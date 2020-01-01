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СоциумКультура, наука

Миллиардная школа и онлайн-поступление

Какие новшества ждут будущих севастопольских абитуриентов

Севастопольский государственный университет продолжает развиваться и становиться всё более доступным для поступления новых студентов. Например, как сообщает Управление информационной политики, маркетинга и PR СевГУ, теперь в университет можно поступить, не приезжая в Севастополь, поскольку он вошел в число 52 российских вузов – участников пилотного проекта «Поступление в вуз онлайн». В результате это позволит выпускнику школы, находящемуся в любой точке страны, стать студентом университета без личного визита, очередей и бумажных бланков.

Что такое суперсервис

Планируется, что к 2023 году к проекту подключатся все вузы России. Прототип суперсервиса, обслуживающего онлайн-поступление, уже запущен на сайте госуслуг. Абитуриенты СевГУ смогут воспользоваться им в июне этого года. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг (ЕПГС).

Алексей Баранов, ответственный секретарь приемной комиссии СевГУ:

«Можно подать заявление, положить оригинал аттестата и контролировать свое место в списке издалека, из любой отдаленной точки России. По сути человек приедет только на учебу в сентябре».

На первом этапе суперсервис поможет выпускнику выбрать вуз. Сервис показывает проходные баллы прошлого года по выбранным направлениям, помогая оценить свои шансы на поступление. Затем сервис формирует пакет документов, необходимых для поступления в вуз. Все поля заполняются автоматически на основе цифрового профиля абитуриента. Необходимо только подтвердить баллы, полученные за ЕГЭ. Абитуриент может приложить дополнительные материалы, которые подтверждают его достижения. Например, дипломы и сертификаты олимпиад.

Далее суперсервис направляет документы в выбранные вузы и в течение часа абитуриент получает подтверждение о приеме документов из учебных заведений. С помощью сервиса абитуриент может отслеживать свое место в списках вузов. Каждое обновление рейтингов сопровождается уведомлением.

После того, как абитуриент выбрал вуз и направление подготовки, автоматически формируется заявление о согласии на зачисление. Необходимо только поставить электронную подпись. Оставшиеся вузы информируются об отказе абитуриента. В итоге будущий студент получает уведомление от вуза о зачислении на первый курс.

В ведомстве сообщается, что поступлением онлайн смогут воспользоваться только те, кто поступает на бакалавриат и специалитет. Участие в апробации суперсервиса позволит СевГУ внести вклад в улучшение разрабатываемого продукта и настроить свои собственные цифровые сервисы для интеграции, подготовить сотрудников для работы в новом формате, провести разъяснительную работу с абитуриентами.

В эту школу зачислили уже 756 детей – больше, чем планировалось

Новая, инженерная

Кроме того, на минувшей неделе, в рамках проекта СевГу «Школа под ключ», на проспекте Античном была открыта новая инженерная школа. Как сообщают «Вести – Севастополь», учебное заведение уже получило лицензию и там начинаются занятия, которые будут проходить в одну смену.

Ирина Кристинина, директор Инженерной школы:

«Предпрофильная подготовка осуществляется за счет увеличения часов математики, ведения внеурочной деятельности – часов исследовательской деятельности по естественным и техническим дисциплинам, робототехника, шахматы. В восьмом классе вводится как обязательный предмет черчение, и для медицинских, и для инженерных классов».

Инженерная школа рассчитана на 720 учеников, где для учащихся в 8-9 классах предусмотрена предпрофильная подготовка, а для выпускников 10-11 классов – профильная подготовка по инженерному и медицинскому направлениям. Так, ранее врио губернатора Севастополя поставил директору Департамента здравоохранения задачу, чтобы в медицинских классах ребят готовили практикующие врачи. На своей странице в Инстаграме врио губернатора Михаил Развожаев написал следующее: «Коллектив школы готовили как команду – по особой программе. Восемь новых молодых учителей со студенческой скамьи влилось в команду школы и выходят на работу. Ещё 12 приступят к работе с первого сентября. 30 учителей привлечены в школу на основе программы повышения квалификации. Все учителя вместе с директором, ведущими учеными университета разработали проект развития школы, методики, модели деятельности. Создана команда, все члены которой одинаково понимают цели и стратегию развития школы, способная творчески и профессионально ее реализовывать».

В здании школы уже создан медицинский блок с кабинетом врача, процедурной и прививочной, а также есть кабинеты психолога, логопеда-дефектолога, социального педагога. Как сообщила Елена Богомолова, глава департамента образования, школа полностью укомплектована учителями. Многие из них переехали в Севастополь из других регионов.

Елена Богомолова:

«Из других школ Севастополя учителей не брали. 40% – это педагоги с материка, а также молодые специалисты – выпускники Севастопольского госуниверситета. С 1 сентября открывается еще один корпус Инженерной школы – еще 12 человек готовятся влиться в эту команду. СевГУ будет куратором этого проекта».

При этом в настоящее время ведется строительство второго корпуса Инженерной школы, где планировалось организовать классы с социально-экономическим и гуманитарным профилем.

Напомним, что школа была построена по Федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года». На нее было выделено больше миллиарда рублей. Здание состоит из шести соединенных между собой блоков. Кроме учебных классов, в нем предусмотрены 2 лингафонных кабинета на 26 мест, 4 лаборатории с современным оборудованием для практических работ, класс хореографии, два спортивных и тренажерный зал с душевыми. Также создан библиотечный информационный центр площадью 445 кв. м, включающий два читальных зала, книгохранилище, медиатеку, зону для работы на компьютерах, конференц-зону с мультимедийной техникой.

Ирина Кристинина:

«В школу уже зачислено 756 деток, это больше, чем планировалось. Проектная мощность школы – 720 детей, это с учетом девятых и одиннадцатых классов, которых в этом году нет. Школа уже переполнена. Я думаю, что мы справимся, аудиторный фонд очень большой. Сегодня мы укомплектованы всем необходимым».

Планируется также, что при школе будет открыт воспитательный и досуговый комплекс: это большой актовый зал, конференц-зал, 2 гримерные, 2 костюмерные, типография, радиоузел, фото- и видеомастерская, студия изобразительного искусства, шахматный зал со специализированным оборудованием, кабинет для исследовательской деятельности и кабинет ученического самоуправления.

Анна ЧУДАКОВА
Фото sevsu.ru, yandex.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 562 от 17 января 2020 года

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Просмотров: 93 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:03

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