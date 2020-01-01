Плохая пропаганда и двойные стандарты

На пассажиров российского поезда завели уголовное дело, а шведскому музыканту простили Крым

На этот раз украинские издания, рассказывающие о событиях, связанных с Крымом, сообщили о первом заплаченном штрафе за «нарушение воздушного пространства», о двойных стандартах украинских властей, о преследовании пассажиров российского поезда, а также «отличились» плохо сделанной антироссийской пропагандой.

Когда хочется

Уже очень многие деятели культуры из России и других стран стали жертвами украинских властей, запрещающих им въезд на территорию Украины из-за того, что эти артисты, музыканты, художники посещали российский Крым «без разрешения Украины». Но, оказывается, когда очень нужно или очень хочется, украинские власти готовы закрывать на это глаза. Ярким подтверждением сего является случай со шведским певцом Dr. Alban, которому прежде был запрещен въезд на Украину после концерта в российском Крыму, а несколько дней назад он внезапно выступил в украинском шоу «Вечерний квартал». По его словам, это произошло после «вмешательства президента» Владимира Зеленского. Об этом певец написал в своем Instagram. «Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину», – сообщил Dr. Alban. Впрочем, позже, после поднявшегося в Интернете скандала, он отредактировал публикацию, изменив текст: «Встретился с президентом Украины, президентом Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего выступления на полуострове Крым. Я не знал, что украинцам это не нравится...»

Заплатили впервые

Как сообщает украинский сайт, со ссылкой на источники в госавиаслужбе этой страны, с 2014 года «было совершено около 200 тысяч нарушений воздушного пространства Украины». Естественно, в связи с Крымом. И, соответственно, за это украинские власти насчитали множество штрафов различным авиакомпаниям, преимущественно – российским, с которых хотят получить 13 млрд гривен. Однако никто эти штрафы не оплачивает. Или почти никто. Несколько дней назад стало известно, что в украинский бюджет впервые поступили деньги «за нарушение воздушного пространства в виде штрафа». Казахстанская компания «Авиакомпания Euro-Asia Air» выплатила 136 тыс. гривен. 8 августа 2019 года самолет этой компании выполнил полет над полуостровом. После чего украинская сторона обязала компанию выплатить штраф и руководство «Euro-Asia Air» согласилось с претензией.

Завели дело

Как сообщает украинский новостной ресурс, так называемая «Прокуратура АР Крым» «зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом сообщением Санкт-Петербург – Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост». Как сообщает пресс-служба несуществующей автономной республики в своем Telegram-канале, «событие квалифицировано по ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через границу)». В ходе расследования «ведомство» грозится дать «правовую оценку незаконному запуску железнодорожного сообщения между РФ и Крымским полуостровом». Заканчивается же заметка стандартным набором стенаний о якобы нарушении суверенитета и территориальной целостности сопредельного государства.

Плохо состряпали

«В оккупированном Крыму местные провайдеры заблокировали украинские сайты», – гласит заголовок на сайте украинского телеканала. И в данном случае мы имеем дело с типичной антироссийской пропагандой, причем очень некачественно состряпанной. Ведь среди упоминаемых якобы заблокированных сайтов значится и интернет-страничка украинского «24 канала», откуда мы, собственно, и взяли данную информацию. Взяли, находясь в Крыму и совершенно свободно. Ни о какой блокировке, таким образом, речи нет. Но для чего это делается? Ответ в этой же самой заметке на украинском сайте. Точнее призыв к международным организациям и правительствам «усилить давление на Российскую Федерацию для того, чтобы она прекратила блокирование медиа и другие незаконные ограничения свободы слова на полуострове».