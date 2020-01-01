Пансионаты преткновения

Почему судятся известный бизнесмен и руководство Алушты?

Продолжается судебная тяжба между администрацией Алушты и собственником крупных пансионатов «Море» и «Миндальная роща», расположенных в одном из районов этого города – Рабочем (Профессорском) уголке. Спорная возникла в связи с тем что предприниматель отказывается выполнять нормативно-правовые акты. И дело уже дошло до суда. При этом, в алуштинской городской администрации уверяют, что руководствуются лишь необходимостью следовать букве закона. Ну, а у собственника, конечно, иное мнение.

Шум в прессе

Этот скандал в публичной плоскости появился несколько дней назад, после публикации в одной из газет. Один из акцентов в статье делался на том, что, дескать, из Крыма в целом и из Алушты в частности, местные власти пытаются «выжить» одного из крупных российских бизнесменов – Александра Лебедева. Он действительно в прошлые годы отметился инвестированием средств в регион, построил несколько отелей, большой аквапарк, храм в Малореченском, отреставрировал театр, реконструировал набережную. И теперь даже называет себя главным налогоплательщиком Алушты. Но, судя по вышеупомянутой публикации, вместо признания и благодарности от властей, получает, якобы, давление на свой бизнес. И устраивает «шум в прессе» по этому поводу. И в суды подает. Но, как оказалось, правосудие оказывается на стороне именно алуштинских властей. Почему так происходит?

Решили повременить с ответом

Алуштинские пансионаты «Море» и «Миндальная роща», которые связывают с бизнесменом Александром Лебедевым, расположены совсем рядом с интервалом несколько сот метров. Внушительные здания и хорошее, «жирное», как говорится, для бизнеса место. Но собственник возмущается тем, что теперь ему нужно платить за землю, на которой стоят эти рекреационные объекты значительно больше. Это произошло после перерасчёта размера арендной платы. И сумма, мол, возросла в разы. Вот, как бы, и причина конфликта. Но, конечно, хотелось бы знать и детали происходящего, для объективной оценки ситуации. Однако, узнать о претензиях, что называется, из первых уст, увы, не получается. Дело в том, что представители собственника в дирекции алуштинских пансионатов говорят: он сейчас находится за рубежом. Похоже, в отсутствии хозяина, в руководстве пансионатов просто решили повременить с ответами журналистам. К тому же, стало известно, что по этим вопросам предприниматель обратился в суд. И в настоящее время собственником оспариваются решения органов местного по порядку определения размера арендной платы. Но к судебным делам мы еще вернемся, чуть позже.

Что говорят власти

Если комментарий у Александра Лебедева, или его представителей получить оказалось пока невозможно, то у другой стороны конфликта – алуштинской администрации – позиция сформулирована уже сейчас. Главная мысль: закону должны следовать все – от рыночного продавца до крупного бизнесмена, а собственник пансионатов отказывается выполнять требования нормативно-правовых актов.

Как выяснилось, рассмотрение дела дошло до Верховного суда Крыма, где 15 января прошло очередное заседание, но в итоге слушание дела было перенесено на 22-е января. Это для того, чтобы административный истец предоставил пояснение на возражение, предоставленное городским советом Алушты. Однако, городская власть акцентирует на том, что исполнение нормативно-правового акта обязательно, таковы требования федерального законодательства.

Ирина Торопова, заместитель начальника юридического отдела администрации Алушты:

«Увеличение арендной платы произошло в связи с тем, что было принято городским советом на сессии совета соответствующее решение. То есть, данный нормативный акт по определению размера арендной платы был принят в соответствии с процедурой и полномочиями, уставом муниципального образования и соответствии с 37-м и 66-м законами Республики Крым. И в связи с применением постановления Совета министров РК №450. Решение было принято в декабре 2016 года, а вступило в законную силу с 1 января 2017 года. И, соответственно, подлежало применению для всех субъектов хозяйственной и не хозяйственной деятельности, поскольку это нормативный правовой акт. То есть предусматривающий его обязательное исполнение всеми на территории муниципального образования. В частности, была утверждена нормативная цена одного квадратного метра земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования. И эта нормативная цена должна применяться всеми без изменений, поскольку это нормативный правовой акт».

Некоторые нюансы

Более того, оказывается, что у собственника пансионатов, как сообщили «КТ» в администрации Алушты, уже образовалась задолженность по арендной плате и соответствующие акты по взысканию уже вступили в законную силу и не подлежат отмене. То есть, судом было принято решение в пользу муниципалитета. «По первому акту, по одному из дел, – 6,5 млн рублей, по другому – более 13,5 млн рублей и по третьему – более 3 млн рублей», – пояснила Ирина Торопова, заместитель начальника юридического отдела администрации Алушты.

В общем, как выясняется, конфликт действительно серьезный, затяжной, но совершенно лишенный той самой «политической составляющей», которую ему пытались придать вышеупомянутой публикацией. Основной камень преткновения, как можно судить из имеющейся информации, – не самовольство властей, не «выдавливание» бизнеса, а элементарное выполнение закона. Проще говоря, даже большому инвестору, сделавшему немало для развития региона, нужно платить ту нормативную цену, которая была установлена законом, а не ту, которую он желает. Впрочем, однозначную точку в вопросе может или нет почитаемый в регионе бизнесмен платить меньше при требованиях закона поставит суд.