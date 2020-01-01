Трагедия властелина времени

Как сложилась судьба Николая Козырева – одного из самых загадочных учёных, работавших в Крыму

В конце 50-х годов прошлого века внимание международной научной общественности оказалось приковано к одной точке на земной карте. Городок советских учёных-астрофизиков с говорящим названием Научный, расположенный в горах Бахчисарайского района Крыма, стал местом, где было совершено выдающееся, как тогда казалось, открытие...

Любимчик судьбы

Николай Александрович Козырев родился 20 августа (2 сентября по старому стилю) 1908 года в Санкт-Петербурге, в дворянской семье. Впоследствии он станет одним из создателей теоретической астрофизики в СССР, в его честь назовут астероид и один из лунных кратеров. Однако Википедия дает убийственно краткое определение Николаю Козыреву: автор маргинальной теории «Причинная механика». С этим трудом, в основном, и связан его образ – образ одиночки, едва ли не мученика от науки.

Высокий, хорошо сложенный, худощавый, подтянутый, коротко стриженный, с гордо поднятой головой. Ходил стремительно, всегда был вежлив. Много курил. В лаборатории постоянно держал горячий чай и печенье: к этому вынуждала болезнь желудка, нажитая в заключении. Таким запомнили его коллеги. Запомнили и его способности. Например, к чтению и работе с информацией.

Судите сами. Прежде в научную библиотеку обсерватории каждые две недели присылали новые журналы и книги, экземпляров по 100 и больше. Всё это он просматривал за полтора-два часа, как будто заранее знал, кто о чем мог написать что-то существенное, ранее не высказанное. Таков, говорят, был стиль его работы: он не разбрасывался.

Основные научные работы Николая Козырева посвящены физике звёзд, исследованию планет и Луны. Он исследовал солнечные пятна, Венеру, Меркурий, Юпитер, Луну и сделал целый ряд открытий. В Крыму он создавал и свою знаменитую Теорию времени.

Козырев был увлекательным лектором, собиравшим многочисленные аудитории. Его открытия, кроме прочего, еще и интересно излагались. Он умел увлечённо рассказать и про мечту о плавном космическом полете, освобожденном от сил тяготения, и про физические свойства времени, которые могут оказаться ключом к науке XXI века. Про то, что летающие в 1950-60-е годы космические корабли будут в 2010-м вспоминаться как неуклюжие каравеллы Колумба в сравнении с полетом реактивного лайнера.

Но всё это в будущем. А пока, в 1928 году, Николай Козырев, только что окончивший физико-математический факультет Ленинградского университета, зачисляется в штат знаменитой Пулковской обсерватории. Молодой учёный очень хорошо проявил себя и вскоре стал старшим научным сотрудником. Кроме Пулковской обсерватории, работал в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта и читал лекции по теории относительности в Ленинградском педагогическом институте.

Но в конце 1936 года у учёного произошёл какой-то конфликт с директором, и он был уволен из обсерватории. А через несколько недель оказался арестован. В Пулковской обсерватории началась охота на врагов народа, первым из которых, кстати, расстреляли вышеупомянутого директора. Козыреву же, можно сказать, повезло…

Управлением НКВД по Ленинградской области по подозрению в участии в фашистской троцкистско-зиновьевской террористической организации, возникшей по инициативе германской разведки с целью свержения Советской власти и установления на территории СССР фашистской диктатуры, была арестована большая группа ведущих ученых.

25 мая 1937 года на закрытом судебном заседании Военной коллегии Верховного Суда СССР Козырев был приговорен к 10 годам тюремного заключения с конфискацией всего имущества.

Через тернии к звёздам

С лета 1937 года начались долгие мытарства Николая Козырева по лагерям, где хлебнул он и горя, и страданий, и лишений полной мерой – лагерь возле города Дмитровск-Орловский Курской области, затем этапировали в Норильлаг НКВД… А потом в жизни учёного-заключённого произошёл случай, от которого и в самом деле веет какой-то мистикой…

В первые, самые ужасные месяцы заключения, как вспоминал будущий профессор, мучением было и элементарное отсутствие хоть каких-нибудь книжек. Чтение стало просто мечтой. Но однажды в дверях барака появился охранник со стопкой разных книг – нате, мол, зеки, повышайте культурный уровень. И начал раздавать литературу.

Каково же было изумление Николая, когда к нему в руки попала не просто книга, а научное издание по астрофизике! Что же это, если не знак свыше?! Нужно надеяться, нужно работать! Надо выжить!

В трудах на благо советского Севера прошло несколько лет, время освобождения учёного становилось всё ближе. Как вдруг – известие. Против учёного возбуждено ещё одно дело – за антисоветскую агитацию. Скорый суд и новый приговор – очередные 10 лет лагерей… Любопытно привести некоторые пункты обвинения. Ему вменяли в вину: приверженность теории расширения Вселенной; то, что считает Есенина хорошим поэтом, а Дунаевского – плохим композитором; что не согласен с высказыванием Энгельса о том, что Ньютон – индуктивный осёл...

Освобождение пришло только в 1946 году. За этим событием – многие люди, которые долгие годы заботились о своём коллеге. Но особенно стоит отметить академика Шайна. Именно от него в августе 1944 года на имя народного комиссара внутренних дел СССР поступило заявление с ходатайством об освобождении из заключения астронома Козырева.

