

Дмитрий Кузнецов:

«Сегодня всеми этим заболеваниями занимаются разные врачи и пациенту нужно обойти 6-7 кабинетов для выявления собственного диагноза и лечения. Гериатр же разгрузит этих врачей и сам займется подобными пациентами».

При этом само обучение гериатра в Крыму специалист считает возможным. По его мнению, его необходимо проводить на базе врачей общей практики семейной медицины.

Дмитрий Кузнецов:

«В мире есть специальные программы по гериатрии, и, на мой взгляд, не является большой проблемой их скопировать, переработать и внедрять на базе наших медицинских учреждений и университетов».

Перинатальный центр

Еще одно новшество, которое ожидает Севастополь уже в этом году, – это новый перинатальный центр, который планируется открыть на базе роддома № 2, после окончания в этом здании ремонта.

Екатерина Кормачева, заместитель главы городского департамента здравоохранения:

«В перспективе после ремонта планируем создавать роддом третьего уровня – там смогут принимать осложненные роды. Сейчас таких пациенток мы отправляем в Крым».

По ее словам, работы будут проведены за 2020 год, а деньги были направлены из бюджета Москвы. Кроме того, ремонт планируют провести и в севастопольском роддоме №1. Там планируется создать отделение экстракорпорального оплодотворения, а процедуру ЭКО будут проводить по полису ОМС.

Дмитрий Кузнецов:

«Севастополь – это город федерального значения, а такие города просто обязаны иметь медучреждения третьего уровня. Это обязательное условие для федеральных городов. И это касается не только родильных домов, но и других медицинских учреждений. Что же касается роддома № 2, то там будут принимать сложные роды, вести сложную беременность, заниматься детьми с врожденными пороками развития, – это большой пласт работы».

Основной же проблемой внедрения подобных учреждений в городе-герое врач считает кадровый вопрос. Сегодня в городе мало специалистов узкого профиля, которые бы решили заняться подобной деятельностью.

Дмитрий Кузнецов:

«В Симферополе есть медицинский вуз, но он не выпускает подобных специалистов. Люди не идут учиться в институт, чтобы потом пойти работать в поликлинику. Конкурс в данный вуз достаточно большой, но едут поступать в него в основном жители сел и других городов. Студентов из Севастополя там достаточно мало. Кроме того, ­отучившись шесть лет в институте, человек идет в ординатуру, а она является платной. Чтобы ее окончить, человеку проще уехать на материк, например в Казань или в Москву. В дальнейшем же им так же проще и удобней устроиться на работу в этих же городах. Там на порядок выше заработная плата и гораздо больше предложений о трудоустройстве. У нас нет кадров, потому что люди не видят для себя перспектив в подобной деятельности».

Анна БАТАНОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 561 от 10 января 2020 года

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Просмотров: 154 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 11:51

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