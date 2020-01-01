Говорят, что... чиновникам важнее Йошкин кот, а не Толстой

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



В столице Крыма помнят и чтут уважаемых людей. Многочисленные памятники и сотни мемориальных досок – этому свидетельство. Но… «Непонятно следующее. Гений мировой литературы Л. Н. Толстой, именем которого названа одна из улиц Симферополя, «увековечен», если это можно так назвать, старинной мемориальной доской на фоне ­безобразнейшего фасада дома, в котором он жил и творил в 1854-1855 гг., в годы Крымской войны. Версии две. Или Министерство культуры Республики Крым об этом не знает, или, прикрываясь выполнением «грандиозных планов», просто игнорирует.

Может быть, для чиновников важнее памятники Йошкиному коту и цапле Симе?» – вопрошает симферополец Alex, обратившись с соответствующим письмом в редакцию «КТ».