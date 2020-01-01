Вопросы, которыми никто не занимался

Почему президент остался недоволен работой крымских чиновников?

Удивительное дело: почти шесть лет находимся в России, а уровень жизни и в Крыму, и в Севастополе по-прежнему серьёзно отстаёт от среднестатистического по стране. И это при том, что на развитие наших регионов постоянно выделяются колоссальные средства из федеральной казны. Президент России Владимир Путин во время очередного визита на полуостров провёл с руководителями Крыма и Севастополя специальное совещание по вопросам социально-экономического развития. Дошло до того, что главе государства пришлось сформулировать для местной номенклатуры список конкретных задач, требующих немедленного решения.

Инфраструктура

Решительных и просчитанных действий, по мнению президента, требует укрепление региональных систем коммуникации. Имеется в виду строительство и ремонт автодорог, железнодорожных платформ и вокзалов, обновление подвижного состава пригородного сообщения. Словом, всего того, чем жители региона пользуются практически каждый день и что в Крыму находится в откровенно удручающем состоянии.

«Мы задали высокую планку в строительстве магистральной инфраструктуры. Теперь до этого уровня нужно поднимать её региональную составляющую», – заметил Владимир Путин.

Базовые условия

Как водится, президент начал совещание с хорошего: подвёл основные итоги первых пяти лет после возвращения Крыма в состав России. Но при этом напомнил местным чиновникам, что Крымский мост, создание энергосети и организация газоснабжения, федеральные трассы, аэропорт и другие достижения, которые очень радуют всех, а особенно крымских столоначальников, – это только базовые условия для развития региона. За ними должны последовать результаты. Опираясь на эту основу, нужно повышать качество жизни на полуострове. Развивать городскую и социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты.

«Конечно, за последние годы сделано немало для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя, для их интеграции в общее социальное, правовое, хозяйственное и гуманитарное пространство России, – заметил Владимир Путин. - Сделано много, но ещё не всё. Нужно поработать над проблемами водоснабжения и водоотведения, решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался».

А чтобы крымским властям было понятнее, с чего начинать, президент по пунктам перечислил проблемы, требующие первостепенного внимания. Жаль, что для местного руководства, живущего на полуострове и регулярно работающего с обращениями граждан, все эти вопросы не были очевидны, пока президент лично не заострил на них внимание.

Качество жизни

Это первое, над чем Владимир Путин призвал поработать крымских чиновников. Речь идёт о самых простых и насущных вопросах, с которыми люди сталкиваются каждый день. Например, ремонт домов, реконструкция инженерных сетей, благоустройство придомовых территорий и общественных пространств: парков, скверов, набережных.

«Речь идёт не только о курортных зонах, но обо всех населённых пунктах, - уточнил президент. – Надо предметно посмотреть и оценить состояние городской среды в Крыму, навести здесь порядок. В том числе, используя ресурсы национальных проектов».

Ресурсов действительно более чем достаточно: федеральный центр, прямо скажем, не скупится на поддержку Крыма и Севастополя. Но что толку? Например, по итогу прошлого года на счетах крымских муниципалитетов осталось почти 2 млрд рублей. Это на 500 млн рублей больше, чем в прошлом году. Получается, чиновники на местах из года в год демонстрируют своё неумение адекватно распоряжаться деньгами, которые выделяются для повышения качества жизни граждан. И при этом практически на любой вопрос со стороны общественности по поводу благоустройства, столоначальники удручённо заявляют, что на это, дескать, нет денег. В итоге в конце бюджетного года «в закромах» остаются огромные суммы, которые приходится возвращать в федеральную казну. Не ровен час, в центре задумаются: а стоит ли вообще выделять такие деньги региону, коль скоро там всё равно не знают, что с ними делать?

Как бы то ни было, после совещания с президентом крымские власти незамедлительно пообещали в ближайшие три года привести в порядок более 300 общественных пространств и парковых зон, а также около 320 придомовых территорий. При этом, если темпы по благоустройству будут опережающими, наши чиновники намерены обращаться в федеральное правительство за дополнительным выделением средств. Похвальная решительность на фоне того, о чём говорилось выше.

Благосостояние граждан

По мнению президента, крымским властям пора взяться за нормализацию цен в регионе. По крайней мере, на товары первой необходимости: продукты, топливо, строительные материалы.

«Нужно, чтобы уровень потребительских цен соответствовал уровню доходов жителей Севастополя и Крыма, – считает Владимир Путин. – Для этого органам власти регионов нужно работать в тесном контакте с деловыми кругами, развивать логистику, не допускать монополизма и поддерживать конкуренцию, открывать новые места для торговли. Причём я прошу делать это быстро, без административных проволочек».

