Золотое дно

Феодосийские чиновники разбазаривают природные богатства полуострова

Вопрос сохранения уникальной крымской природы в последнее время стоит острее некуда. Местные чиновники, стремясь потуже набить свои карманы, готовы продать родную мать, не говоря уже об участках в заповедных уголках полуострова. Не случайно президент России Владимир Путин во время недавнего визита в Крым заметил, что решением, в том числе, экологических вопросов «здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался».

Уникальный уголок

С очередной историей о том, как крымские чиновники разбазаривают природные богатства полуострова, в редакцию «Крымского телеграфа» обратились жители села Береговое. Оно расположено на берегу Феодосийского залива, вдоль побережья которого на 12 километров тянется уникальный песчаный пляж – Золотой. Место поистине удивительное. Нежное песчаное покрытие, чистое море, богатый растительный и животный мир, представленный, в том числе, несколькими видами, занесёнными в Красную книгу Крыма и Российской Федерации. В прошлом году крымские учёные сделали заключение о необходимости создания здесь особо охраняемой природной территории.

Дело в том, что половина пляжа – от Феодосии до Берегового – уже обильно застроена. Чтобы остановить дальнейшее уничтожение уникального природного уголка, местные жители уже несколько лет ведут борьбу за спасение незастроенной части Золотого пляжа – от Берегового до посёлка Приморский. Экологический коридор длиной всего около пяти километров.

Заниматься созданием здесь особо охраняемой природной территории должна администрация Феодосии, но на все обращения граждан по данному поводу чиновники отвечают отказом. Тем временем пользователи участков Золотого пляжа распахивают его, уничтожают красно­книжные растения. В итоге в межсезонье ветры сдувают с растерзанных участков песок, и его слой на пляже становится всё тоньше.

Андрей Пашук, председатель общественной организации «Берег»:

«Мы находимся в очень ветреном месте, но благодаря тому, что пляж покрыт травой, он защищён от эрозии. Если застройщик уничтожит эту растительность, пляжу конец. Может быть, это единственная пляжная территория во всём Крыму, которую до сих пор удаётся сохранить в первозданном виде. Золотой пляж ценен своим чистым морем, а его хотят превратить в какой-то очередной базар. Экологический надзор на наши жалобы реагирует очень неохотно, затягивает с наложением штрафов на недобросовестных пользователей пляжных участков».

Противостояние

Чиновники, как водится, работают в связке: всем охота нагреть руки за счёт барышей, которые сулит хозяйственная деятельность в популярном среди туристов месте. В итоге заинтересованные лица покрывают друг друга и продолжают делать своё дело – разбазаривать природное достояние республики.

Андрей Пашук:

«Мы ничего не имеем против благоустройства. Пускай на пляже, например, установят зонтики, лежаки. Но мы против того, чтобы здесь разворачивали бурную хозяйственную деятельность. Последней каплей для нас, в частности, стало намерение некоего ООО «Итальяшка» – фирмы, которая занимается общепитом и к пляжам не имеет никакого отношения, – реализовать на Золотом пляже свой бизнес-проект. Он, в частности, подразумевал строительство около десяти бунгало и пиццерии прямо на песке».

Жители Берегового решительно выступили против проекта. Поскольку общение с местными чиновниками не дало результатов, пришлось записать видеообращение к Владимиру Путину. К счастью, после этого людей поддержала феодосийская прокуратура. В суд был подан иск о бездействии городской администрации в охране краснокнижных растений, растущих на Золотом пляже. Феодосийский городской суд этот иск удовлетворил в сентябре прошлого года и обязал городские власти создать на данном участке побережья особо охраняемую природную территорию. Интересно, что спустя несколько дней после того, как решение суда уже вступило в законную силу, феодосийские власти подали апелляцию. И её приняли, несмотря на явные нарушения сроков подачи.

Тянут время

На этой неделе в Симферополе состоялось очередное слушанье по вопросу создания ООПТ на базе Золотого пляжа, однако никакого решения принято не было: заседание перенесли на 29 января. По мнению общественников, происходит затягивание судебного процесса, что, несомненно, играет на руку чиновникам и рвачам от бизнеса.

Людмила Миронова, кандидат биологических наук, научный сотрудник ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН»:

«Участок уже не раз пытались включить в список особо охраняемых природных территорий. Это уникальный песчаный пляж, который ни в коем случае нельзя использовать под застройку или для ведения хозяйственной деятельности. Любое вмешательство приведёт к тому, что пляж попросту снесёт, поскольку будут уничтожены растения, которые защищают его от выветривания. Это единственный песчаный пляж в Феодосийском округе, который сохранился, но и он уже застроен в значительной степени. Юго-Восточный Крым теряет свою рекреационную ценность. Это приведёт к тому, что социально-экономическое развитие региона будет заторможено».

Пока суд тянет время, чиновники торопятся урвать своё. Проект с пиццерией не прошёл, но на подходе новый. Теперь власти в связке с бизнесом намерились построить на Золотом пляже торговый павильон. Но в официальных отчётах разбазаривание уникального уголка крымского побережья, безусловно, получит благородное определение «благоустройство пляжной территории».

Будем надеяться, что намеренья феодосийских чиновников не останутся без внимания правоохранительных органов и надзорных ведомств. От красоты крымской природы за последние несколько лет уже и так мало что осталось. Пора остановиться.