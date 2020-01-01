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Говорят, что... катафалк переделали в маршрутное такси Жительница Симферополя Яна К. испытала глубокое нервное потрясение: «По маршруту 69 курсирует маршрутка-катафалк! Возмутило до жути! Как можно ритуальный транспорт ставить на маршрут! Сидения вдоль прохода, декапирование ритуальным бархатом, характерный запах и гробовая тишина (не работает даже радио). Вот такая жуткая атмосфера! Как такое допустимо! Я даже у водителя спросила, не перепутал ли он маршрут! Но он как-то отрешенно глянул в зеркало, и в гробовой тишине мы поехали дальше…» Фома СЛУХАЧЁВ

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Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 562 от 17 января 2020 года Еще статьи: Говорят, что... ездят дырявые маршрутки Катафалк был занят Крутой маршрут, или Жертвы «оптимизации» Говорят, что... маршрутки в Перевальное по выходным отдыхают Говорят, что... нерадивого перевозчика кто-то «крышует»