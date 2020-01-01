Самый новый Новый год

В январе 1944-го крымчане верили, что скоро должно произойти долгожданное окончание немецкой оккупации

Чудес не бывает. Чудеса творят люди, которые знают, что нельзя сидеть сложа руки и что есть нечто намного больше собственной жизни, то, ради чего стоит бороться и жертвовать

Пронзительный крик птицы феникс

31 декабря 1943 года крымские подпольщики выпустили листовку, озаглавленную: «С Новым годом, товарищи!» В ней содержались сведения об успехах Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны. Листовка эта обнадёживала и внушала веру.

А вслед за ней, уже в начале января 1944-го, последовало обращение к крымчанам: «Товарищ, мсти!» Полный текст этого обращения приводит в своей книге-воспоминании подпольщик со стажем Иван Андреевич Козлов (крымское подполье было для него, члена большевистской партии с 1905 года, пятым): «Последние дни ещё раз показали нам подлинное лицо врага, его «новый порядок», его методы борьбы. Два года пытаются немцы покорить наш народ. Пытались унизить его до положения рабов, подкупить обещаниями. Не вышло! Сотни, тысячи лучших представителей нашего народа поднялись на великую борьбу с захватчиками. Это движение растёт и ширится с каждым днём… Поднимайтесь на борьбу с гитлеровскими мерзавцами, уничтожающими наши города и сёла, наших людей. Ни один сожжённый дом, ни единая слезинка, пролитая советскими людьми, не должны оставаться без отмщения. Кровь за кровь! Смерть за смерть!»

Мстить действительно было за что. В обращении приводится впечатляющая конкретика. Так, в деревне Фриденталь (с 1948 года село Курортное Белогорского района) немцами были сожжены все дома и расстреляны тридцать пять человек. Немецкий карательный отряд уничтожил деревню Нижние Саблы (там гитлеровцы схватили группу женщин, заперли их в амбаре и сожгли живьём). В пожарище превратились деревни Тавель (с 1945 года село Краснолесье, ныне входит в состав Добровского сельского поселения Симферопольского района), Нейзац (с 1945 года село Красногорское Белогорского ­района), Толбан (с 1948 года село Опушки, ныне входящее в состав Мазанского сельского поселения Симферопольского района) и другие.

Что ж… Когда народ пытаются сжечь, он приобретает навык возрождаться из пепла, подобно птице феникс.

Как снег на голову

Обе листовки, как свидетельствует Козлов, «имели большой успех». Они были своеобразным новогодним подарком крымчанам от «своих». Обнадёживающие новости теперь появлялись регулярно, словно из ниоткуда, буквально как снег на голову.

На Новый год люди собирались около радиоузлов послушать передачу. И в это время с крыш окрестных домов в толпу летели листовки. Их наклеивали в уборных на базарах крупных городов и даже на окнах казарм оккупантов. Так было, к примеру, в Сарабузе. Там румынские солдаты и офицеры все первые дни 1944-го провели за совсем непраздничным занятием – им пришлось отскабливать партизанские листовки, опасаясь, что в любую минуту перед ними могут явиться собственной персоной авторы этих обращений. Немецкому коменданту даже почудилось, что это уже случилось, о чём он не преминул написать донесение в соседний Симферополь.

Праздничный фейерверк

На самом деле партизаны готовили немцам более «шикарные» подарки, к примеру праздничные фейерверки.

20 января подпольщики получили «из леса» двадцать магнитных мин. Особенностью такой мины было то, что она не закапывалась традиционно в землю, а присоединялась непосредственно к объекту подрыва. С 1943 года для борьбы с советскими магнитными минами немцы стали наносить специальный ферромагнитный слой на внешние вертикальные поверхности своих танков. А вот на вагонах поездов такого слоя не имелось. Так подпольщик по кличке Хрен понял, как наилучшим способом «подарить» немцам те самые магнитные мины.

Хрен – это Виктор Кириллович Ефремов. До войны он работал заместителем начальника станции по технической части и считался одним из лучших работников Сталинской железной дороги.

«Накануне прихода немцев в город Ефремов до самого последнего момента отправлял в Севастополь эшелон за эшелоном – людей, технику, ценные грузы. А потом с группой подрывников взорвал пути, пакгаузы, железнодорожный мост и мастерские», – рассказывает о своём коллеге-подпольщике Козлов.

На станции Симферополь полыхал пожар, но немцы были уже на окраине города, и уйти из города Ефремову не удалось. И он три месяца не выходил из дома, нигде не работал, скрывался. Но беда нашла его – к нему на квартиру явились гестаповцы, забрали его жену – она была еврейка – и расстреляли её. А сам он получил приказ: под угрозой расстрела немедленно явиться на работу. И он явился. Пришёл на станцию, назвался сцепщиком вагонов и получил работу. Его никто не выдал, не рассказал о том, что знают, кто этот человек и чего он стоит. Ефремов сделал карьеру, став «русским начальником станции». А Хрен организовывал расхищение немецких грузов, снабжая продуктами голодающие семьи железнодорожных рабочих. А потом принялся за старое…

Это он взорвал почтовый вагон в январе 1944-го. Погибло двое немцев. «Ай-ай, – сказал про них Хрен. – С огнём нельзя обращаться так неосторожно!»

Но это было только начало.

22 января немцы сформировали эшелон для отправки на Керченский фронт. Это были двадцать вагонов с боеприпасами, два вагона с зенитками и десять вагонов с продовольствием и другими не менее важными в военное время грузами. Его надо было любой ценой уничтожить. Взорвать. Это были бы уже не далёкие отзвуки грядущей Победы. А настоящий салют в её честь. И дело выгорело. В самом прямом смысле этого слова.

Состав взорвался на станции Севастополь, вызвав колоссальные разрушения. Взрывом и пожаром был полностью уничтожен эшелон, сильно повреждены станция и железнодорожные пути.

Шаг в бессмертие

Многие крымские подпольщики не дожили до той Победы, не дожили даже до освобождения горячо любимого полуострова. Но это они встретили тот далёкий 44-й так, как всем хотелось прожить и наступивший год, и всю жизнь – освобождёнными, хозяевами на своей земле, с уверенностью в собственной правоте и праведности.