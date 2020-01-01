Если основной документ исчез...

Порядок действий при утере или похищении паспорта

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем о порядке действий при утере паспорта. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Первым делом

Паспорт гражданина РФ является основным документом, удостоверяющим личность российского гражданина на территории РФ. Согласно пункту 72 Приказа МВД России от 13.11.2017 N 851 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации», утрата (похищение) ранее выданного паспорта является основанием для выдачи гражданину РФ нового паспорта.

Если такая неприятная ситуация все же произошла – паспорт утерян или похищен, первым делом необходимо обратиться в полицию с заявлением об утрате (похищении) паспорта.

Приняв заявление о похищении паспорта, оперативный дежурный должен оформить талон, который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления. Талон-уведомление выдается вам на руки. В талоне-корешке потребуется расписаться за получение талона-уведомления и проставить дату и время его получения.

В соответствии с вышеуказанным Регламентом, при утрате паспорта и для его восстановления потребуются следующие документы:

1) заявление о выдаче паспорта;

2) письменное заявление, в котором указывается, где, когда и при каких обстоятельствах был утрачен паспорт. По своей инициативе заявитель в случае похищения паспорта может представить талон-уведомление из полиции. Если такой талон-уведомление не представляется, то в заявлении, в котором описываются обстоятельства утраты паспорта, указывается дата и наименование органа внутренних дел, куда гражданин обращался по факту похищения паспорта;

3) две черно-белые или цветные личные фотографии размером 35 x 45 мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора. Граждане, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними без головных уборов, могут представить фотографии в головных уборах, не скрывающих овал лица. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках. При этом на фотографии должны быть отчетливо видны глаза. Фотографии в форменной одежде не принимаются;

4) документы, необходимые для проставления отметок в паспорте, например свидетельство о заключении брака (при наличии соответствующего основания или факта).

Деньги и сроки

За выдачу паспорта взамен утраченного взимается государственная пошлина, квитанцию об уплате которой гражданин может представить по собственной инициативе.

Размер госпошлины в общем случае за выдачу паспорта гражданина РФ взамен утраченного составляет 1500 руб. При наличии возможности обращения с заявлением и уплаты госпошлины через порталы госуслуг (ЕСИА) и иные порталы, интегрированные с ЕСИА, госпошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7.

Отдельные категории граждан освобождаются от уплаты госпошлины (в частности, лица, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации и обратившиеся за получением паспорта взамен утраченного вследствие этого).

Далее нужно подать заявление и необходимые документы непосредственно в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту жительства, месту пребывания или месту обращения.

По желанию заявителя на срок оформления паспорта может быть выдана справка о приеме документов на оформление паспорта в произвольной форме, а также временное удостоверение личности гражданина РФ. Для оформления последнего потребуется еще одна фотография.

Срок оформления паспорта составляет:

– 10 дней со дня представления необходимых документов - при обращении по вопросу выдачи паспорта по месту жительства, если утраченный (похищенный) паспорт выдавался этим же подразделением по вопросам миграции;

– 30 дней со дня представления необходимых документов – при обращении по вопросу выдачи паспорта, если утраченный (похищенный) паспорт выдавался иным подразделением по вопросам миграции, независимо от места регистрационного учета по месту пребывания или по месту жительства гражданина, либо при обращении не по месту жительства, если утраченный (похищенный) паспорт выдавался этим же подразделением по вопросам миграции.

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