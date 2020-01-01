Ракеты, туристы и волчья Луна

Западные СМИ продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг полуострова

За минувших несколько дней зарубежные издания и сайты, упоминавшие в своих материалах Крым, рассказывали об учениях, в которых принимал участие президент России, о количестве туристов, приехавших в прошлом году, о небесных явлениях в небе над российским полуостровом и о большом желании Австрии мириться с Россией.

Учения в центре внимания

Военные учения на Черном море, проводившиеся 9 января, не прошли мимо внимания западной прессы. В частности, об этом сообщает американский информационный ресурс U.S. News & World Report. «Российские силовики испытали в Крыму крылатую ракету «Калибр» и гиперзвуковую аэробаллистическую ракету «Кинжал». На военных учениях побывал российский президент Владимир Путин, специально для этого прибывший в Крым. К учениям привлекли около 30 кораблей, подводную лодку Черноморского флота и более чем 40 военных самолетов РФ. Ситуацию также контролировали российские дроны», – сообщается в заметке. Также сообщается, что перед учениями западными службами в небе над полуостровом был зафиксирован самолет Ту-214СР, разработанный специально для администрации президента РФ. Кроме этого, в материале говорится, что по вышеприведенным фактам имеется негативная реакция со стороны украинских властей.

Клиновка как фактор скандала

Очередной скандал на Украине вызвало упоминание в западной прессе Крыма как части России. Речь идет о статье издания Daily Mail о «волчьей Луне», где полуостров указан как часть Российской Федерации. «Небесное явление в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия, – говорилось в подписи под одной из фотографий в подборке на сайте издания. – Следующее полное лунное затмение не произойдет до мая 2021 года, но в этом году будет ежегодное и полное солнечное затмение. Полное затмение – это когда внутренняя часть тени Земли затемняет поверхность спутника».

Желание мира

Устойчивый мир в Европе возможен только в диалоге с Россией. Об этом на днях заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. «Устойчивый мир в Европе только с Россией, а не против России. Австрия всегда выступала за сохранение диалога, даже если мы отвергаем аннексию Крыма», – сказал Шалленберг. Здесь интересна тенденция. Ведь немногим ранее на международном форуме в Австрии специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Мартин Сайдик напомнил, что до включения в состав Украинской ССР Крым являлся частью России. Он напомнил, что 30 лет Крым фактически был частью России и только в 1954 году его передали УССР, которая являлась частью Советского Союза, «а до этого была Российская империя».

Кое-что о туризме

Ежедневная газета Великобритании сообщила об итогах туристического года в Крыму. Естественно, со спекулятивным в политическом смысле акцентом на то, что «туристы приехали на отобранную территорию», а пожинать плоды успешного туристического сезона должна была Украина. «В аннексированном Крыму в 2019 году отдохнули 7,43 млн туристов, что на 9,3% выше показателя 2018 года, написал российский глава Крыма Сергей Аксенов. 57% гостей прибыли на полуостров по «Крымскому мосту», в том числе более шести тысяч – поездами по открытому в конце года железнодорожному пути. Всего же по мосту по направлению в Крым проехало более 2,5 миллионов автотранспортных средств», – сообщается в материале. Также уточняется, что около 1,1 млн иностранных туристов прибыли в Крым с Украины, около 20% – из Беларуси, 11% – из Казахстана, 7% – из Германии, по 4% – из Узбекистана и Армении, 3% и 2% соответственно – из Эстонии и Азербайджана.