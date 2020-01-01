Говорят, что... приёмное отделение сократили до двух стульев

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Житель курортной столицы Сергей М. возмущён отношением к пациентам: «Посмотрите на фото, как вы думаете – что это за два стульчика между входными дверями? Правильно! Это «приемное отделение» ялтинской инфекционной больницы! Недавно отремонтированной! Если они заняты, то вы подождёте на улице под дождём! Не околеете! В эту больницу с заболевшими (чем-то) детьми приходят их родители. Вы предлагаете их туда не подпускать... пока они тоже что-то не подхватили? При этом врача-инфекциониста в ялтинской детской поликлинике просто нет! Не существует!»