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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... приёмное отделение сократили до двух стульев

Житель курортной столицы Сергей М. возмущён отношением к пациентам: «Посмотрите на фото, как вы думаете – что это за два стульчика между входными дверями? Правильно! Это «приемное отделение» ялтинской инфекционной больницы! Недавно отремонтированной! Если они заняты, то вы подождёте на улице под дождём! Не околеете! В эту больницу с заболевшими (чем-то) детьми приходят их родители. Вы предлагаете их туда не подпускать... пока они тоже что-то не подхватили? При этом врача-инфекциониста в ялтинской детской поликлинике просто нет! Не существует!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 562 от 17 января 2020 года

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Просмотров: 62 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:37

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