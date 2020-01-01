Несчастные друзья человека

Что происходит с приютом для животных в Симферополе?

В Крыму более 14 тысяч бездомных животных нуждаются в размещении в приюте в Симферополе. Его начали возводить еще в 2018 году, но спустя два года в полную силу приют так и не заработал. Этот факт возмутил председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Он заявил, что ответственных за строительство чиновников нужно уволить. Наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ» побывали на объекте и узнали, на каком этапе находятся работы и как живут собаки в новых вольерах.

70 питомцев

У каждой из собак в симферопольском приюте своя непростая жизненная история: кого-то выбросили, кто-то стал не нужен, кто-то родился в какой-то норе... Например, одного из здешних питомцев зовут Тор. Его нашли на ул. Героев Сталинграда, собака была обезвожена, на грани жизни и смерти. Печальная история и у двухлетней Дэйзи. Она жила в частном секторе. Хозяин держал ее на очень коротком поводке, пока за небольшую шалость не избил до полусмерти. Теперь дворняжка живет в старом, но утепленном вольере и радует волонтеров своим звонким лаем.

Наталья Глущенко, соучредитель КРОО «Верный друг»:

«Мы сами всё это делали, лепили. У нас застекленный вольер, там у них диванчик старый стоит. Мы вынуждены делать такие вольеры, потому что животных девать некуда, приюта официального нет».

Всего в приюте живет 70 собак. Больших овчарок, маленьких щенков, смесей породистых и дворовых псов. Но всех их объединяет человеческая жестокость и бессердечие. Пока одни четверолапые друзья остаются в старых жилищах, другие обитают уже в новых, но недостроенных вольерах.

Наталья Глущенко:

«У нас будет автономная система отопления. К каждой будке подведена система отопления, полы внутри утеплённые. То есть если надо обогреть вольеры, просто включили отопление и каждая будка будет тепленькой».

Приют для животных – стратегически необходимый объект для Симферополя. По проекту на выделенной территории предусмотрено строительство вольеров, ветеринарной клиники и пищеблока, который практически закончен. Остались отделочные и внутридомовые работы: обустройство кухни, установка техники.

Шахвед Курбанов, бригадир:

«Мы уже укатали цемент, положили плитку, выполнили сварочные работы. То, что у нас осталось – забор закончить полностью, ворота доделали. Еще нужно построить здание, доделать вольеры».

Кого уволят?

Строительство приюта должно было завершиться еще в прошлом году. Однако работы на объекте до сих пор не закончены. Такую ситуацию раскритиковал председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он заявил, что ответственные за строительство приюта для бездомных животных в Симферополе чиновники должны быть уволены.

Владимир Бурматов, председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды:

«Все данные в прокуратуру передали, потому что мы считаем, что должны быть уволены те чиновники, которые сорвали эти сроки. Приют – это не бином Ньютона, а быстровозводимое сооружение… У вас Крымский мост быстрее построили, а приюта всё еще нет».

Сейчас волонтеры и все неравнодушные бьются за судьбу приюта для животных. К нему не подведена электроэнергия, а помимо этого по проекту должна начаться и вторая очередь строительства, ветеринарная клиника, чтобы собакам могла оказываться необходимая помощь, потому что зачастую их люди не жалуют, бьют и травят.

Людмила Милованова, председатель КРОО «Верный друг»:

«Симферополь разросся, и такой пригород, который раньше был Симферопольским районом, теперь вошел в черту города: Белое, бывшие дачи, Хошкельды, Каменка. Хочу сказать, что бездомных животных очень много. Благодаря контрактам, которые проходят сейчас в Крыму, они, конечно, стерилизованы, где-то 70% от всех собак».

В общем, пока приют не построили и непонятно, когда объект заработает в полную силу. Волонтеры же напоминают, что собака – это друг человека, а не его игрушка. Нужно несколько раз подумать, прежде чем купить щенка, чтобы потом по улицам города не бродило столько голодных, побитых и несчастных друзей.