Снова в строй

Военные экспонаты с Сапун-горы снова «оживляют» для Парада Победы

Специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы Черноморского флота приступили к подготовке техники времен Великой Отечественной войны к параду Победы. В прошлом году три таких экспоната, взятых из открытой экспозиции Музея обороны Севастополя на Мемориальном комплексе «Сапун-гора», уже были восстановлены и прошли в парадном строю во время праздника. На очереди еще несколько танков, самоходок и другой военной техники. Участие таких ветеранов в военном параде в Севастополе давно стало традицией. И она будет продолжаться.

Информацию расширили

О том, что специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы (АБТС) Черноморского флота приступили к подготовке техники времен Великой Отечественной войны к параду Победы, стало известно еще в минувшем ноябре. Но несколько дней назад пресс-служба флота наконец сообщила более развернутую информацию о происходящем. «9 мая в Севастополе по улице Ленина пройдёт механизированная колонна, в составе которой, кроме действующих образцов вооружения и военной техники, будет представлена историческая часть парада с поставленными на ход образцами боевых машин времён Великой Отечественной войны, – говорится в сообщении пресс-службы ЧФ. – Специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона приступили к восстановительным и реставрационным работам над техникой, недавно доставленной с территории мемориального комплекса Сапун-гора в Севастополе».

В частности, в нынешнем году к легендарным машинам планируется восстановить ещё 5 образцов, в том числе: противотанковую самоходную артиллерийскую установку СУ-100, тяжёлую самоходную-артиллерийскую установку ИСУ-122 на базе танка ИС с калибром орудия 122 мм и ИСУ-152 с калибром 152,4 мм, а также боевую машину реактивной артиллерии БМ-31-12, получившую прозвище «Андрюша» и автомобиль ЗИС-12 с зенитной автомобильной прожекторной установкой.

Боевые ветераны

Впрочем, впервые в Крыму восстановление старой военной техники началось еще пару лет назад. И, так сказать, успешный опыт уже есть. Ранее военнослужащие восстановили и поставили на ход танки Т-34 и ИС-2, самоходную артиллерийскую установку СУ-76 и легендарную «Катюшу» – пусковую установку БМ-13, которые уже принимали участие в параде Победы в Севастополе в 2018 и 2019 годах.

В 2018-м, к примеру, впервые отреставрировали легендарный танк Т-34. А в прошлом, 2019-м, специалистам флота удалось реанимировать тяжелый танк ИС-2, среднюю самоходную артиллерийскую установку СУ-100 и БМ-13 – «Катюшу».

Тамара Хвалькова, главный хранитель Севастопольского военно-исторического музея-заповедника, сообщила и некоторые детали этого процесса. Первым делом специалисты вскрывали люки на башнях. И это – непросто. «Искры летят во все стороны». Также, как выяснилось, со своего пьедестала на Сапун-горе самостоятельно смогла съехать артиллерийская установка СУ-100, а для остальной техники, которая тоже, в общем то, была на ходу, военные использовали бронированную ремонтную эвакуационную машину. И тросами отбуксировали на ремонтную базу. Ремонтная же база, куда отправлялась техника, находится в Симферополе. Там военные машины уже тщательно осматривают и принимают решение о восстановлении или замене тех, или иных изношенных деталей.

Что же касается настоящей боевой биографии экспонатов, то это вопрос отдельной компетенции – над выяснением таких деталей бьются специальные исследователи. И в их работе есть определенные сложности, связанные, в том числе и с ответственностью — ведь нельзя просто так, «с потолка», сказать, что военная техника была в боях. Для этого нужны документальные подтверждения. И именно с этим вопросом больше всего сложностей. Хотя, кое-что удалось все-таки установить. Есть данные, например, что вышеупомянутый ИС-2 мог участвовать в боевых действиях и даже в Берлинской операции.

Также есть некоторая информация и о «реанимированной» «Катюше» (БМ-13 – советская боевая машина реактивной артиллерии), которая также была восстановлена по инициативе Севастопольского военно-исторического музея-заповедника специалистами бронетанковой службы Черноморского флота. Эта БМ-13 имеет реальную боевую историю: «Катюша» участвовала в обороне (1941–1942 гг.) и освобождении Севастополя (1944 г.). Ее славный боевой путь закончился в 1945 г., когда советские войска одержали победу над немецко-фашистскими захватчиками. В 1960 году боевая машина была передана Музею обороны Севастополя на постоянное хранение и установлена на Мемориальном комплексе «Сапун-гора» в открытой экспозиции боевой техники 1941–1945 гг. рядом с Диорамой. А теперь даже участвует в парадах. И в нынешнем году старых боевых товарищей в этом строю прибавится. Кстати, как сообщает пресс-служба ЧФ, после участия в параде Победы 9 мая вся техника вернётся на территорию мемориального комплекса Сапун-гора в Севастополе для статичной демонстрации.