Русское «авось», или Рухнувший мост и полетевшие головы

12 января, в 13 часов 20 минут, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Севастополь поступило сообщение, что в районе железнодорожной станции «Инкерман-1» ограждение автомобильного моста упало на железнодорожное полотно. Прибывшие специалисты МЧС разобрали завалы, а работники «Крымской железной дороги» восстановили железнодорожное полотно. ЧП произошло за пару часов до прибытия московского поезда, и можно представить, какой скандал, а то и трагедия, могли бы случиться, упади ограждение на рельсы в этот момент.

Недооценили...

Итак, специалисты сработали оперативно и успели вовремя, так как в 15 часов 55 минут, в соответствии с расписанием, по данному участку железной дороги прошел пассажирский поезд №8 «Севастополь – Санкт-Петербург». Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекалось – 57 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России: 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Причиной обрушения специалисты считают произошедшее накануне ДТП на данном участке дороги – 11 января машина въехала в ограждение моста. При этом в аварии никто не пострадал, а проверкой ДТП занимался линейный отдел полиции Республики Крым.

Как сообщил на прошедшем на минувшей неделе аппаратном совещании в правительстве города вице-губернатор Севастополя Денис Солодовников, в тот же день на место ДТП прибыли специалисты ГБУ «Севавтодор» и демонтировали часть повреждённого ограждения. Однако сделали это не полностью, после визуального осмотра решив завершить демонтаж на следующий день, в воскресенье. Но завершить начатое дорожники так и не успели, оставшаяся часть повреждённого ограждения, не дожидаясь их, рухнула на контактную сеть проходящих внизу железнодорожных путей.

Денис Солодовников:

«В субботу в Инкермане произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль наехал на ограждение моста и уехал в зону железнодорожных путей. Силами Севавтодора была демонтирована поврежденная часть и произведен осмотр оставшейся части ограждения моста над путями. Осмотр был визуальный, а не инструментальный, в результате сотрудниками Автодора не были в достаточной степени произведены все необходимые действия. На следующий день оставшаяся часть ограждения упала на контактную сеть. Сотрудники переоценили свои экспертные возможности. Вместо того, чтобы посвятить день субботы на демонтаж ограждения, отложили его на следующий день. Результат печальный. Все необходимые кадровые решения мы примем. Руководитель Автодора на место не выехал, присутствовал его заместитель. На сегодняшний день ведется служебное расследование. Все доклады готовятся, по их результатам будут предложены проекты кадровых решений».

Сообщается также, что сам глава учреждения появился там только на следующий день уже после обрушения ограждения.

Денис Солодовников:

«Заместитель руководителя Севавтодора тоже, в общем-то, профессиональный человек, отвечает именно за это направление деятельности, но тем не менее на русский «авось» понадеялись и не все меры, которые необходимы, в том числе по инструкции, предприняли».

В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев также был возмущен непрофессионализмом руководства Севавтодора.

Михаил Развожаев:

«Коллеги, еще раз обращаю внимание, если что-то происходит в городе по вашей линии, если вы не считаете необходимым лично выезжать на место, то, как минимум руководитель подведа на уровне первого лица должен присутствовать. А лучше лично съездить и убедиться в том, что всё нормально. Давайте в этих направлениях работать собраннее».

Не в первый раз...

Это уже не первые кадровые решения, которым подвергается руководство Севавтодора в течение последнего года. В частности, летом 2019 года директор ГБУ «Севастопольский Автодор» Валерий Васякин был отстранен от должности губернатором города за срыв сроков ремонта улиц Симонок, Богдана Хмельницкого и Подгорной.

Кроме того, в октябре прошлого года двое сотрудников компании были задержаны за получение взятки в крупном размере. Тогда Главным следственным управлением Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю было установлено, что к начальнику контрактного отдела «Севавтодора» обратился человек с предложением закупать у двух конкретных предпринимателей запчасти и щётки для дорожной и специальной техники. После этого к делу подключился заместитель начальника государственного бюджетного учреждения, который за вышеназванные преференции запросил 300 тысяч рублей. После получения взятки оба сотрудника ГБУ были задержаны совместно сотрудниками Следственного комитета и регионального управления ФСБ России. В итоге суд заключил заместителя начальника «Севавтодора» под стражу, а начальник контрактного отдела содействовал органам следствия, и поэтому ему была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Теперь же, если в Севастополе снова полетят головы руководства Севавтодора, то неизвестно, как это может отразиться на обязательствах, взятых на себя компанией…

Напомним, что в начале октября 2019 года ГБУ «Севавтодор» выиграло тендер на завершение ремонтных работ на Камышовом шоссе. При этом компания была единственной организацией, которая подала заявку на участие в тендере, и в результате в рамках Федеральной целевой программы согласилась завершить работы на объекте за 918 миллионов рублей. С предыдущим же партнёром, который ранее проводил ремонтные работы на Камышовом шоссе, московской фирмой «АДС-проект», Правительство Севастополя закончило отношения в суде и сейчас пытается взыскать с компании излишне выплаченные средства. При этом подрядчик получил из бюджета города 678 миллионов рублей, а стоимость фактически выполненных работ составляет 453 миллиона руб.

С другой же стороны, у жителей города уже давно назрели вопросы относительно деятельности фирмы. К примеру, в декабре 2019 года на одиночный пикет под зданием правительства с целью спасти свой дом от затопления вышел житель Севастополя Евгений Харченко. По его словам, до такой меры его довели «горе-строители» из ГБУ «Севавтодор». Он рассказал журналистам, что его частный дом на улице Комсомольской, 94, находится под угрозой затопления. Сейчас дорогу, проходящую вдоль его дома, строители ремонтируют таким образом, что из-за рельефа вся дождевая вода от соседних строений будет стекаться прямо к его дому. При этом ливневую систему строители дороги делать отказываются.

Евгений Харченко:

«Там уклон больше 10%, вода из соседних домов, отовсюду польётся ко мне, а водоотливную систему отказываются делать. Все СНИПы нарушены, проект строительных работ не предъявляют».