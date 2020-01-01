В трудные времена

Юношеская Олимпиада в Лозанне

Не секрет, что сейчас российский спорт переживает весьма нелегкие времена, которые отражаются не только на взрослых мастерах, но и на их юной смене. И тем не менее, в стартовавших 10 января в швейцарской Лозанне, окрестных городках Альп и Санкт-Морице III зимних юношеских Олимпийских играх принимают участие в борьбе за 81 комплект наград 106 юных россиян. Крупнее только команда хозяев Игр-2020 швейцарцев, насчитывающая в своих рядах 111 спортсменов. Олимпиада завершится 22 января. И сегодня мы рассказываем о событиях на Играх, которые прошли в первые пять дней состязаний (10-14 января). Причём организаторы Олимпийских игр так постарались сверстать программу, чтобы со старта порадовать швейцарских поклонников спорта, включив, например, в первый же день состязаний новый вид зимнего спорта – ски-альпинизм.

Ски-альпинизм

В нём спортсмены на лыжах, а в некоторых местах, как говорится, на своих двоих, поднимаются на несколько километров в гору, а затем свои обычные лыжи переделывают в горные и совершают стремительный спуск по снежной целине к линии старта-финиша. Этот вид спорта становится всё более популярным в альпийских странах. Поэтому не удивительно, что и у юношей, и у девушек первые два места в индивидуальной гонке заняли швейцарцы – братья-близнецы Томмас и Робин Буссар, Каролина Ульрих и Тибе Десейн. Наш Никита Филиппов был 11-м, а Евгения Долженкова – 14-й. Третью золотую награду швейцарцы завоевали в смешанной эстафете. А вот в спринте подъём на километровую высоту и стремительный спуск с неё особенно удался итальянцу Рокко Балдини и испанке Марии Коста Диз.

Горнолыжный спорт

Увы, опять ничем не блеснули, к чему мы уже стали привыкать, российские горнолыжники, на этот раз Роман Зверян и Анастасия Трофимова. Уже завершилось соперничество в супергиганте, комбинации, гигантском слаломе, слаломе. По две золотые медали в этих дисциплинах были вручены шведу Адаму Хофетедту и швейцарке Амелии Клопфенштайн, по одной – австриячке Аманде Зальцгебер и шведке Эмме Салин, а в комбинации у ребят организаторам Олимпиады пришлось расщедриться и вручить по золотой медали французу Огюсту Ольне и норвежцу Миккелю Ремсою, показавшим одинаковый результат – по 1.28,41. По всей видимости, нашим ребятам не достаёт опыта международных стартов. Не случайно после ряда неудач в слаломе Настя заняла девятое место, а Роман финишировал двенадцатым среди 70 участников.

Биатлон

После всех неурядиц, царящих ныне в отечественном биатлоне, не верилось, что и в работе с юным поколением у нас могут быть успехи. Но действительность порадовала российскую делегацию. Индивидуальные гонки позволили всем на стадионе дважды выслушать гимн Российской Федерации. Первый раз он звучал в честь Алёны Моховой, преодолевшей 10 км за 32.26,7 и из 20 выстрелов промахнувшейся лишь дважды, а во второй раз – в честь Олега Домичека, ставшего сильнейшим на 12,5 км – 34.09,4 (2). Разумеется, все ждали, что в сингл-миксе Алёна и Олег смогут повести борьбу за место на пьедестале почёта. Но, увы, крайне неудачная стрельба (три штрафных круга + 14 промахов) отбросила их на седьмое место, а чемпионами стали французы Метье Гарсия и Жеан Ришар, которые накануне видели на финише лишь спины наших «стреляющих лыжников». Неудача заставила наших ребят, как говорится, «ощетиниться». Особенно это удалось девушкам, выступавшим в спринте на 6 км. Двукратной олимпийской чемпионкой стала Алёна Мохова, опередившая на две секунды Анастасию Зенову. А у парней в спринте на 7,5 км «зарубились» поляк Марзин Завел и наш Денис Иродов. Россиянин стал «серебряным», уступив сопернику тринадцать секунд на финише.

Конькобежный спорт

Большего ожидали от наших конькобежцев, выступавших на дистанции 500 м. Однако юноши и девушки явно уступали своим зарубежным сверстникам. Ставший чемпионом японец Юдан Ямамото преодолел дистанцию за 36,42, а наш Александр Сергеев – за 38,03 и оказался девятым. То же самое наблюдалось и у девушек: первая голландка Изабель Гревельт – 40,57, двенадцатая Александра Рутковская – 42,57. Видимо, после этого в команде состоялся серьёзный разговор, и он дал положительные плоды на дистанции 1500 м. Чемпионами стали снова японец Мотонаго Ариго – 1.52,24 и голландка Мирте Де Боер – 2.10,44. Но у ребят «серебро» добыл Павел Таран – 1.53,74, а у девушек Рутковская финишировала пятой – 2.13,41.

Фигурное катание

Ну, и конечно, на высоте вновь был наш «золотой фонд» фигурного катания. Среди юношей-одиночников и спортивных пар наши ребята после короткой программы занимали по два первых места. Дуэты сохранили свои позиции и после произвольной программы: олимпийскими чемпионами-2020 стали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов – 199,21, а «серебро» досталось Диане Мухаметзяновой и Илье Миронову – 175,42. К сожалению, ошибки наших парней при исполнении сложных прыжков позволили отлично выполнившему произвольную программу японцу Юме Кагияма стать олимпийским чемпионом (239,17), оставив на втором месте Андрея Мозалёва – 237,94 и на третьем – Даниила Самсонова – 215,21. А вот после короткой программы наши девочки-одиночницы уступали восходящей «звёздочке» южнокорейского фигурного конька Ю Юн и так и не сумели опередить её в произвольной программе – 214,00. Ксения Синицина заняла второе место – 200,03, а Аня Фролова была третьей – 187,72. Зато танцевальные дуэты выступали выше всяких похвал. Олимпийскими чемпионами стали Ирина Хавронина и Дарио Чиризано – 164,63, а их друзья и коллеги по сборной России Софья Тютюнина и Александр Шустицкий стали серебряными призёрами – 159,15. Каждый участник сборной фигуристов возвращается из Лозанны с олимпийской медалью. Браво, парни и девушки!

После пяти дней соревнований разыграно 26 комплектов медалей из 81. В неофициальном командном зачёте в лидирующую шестёрку входят: Россия (5 золотых + 7 серебряных + 2 бронзовых = 14 медалей), Швейцария (5 + 5 + 3 = 13), Япония (3 + 1 + 1 = 5), Швеция (3 + 0 + 2 = 5), Франция (2 + 3 + 3 = 8), Австрия (2 + 1 + 3 = 6).