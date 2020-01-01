Под знаком Переписи

Женщины ждут изменений в социальной политике, а мужчины заинтересованы в понимании структуры общества

Осенью 2020 года планирует переписаться более половины (52%) россиян. Наиболее активно поддерживают предстоящее событие жители страны в возрасте от 25 до 65 лет, преимущественно имеющие высшее образование, а также средний и высокий доход. Это люди с активной гражданской позицией, интересующиеся общественно-политическими проблемами. В своих семьях они, как правило, отвечают за решение хозяйственных вопросов.

Ищите женщину

По сложившейся традиции, хозяйственными вопросами (оплата ЖКХ, различных услуг, получение справок и т.д.) в России занимаются преимущественно женщины. Следовательно, они и есть те самые люди с активной гражданской позицией. Да и во время переписей населения, если честно, именно они чаще заполняют переписные листы на себя и членов своих семей. Эти умозаключения и наблюдения подтвердила компания IpsosComcon, проведя опрос общественного мнения. Действительно, оказалось, что большинство из тех, кто одобряет проведение переписи, женщины: в группе участвовавших в переписях и собирающихся переписаться вновь они составляют 57%, в группе еще не участвовавших, но планирующих – 55%. Зачем им это? Во-первых, женщины ожидают, что по результатам переписи будут приняты решения, касающиеся социальной политики государства. Во-вторых, у них в этом деле уже имеется весьма положительный опыт.

Исполнение желаний

Одну из ключевых ролей в улучшении жизни прекрасных дам сыграла перепись населения 2002 года. По ее итогам в 2016 году появилась программа материнского капитала, позволяющая инвестировать средства в улучшение жилищных условий, направить на формирование накопительной части пенсии матери или потратить на обучение ребенка или социализацию ребенка с ограниченными возможностями. А в 2017 году, опять-таки под влиянием итогов переписи, правительством РФ была подписана Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. Цель стратегии – реализация принципа равных прав и свобод мужчины и женщины и создание равных возможностей для их реализации женщинами.

Личный интерес

Помимо всего перечисленного, как оказалось, результаты переписей населения помогают слабому полу вычислять регионы, где охота на женихов обещает быть успешной. К примеру, по данным Росстата, меньше всего мужчин – менее 45% всего населения – проживает в Ярославской, Ивановской областях, Республике Ингушетия, Тульской области и Санкт-Петербурге. Почти половину населения (49,5%) составляют мужчины в Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Чеченской республике. И лишь в одной регионе России мужчин однозначно больше, чем женщин, – в Чукотском автономном округе. Вот так-то.

Крым, кстати, в этом смысле тоже очень даже ничего себе. При условии, правда, что речь идёт о молодёжи. Так, по прошлогодним данным Крымстата, в структуре молодёжи по полу «прослеживается тенденция, обратная той, какая характерна для всего населения республики: 51% мужчин (229 тысяч) и 49% женщин (222 тысячи). На каждую тысячу женщин приходится 1034 мужчины, причем показатель в сельской местности (1051) превосходит уровень в городских поселениях (1018)».

Полезное с перспективным

Всероссийская перепись населения – 2020 пройдёт под девизом «Создаём будущее!». Напомним, в 2002 году Всероссийская перепись населения проводилась под девизом «Впиши себя в историю России!», а в 2010 году – «России важен каждый!».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря 2020 года. Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на портале Госуслуг, а также использовании переписчиками электронных планшетов вместо бумажных бланков. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Самостоятельно пройти интернет-перепись на портале Госуслуг можно будет с 1 по 25 октября 2020 года. Для этого нужно будет выбрать услугу «Пройти перепись населения». Электронную анкету можно заполнить не только на себя, но и на членов своей семьи. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код подтверждения, который необходимо будет показать переписчику.

С 4 по 27 октября 2020 года перепись пройдет в традиционной форме: переписчики с планшетами обойдут все дома квартиры и дома в стране. Тем, кто уже переписался на портале ­Госуслуг, достаточно будет показать код подтверждения. Остальным нужно будет ответить на вопросы переписного листа.

Переписчики будут иметь специальную экипировку – синий жилет и шарф – и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа специальных переписных участков, куда могут обратиться люди, по разным причинам не желающие пускать переписчиков в свои квартиры. В финале переписи, с 28 по 31 октября 2020 года, состоится контрольный обход 10% жилых помещений.

Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги ВПН-2020 Росстат подведет в феврале 2021 года, а окончательные результаты станут известны в течение 2021-2022 годов.