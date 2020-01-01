→ Байки, сонеты Таврик – не гомотерий! О найденной в июне 2018 года при строительстве трассы «Таврида» огромной карстовой пещере с останками древних животных – возрастом более 1,5 млн лет – рассказывалось уже многократно. Но эта пещера снова и снова продолжает давать, так сказать, новостные поводы. На этот раз ученые, исследующие кости найденных там животных, сообщили, что более точно установили, кому именно принадлежат останки. В частности, как рассказал ведущий методист Зоологического музея КФУ Дмитрий Старцев, было установлено, что кости одного из животных принадлежат ранее не описанному виду саблезубых кошек. «Челюсть детеныша саблезубого тигра с молочными зубами (эта находка получила прозвище Котенок Таврик, который стал символом и даже логотипом пещеры, как будущего туристического объекта) мы предварительно определяли как принадлежащую детенышу гомотерия, но сейчас его принадлежность оказалась спорной. По-видимому, Таврик принадлежал к другому, еще не описанному виду саблезубых кошек», – цитирует Старцева пресс-служба вуза. Он уточнил, что на территории, где находится пещера, ранее была жаркая саванна, поэтому специалисты вуза обнаружили останки носорогов, слонов, страусов, большерогих оленей, антилоп. В частности, в пещере были найдены останки шести слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, двух видов лис, трех-четырех медведей различных видов, а также двух видов быков, один из которых – древний бизон. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 562 от 17 января 2020 года Еще статьи: Новые открытия и загадки Куда зовёт саблезубый кот? Новое сокровище республики Больше бешенства Неожиданные находки Просмотров: 103 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:30