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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на набережной Салгира сложили лестницы из битых плит

Непосвященный турист вполне мог бы подумать, что лестницы на набережной Салгира, что называется, видали виды. Выглядят они, как модно нынче выражаться, винтажно – выщербленные камни, лёгкие перекосы, живописные трещинки… Только вдумчивым и наблюдательным симферопольцам известно, что всё вышеперечисленное вовсе не приметы долгой жизни и не менее долгой эксплуатации. Лестницы-то совсем новые. «Никaкoго вaндaлизма – просто плиты пoлучили пoврeждeния еще до того, как слoжились в ступeньки», – пишут столичные пользователи в соцсетях. И скромно добавляют: «Мелoчь, конечно, хoдить по ним мoжно без угрoзы для здoрoвья. Но ни один хoзяин не пoтерпел бы пoдoбный дефект на ступеньках свoего сoбственного дoмoвладения, за ремoнт котoрoго вылoжена круглая сумма дeнeг».

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 562 от 17 января 2020 года

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Просмотров: 96 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:41

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