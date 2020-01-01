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Говорят, что... чиновникам важнее Йошкин кот, а не Толстой
В столице Крыма помнят и чтут уважаемых людей. Многочисленные памятники и сотни мемориальных досок – этому свидетельство. Но… «Непонятно следующее. Гений мировой литературы Л. Н. Толстой, именем которого названа одна из улиц Симферополя, «увековечен», если это можно так назвать, старинной мемориальной доской на фоне безобразнейшего фасада дома, в котором он жил и творил в 1854-1855 гг., в годы Крымской войны. Версии две. Или Министерство культуры Республики Крым об этом не знает, или, прикрываясь выполнением «грандиозных планов», просто игнорирует.
Может быть, для чиновников важнее памятники Йошкиному коту и цапле Симе?» – вопрошает симферополец Alex, обратившись с соответствующим письмом в редакцию «КТ».
Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 562 от 17 января 2020 года
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