Кто же такой этот Шайн? Почему его слово оказалось настолько веским? Знаменитейший астрофизик, который начал работу в Крыму, в Симеизе, еще в 1924 году и вывел провинциальную обсерваторию в число самых известных в мире. Его стараниями появилась после войны и Крымская астрофизическая обсерватория, и посёлок Научный при ней. Шайн был инициатором строительства в Крыму целого астрономического городка – специального, обособленного поселения, где учёные и работали, и жили.

Освобождение и возвращение на работу по специальности Шайн мотивировал необходимостью восстановления разрушенных войной центров астрономической науки, где Козырев, как талантливый астрофизик, может оказать большую помощь.

Мастер непознанного

После освобождения Козырев стал научным сотрудником Крымской астрофизической обсерватории. Здесь работал до конца 50-х, до перевода в Пулковскую обсерваторию. Здесь же, в Научном, находилась и его квартира. В Крыму он трудился и над главным своим детищем – книгой, изданной в 1958 году: «Причинная или несимметричная механика в линейном приближении», где обобщённо изложил теорию времени. Провел и соответствующие эксперименты. Работа стала активно обсуждаться в СССР и за рубежом, в том числе и в прессе. Ведь Теория времени, кроме научных, затрагивает и сложные философские вопросы. Она сложна, хотя почти свободна от математических формул. И одной из главных причин работы с этой темой стала убеждённость Козырева, что выделение энергии в звёздах не может объясняться только термоядерными реакциями.

Он выдвинул гипотезу о времени как источнике звёздной энергии. Время, по Козыреву, кроме пассивного свойства длительности обладает и другими особенностями, за счёт которых происходит его влияние на события мира. Он утверждал существование направленности времени. И говорил, что это свойство времени должно быть введено в механику. Дескать, с ним мы постоянно встречаемся в нашей жизни и в естествознании. Но оно является совершенно новым не только для механики, но и для всей современной физики. Вот отсюда, кстати, и популярные лекции про космические корабли нового поколения. Профессор был уверен, что работа в заданном им направлении позволит открыть невиданное прежде топливо и возможности для перемещения в пространстве.

А критики упрекали учёного в дешёвом популизме, мол, с такими заявлениями недалеко и до идеи создания машины времени – фантастика для обывателей. Хотя сам Козырев заявлял: создание машины времени принципиально невозможно. Но принципиально возможно создание двигателя, использующего для работы энергию хода времени. Кстати, предположение о возможности создания двигателя, использующего энергию хода времени, послужило основой для рассказа братьев Стругацких «Забытый эксперимент». Дело в том, что один из братьев присутствовал на соответствующем докладе Козырева. В целом же учёного ждал удар. Его работу не поняли и не приняли. Она была признана научным сообществом ошибочной. Конечно, были и сочувствующие коллеги, но неприятелей оказалось больше. Результаты, полученные Николаем Козыревым, казались настолько неправдоподобными, что астрономы их не восприняли, и более десяти лет не было ни одной попытки повторить наблюдения по методике Козырева.

Вершина и падение

Впрочем, ещё до издания работ по Теории времени профессор Козырев ярко заявил о себе в научном мире. Речь – об открытии лунного вулканизма. Фотография газов, выходивших 3 ноября 1958 года из центрального пика кратера Альфонс, запечатлённая на пятидесятидюймовом рефлекторе Крымской астрофизической обсерватории, показала происходивший на Луне вулканический процесс. По заявлению учёного, эта спектрограмма опровергла сложившийся в науке догмат мертвой Луны. Сразу же подключились оппоненты. Ведь шутка ли – переворачивать с ног на голову устоявшиеся научные нормы! Официальная версия гласит: вулканизм на Луне закончился более одного миллиарда лет назад. А кратер Альфонс – типичный крупный ударный кратер. То есть – по-простому – вмятина от удара космического тела о Луну. А то, что зафиксировал снимок, сделанный Козыревым в Крымской обсерватории, может быть тектоническими сдвигами, происходящими за счет гравитационного воздействия Земли. Или следом падения обломка метеорита – вроде как просто пыль поднялась. Какой уж там вулкан…

Но признание пришло. Не сразу, а только когда лунные экспедиции стали доставлять на Землю образцы грунта. Выяснилось, что лунные грунты преимущественно из пород вулканического происхождения. Лучшего доказательства и не требовалось.

И в 1969 году в США Международная академия астронавтики приняла решение о награждении Николая Козырева именной золотой медалью с вкрапленными алмазами, изображающими ковш Большой Медведицы. Такая медаль, кроме профессора, американцами была присуждена лишь одному гражданину СССР – Юрию Гагарину.

Пришлось оперативно подключаться и отечественным аппаратчикам от науки. И Комитет по делам открытий и изобретений при Совете Министров СССР выдал Козыреву диплом об открытии тектонической активности Луны. Хотя и критики в адрес первооткрывателя звучало немало. Академические устои тогда превратились в настоящие идеологические бастионы.

Увы, дальнейшие события не укрепили авторитет учёного. Может быть, потому, что в нём видели слишком нестандартного, слишком беспокойного? Его немногие друзья в научном мире, ища оправдание неудачам коллеги, говорили, что увлеченный своим детищем – причинной механикой, Николай Александрович был слишком упрям. Он действительно до последнего работал над усовершенствованием Теории времени, как мог, как позволяли средства. И каждый год дважды, весной и осенью, выезжал в Крым для астрономических наблюдений. А к концу 70-х из-за «неприемлемости работ» у учёного возник конфликт с руководством обсерватории. В конце концов в 1979 году Козырев уволился.

Умер профессор 27 февраля 1983 года, похоронен на кладбище Пулковской обсерватории.