Действительно, статистические данные свидетельствуют о том, что цены на товары и услуги в Крыму не соответствуют уровню доходов, что, естественно, сказывается на качестве жизни граждан. По данным Росстата, в рейтинге регионов Южного федерального округа по уровню среднедушевых денежных доходов населения Крым занимает предпоследнее место, опережая по данному показателю только Калмыкию. В Севастополе, кстати, ситуация со среднедушевыми доходами значительно лучше: в упомянутом рейтинге город федерального значения занимает второе место после Краснодарского края, лидирующего в ЮФО.

Что сейчас делают власти для снижения цен? Во-первых, всё время утверждают, что они у нас и так вполне приемлемые. Во-вторых, без конца проводят ярмарки. Там якобы можно за бесценок купить любые продукты непосредственно у местных производителей. Хотя только ленивый ещё не отметил, что цены на большую часть товаров, предлагаемых на ярмарках, такие же, как в магазинах и на рынках. За исключением разве что нескольких наименее значимых позиций. Тем не менее, данная практика будет продолжена – только в этом году в Крыму планируется провести около 20 тысяч ярмарок.

Однако после встречи с президентом крымские чиновники поняли, что одними ярмарками им больше не отделаться – нужно предпринимать что-то ещё. Между тем, уже не первый год экономисты говорят, что для снижения цен в регионе необходимо открывать склады, погрузочные и логистические центры. Отсутствие прозрачной оптовой торговли приводит к удорожанию продуктов на 20-30%. Не случайно после одного из визитов на полуостров Владимир Путин давал поручение создать в республике логистический центр. Однако местным властям заниматься этим было недосуг.

«Правительство не дорабатывает в этом направлении, – констатирует председатель ассоциации «Содействие торговле Крыма» Сергей Макеев. – При Украине мы были логистическим тупиком, и остались им в России. У нас практически отсутствует оптовая торговля, хотя представители Минпрома делают вид, что она есть. Но полукриминальная торговля на «Привозе» – это не то, что нужно экономике Крыма и крымчанам».

Судя по всему, такого же мнения придерживается президент, о чём и дал понять в ходе совещания с крымскими властями. Результат не заставил себя долго ждать: глава Крыма уже заявил о том, что оптово-логистический центр будет построен в Красногвардейском районе. Крымское правительство даже выделением земли занялось: 20 гектаров в посёлке Октябрьское. Планируемая мощность объекта – около 20 тысяч тонн хранения.

Состояние здравоохранения

«Здесь масштаб задач огромный. Отрасль находится в плачевном состоянии, – констатировал Владимир Путин. – Не хватает специалистов, здания и оборудование больниц и поликлиник изношены. Мы говорим об этих проблемах в масштабах страны в целом, но в Крыму и Севастополе всё ещё хуже. Не все вопросы решены и с лицензированием медицинской деятельности. В итоге сложился перекос в сторону платной медицины. Нужно устранить этот дисбаланс, гарантировать каждому жителю Крыма и Севастополя качественное бесплатное медицинское обслуживание по тем стандартам, которые приняты в стране. Прошу отдельно остановиться на этой теме и дать конкретные предложения по улучшению ситуации».

Конкретные предложения пока такие. Во-первых, есть намерение привести все медицинские учреждения Крыма в соответствие федеральным стандартам к 2022 году. Для этого в программу модернизации здравоохранения республики включено около 1,8 тысячи объектов: будут ремонтировать здания медучреждений, закупать новое оборудование и так далее.

Во-вторых, крымские власти попросят федеральный центр дополнительно профинансировать строительство семи медицинских учреждений: больницы в Феодосии, трёх поликлиник в Симферополе и одной в Керчи, а также перинатального центра в столице республики.

И о Севастополе…

Город федерального значения также получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на решение перечисленных президентом проблем – в размере 6 млрд рублей на благоустройство и 7 млрд на модернизацию здравоохранения.

«Мы получили подтверждение по финансированию дополнительных программ, прежде всего по благоустройству, – сообщил и. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев. – Это будут дополнительные средства на три года. Также, соответственно, будет дополнительно профинансирована модернизация здравоохранения, чтобы мы могли полностью лицензировать всю действующую сеть медучреждений, не считая тех новых объектов, которые мы будем вводить по ФЦП».

Градоначальник добавил, что помимо этого дополнительные средства будут выделяться на обновление городского парка техники, ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов и прочие нужды.