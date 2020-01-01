Пить и тащить

Вне закона: от столицы до самых до окраин

Закончились новогодние праздники, и криминальная жизнь Крыма от Симферополя до самых дальних, периферийных уголков полуострова вошла в привычное русло, то есть пить и бузить стали меньше, а бить и тащить стали больше.

Симферопольские происшествия

Как всегда, много сообщений о задержании злодеев пришло из Симферополя. Оно и понятно, здесь из-за количества населения больше всего и совершается преступлений, плюс пресс-служба городской полиции довольно оперативно информирует население о происходящем.

Но обо всем по порядку. В частном доме на улице Гражданской произошла настоящая гражданская война между 33-летней хозяюшкой и ее 36-летним супругом. Они давно разводятся и далеко не мирным путем делят имущество. Муженек даже во избежание жертв съехал на съемную квартиру. А тут несколько дней назад он принял на грудь и пошел к жене разбираться, бить не собирался. Но одно дело не собираться, другое дело разбираться и не удержаться. В общем, по результатам встречи у жены была сломана челюсть, подбит глаз и сильно покорежен ее автомобиль. Несдержанному мужу теперь придется отвечать по двум статьям УК РФ: 111 – нанесение телесных повреждений и 167 – повреждение чужого имущества.

В супермаркете по улице Дмитрия Ульянова приняли на работу 30-летнего кассира, точнее его взяли для начала на стажировку, чтобы человек вник во все тонкости торгового дела. Ну, наш герой и вник. Он сразу обратил внимание на то, что, когда у покупателя на кассе не хватает денег оплатить товар или еще что-то, обычный кассир вызывает кассира старшего, который с помощью своей специальной карточки отменяет покупку. Наш герой, не будь дураком, стащил эту самую заветную карточку и втихаря отменил покупок на 60 тысяч рублей, которые и присвоил. Когда в магазине узрели недостачу, то вызвали полицию, а она вывела вора на чистую воду.

18-летняя студентка одного из симферопольских колледжей шла ночью домой по улице Никанорова. Откуда и почему так поздно, история умалчивает, зато известно, что мадемуазель на ходу весело болтала по своему дорогому смартфону, стоимостью аж 16 тысяч рублей. Вдруг из кустов выскочило тело, со всей силы пнуло девушку по мягкому месту, вырвало смартфон и исчезло в темноте. О данном безобразии потерпевшая сообщила в полицию, а правоохранители быстро отыскали криминальное тело, оказавшееся 19-летним жителем Джанкоя. Теперь ему за вырванный смартфон грозят вырванные годы в количестве не менее пяти. То есть сидеть за грабеж человек будет пять лет.

Недавно со своим телевизионным горем в полицию обратилась 52-летняя жительница крымской столицы. Дама, проживающая в частном доме в районе так называемого Старого города, лишилась возможности смотреть сериалы. К ней ночью, разбив окно, влез в дом злодей и утащил телевизор. Вором, как установили правоохранители, оказался 20-летний наркоман, который тут же продал добычу 27-летнему соседу. У нового владельца вскоре телевизор изъяли полисмены и вернули законной владелице, а наркоман был препровожден в камеру. Кстати, в Старом городе подобные преступления случаются довольно часто, поскольку окна частных домов выходят прямо на дорогу, вот и лезут в эти окна наркоманы во время ломки да алкаши с бодуна. Был даже случай, когда забравшийся в окно алкаш, пред тем как унести телевизор, сначала открыл холодильник, выпил имевшееся там пиво, закусил найденной тут же колбаской и лишь потом стал проверять, насколько хорошо функционирует телек. Да вот со звуком переборщил. В результате проснувшаяся хозяйка подняла страшный крик. Пришлось вору хватать телевизор и давать деру. Правда он был настолько пьян, что, пробежав по улице метров сто, прилег на тротуар, подложил под голову теледобычу и уснул. Минут через сорок его подобрал автопатруль правоохранителей и отвез в райотдел. А утром туда же нагрянула и потерпевшая и сразу узнала свой телевизор.

По горячим следам

Несколько дерзких преступлений раскрыты в Ялте и ее окрестностях. Очень не повезло в поселке Симеиз 32-летнему местному жителю. На него на улице напал неизвестный, жестоко избил, проломив голову, и отобрал мобильный телефон. Пострадавший еле добрался домой и отключился. Зато в полицию о случившемся сообщила его мать. В результате нападавший был вскоре задержан. Им оказался 28-летний житель Украины, который в момент нападения был сильно пьян и, кстати, находился на территории нашей страны незаконно. Подозреваемый уже во всем сознался. Сейчас ему за разбойное нападение причитается до восьми лет лишения свободы.

Похожий случай произошел в поселке Массандра, где попались на «гоп-стопе» два местных отморозка 16 и 17 лет. Они вечером на улице напали на 34-летнего мужчину, избили его и завладели мобильным телефоном. Хорошо, что преступление видел прохожий, который и сообщил об этом в полицию. Грабителей задержали по горячим следам. Теперь им, несмотря на нежный возраст, придется отвечать по-взрослому. А это минимум по пять лет в местах не столь отдаленных.

Драматичный случай имел место в самом городе Ялта. Чета местных супругов средних лет приютила у себя дома 24-летнюю племянницу, страдающую психическими отклонениями. В один далеко не прекрасный момент девушка схватила нож и буквально искромсала своего дядю. Пострадавшего спасали оперативно прибывшие врачи скорой помощи. Ну, а девушка объяснила свои действия просто, мол, во сне ее покойный отец попросил зарезать дядю. Сейчас раненый приходит в себя, а девушку поместили в больницу. Ей, если признают вменяемой, светит уголовное наказание за нанесение телесных повреждений, а это до десяти лет лишения свободы.

В Феодосии местные борцы с коррупцией задержали нечистого на руку сотрудника Роспотребнадзора. Задержанный систематически доил феодосийского бизнесмена, беря деньги за то, что не будет афишировать его нарушения в работе. «Дояр» так присосался к предпринимателю, что мог его по миру пустить, вот бизнесмен и обратился куда следует. В ходе получения очередных 50 тысяч взятки мздоимца и накрыли правоохранители. Сейчас взяточник помещен за решетку. Что ему пришьют и пришьют ли вообще, покажет время.

На крайнем севере Крыма, в городе Красноперекопске, пострадала 70-летняя пенсионерка. Ее постоянно обворовывала родная 39-летняя дочь. Деточка тайно брала мамину банковскую карточку и снимала с нее деньги, благо знала пин-код. Сначала воровка брала понемногу, а потом обнаглела и вообще оставила родительницу без средств к существованию. В результате пенсионерка пошла со своей бедой в полицию. И теперь мама с дочерью могут не увидеться лет шесть.

В Ленинском районе на Рождество Христово совсем не по-христиански поступил 34-летний местный житель. Он, отведав «огненной воды», решил пошутить. Наш герой сообщил по телефону 102, что один из транспортных объектов вскоре взлетит на воздух. Однако в ходе проверки выяснилось, что это ложный сигнал. Соответственно шутник был задержан и поставлен в известность, что его шутки пахнут пятью годами лишения свободы.