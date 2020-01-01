Новые навыки вождя

Как в Крыму Сталин реализовал лозунг: «Дворцы – народу!»

Большинство исследователей пишут о том, что полуостров Сталин почтил своим присутствием четырежды: летом 1929-го осматривал базу Черноморского флота; в 1945-м был на Ялтинской конференции глав СССР, США и Великобритании; ещё через два года транзитом в Сочи посетил Ливадию и, наконец, в 1948-м отдыхал 20 дней на Южнобережье, мол, впервые решил расслабиться. Но на самом деле это «впервые» было лишь попыткой вернуться в молодость, в 1925-й, в Мухалатку.

Календарь памятной даты

На полуострове о Сталине вспоминают и сегодня. Правда, по-разному. Кто с горечью, другие с ностальгией.

По официальной версии, Иосиф Виссарионович Сталин (настоящая фамилия Джугашвили) родился 9 (21) декабря 1879 года, по неофициальной – 6 (18) декабря 1878-го. В Крыму и Севастополе местные коммунисты праздновали 140-ю годовщину концертами, собраниями и митингами в конце едва минувшего года, 21 декабря.

Интересно, что в этот же день, но 99 лет назад, на свет появился декрет ­Совнаркома РСФСР «Об использовании Крыма для лечения трудящихся». В этом примечательном документе отмечалось: «Благодаря освобождению Крыма Красной армией от господства Врангеля и белогвардейцев открылась возможность использовать целебные свойства крымского побережья для лечения и восстановления трудоспособности рабочих, крестьян и всех трудящихся Советских Республик, а также рабочих других стран, направляемых Международным советом профсоюзов…» В 2020-м этому документу, кстати, стукнет 100 лет. Вот действительно та дата, которую хотелось бы не пропустить, ведь она напоминает о том, что все без исключения нуждаются в восстановлении трудоспособности и что это самое «восстановление» должно быть доступным. А из Сталина сверхчеловека делать не стоит, он тоже нуждался в отдыхе и, что не маловажно, сам об этом прекрасно помнил.

Режимные объекты и субъекты

12 августа 1925 года, непосредственно перед отъездом из Сочи в Крым, Сталин, который, как известно, очень любил рассказывать о том, как его отец из ремесленника превратился в истинного пролетария, писал своему помощнику: «Товарищ Товстуха! Прошлый раз я написал Беленькому и ГПУ устроить для меня место в Мухалатке (Крым) к 15-20 августа с тем, чтобы никого там не разгонять и не стеснять из-за меня. Ответа я не получил от Беленького, может быть, потому, что его нет в Москве. Прошу тебя поэтому, эту мою просьбу передать Ягоде или кому-нибудь другому из заместителей Беленького по охране членов ЦК и о результатах сообщить срочно».

Абрам Беленький был человеком с классической для того времени судьбой – головокружительная революционная карьера, обвинение в антисоветчине, арест, расстрел и последующая посмертная реабилитация. Он слишком близко подлетел к солнцу и на этом погорел. На взлёте он был начальником спецотделения при Президиуме ВЧК (с марта 1922 по 1 октября 1928 года при Коллегии ГПУ-ОГПУ), отвечал за охрану высшего руководства СССР, в том числе В. И. Ленина. И там много о себе возомнил, что, как видим из записки, мог себе позволить не ответить «какому-то» Сталину, видимо воспринимая его недостаточно серьёзно (в 1925-м ещё шла начавшаяся после смерти Ильича внутрипартийная борьба, и предвидеть, что из неё победителем выйдет Коба, могли только самые прозорливые). О том, что у Сталина прекрасная память, Беленький тоже не знал. Как и не учёл одного маленького нюанса: когда большой или просто перспективный человек говорит: «не обращайте на меня внимания», делать нужно с точностью до наоборот. А ещё необычайную пользу для карьеры приносит умение читать между строк.

Под «Мухалаткой» Сталин имел в виду не ныне упразднённое село, располагавшееся чуть восточнее Фороса. Несмотря на истинно пролетарское происхождение, Иосиф Виссарионович был весьма амбициозен. Он стремился попасть во Дворец.

Исчезнувший рай для избранных

На основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР № 32/С от 19 января 1921 года одной из правительственных резиденций в Крыму должен был стать дворец С. В. Кокорева в уже упомянутом селе. Дом отдыха «Мухалатка» – учреждение весьма не простое. Даже после рассекречивания документов, имеющихся в ГА РФ, ЦА ФСБ и ФГБУ «Центральный архив» Управления делами президента, точных, подробных, а главное, достоверных сведений о том, что собой представляла правительственная резиденция «Мухалатка» в период с апреля 1921 по 22 июня 1941 года, не имеется. Вследствие этого история создания, функционирования и уничтожения дома отдыха ВЦИК № 4 «Мухалатка» (с августа 1938 года – дом отдыха Управления делами СНК СССР «Мухалатка») настолько обросла слухами и домыслами, что по сути превратилась в легенду. Известно только, что Отдел загородных владений ВЦИК решил разместить с апреля 1921 года дом отдыха для руководства страны, а именно членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК РКП(б) и их семей в здании дворца С. В. Кокорева, на основании рекомендации К. С. Наджарова, являющегося инженером-строителем и специалистом по архитектурно-строительной документации, а также начальником этого отдела. Рекомендация состояла в том, что в Кокоревском дворце имелся вполне недурной дизайн – все интерьеры были выполнены по эскизам русского архитектора и художника, работавшего по заказам императорского двора, Роберта-Фридриха Мельцера. Говорят, во дворце было 32 комнаты, а на прилегающей территории 15 бассейнов. Вот в таком скромном месте хотел расслабиться Сталин. И никакой Беленький ему помешать уже не мог.

Точно в лузу

30 августа Климент Ефремович Ворошилов, на тот момент командующий Московским военным округом, писал Авелю Сафроновичу Енукидзе, члену Центральной контрольной комиссии ВКП(б): «В Мухалатке Сталин с Надей (супругой Надеждой Аллилуевой. – Ред.), Бубнов с женой (Андрей Сергеевич Бубнов – начальник Политуправления РККА), Чубарь со своей половиной (Влас Яковлевич Чубарь – глава украинского Совнаркома) и мы со Шкирятовым (Матвей Фёдорович Шкирятов - член Партколлегии ЦКК ВКП(б) и коллегии наркомата Рабоче-крестьянской инспекции, больше известный как «чистильщик» партийных рядов)». Далее Ворошилов сообщает, что «погода чудесная, купаешься по 2-3 раза в день». И делает вывод: «Порядки в доме лучше, чем в прошлом году…»

Неделей позже Ворошилов сообщил Енукидзе новые подробности мухалатского отдыха со Сталиным. Мол, Коба научился наконец играть в бильярд и кегли, и то и другое ему очень понравилось. Одним словом, тот отдых в Крыму стал для будущего вождя народов прямым попаданием в лузу, его осуществлённой мечтой. Пролетарием он себя уж точно больше не чувствовал.

А спустя двадцать с лишним лет для крымского отдыха вождю приготовили Ливадийский дворец. И Сталину понравилось. И дворец Александра III в Массандре Иосифу Виссарионовичу тоже пришёлся по душе.