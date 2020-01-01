Есть мировой рекорд

Первое большое спортивное достижение в этом году было зафиксировано у конькобежцев

Нынешний январь, сугубо зимний месяц, несколько сменил свою спортивную ориентацию, в связи с предстоящими Играми XXXII Олимпиады в Токио-2020. Наряду с чемпионатами мира и Европы по зимним дисциплинам, в нём немало чемпионатов Европы по летним видам спорта, например мужскому гандболу, мужскому и женскому водному поло, на которых разыгрываются не только титулы сильнейших команд нашего континента, но и желанные путёвки на Олимпиаду в Токио. Однако, сегодня в центре внимания «КТ» будет чемпионат Европы на отдельных дистанциях у конькобежцев, на котором был зафиксирован первый мировой рекорд, датированный 2020 годом, на равнинном ледовом овале.

Возвращение Кулижникова

В минувшем году ощущалось отсутствие, из-за серии травм, в рядах конькобежной сборной России многократного чемпиона мира, Европы и страны, рекордсмена мира на спринтерских дистанциях 25-летнего Павла Кулижникова. Избавившись от нелёгких травм, Павел с огромным рвением готовился под руководством своего наставника Дмитрия Дорофеева к сезону, достиг отменной формы, но вновь досадная травма ноги не позволила ему принять старт на первых этапах розыгрыша Кубка мира. А ведь большим «Хрустальным глобусом» шестикратный чемпион мира в спринтерском многоборье и на отдельных дистанциях владел уже в 2015 году, есть в его коллекции и два малых «Хрустальных глобуса» за кубковые успехи на дистанциях 500 и 1000 м.

Но, к счастью, Кулижников уже успел восстановиться к пятому этапу Кубка мира, удачно стартовал в японском Нагое и в хорошем настроении отправился в голландский Херенвен, где неделю назад стартовал чемпионат Европы на отдельных дистанциях, ­разумеется, в ранге признанного лидера сборной России, которой предстояло вести острую борьбу с хозяевами трека – голландцами.

И в первом же старте, а это был командный спринт, Кулижников и его товарищи по команде Руслан Мурашов и Виктор Муштаков, обойдя всех соперников, стали сильнейшими в Европе, установив при этом новый рекорд трека – 1.18,92. Вторую золотую медаль Павел завоевал на соей любимой дистанции 500 м, на которой вот уже год ему принадлежит мировой рекорд для высокогорных катков – 33,61, теперь на равнине он показал довольно высокий результат – 34,38. А третьим в спринте стал Руслан Мурашов – 34,59. Но самого сенсационного времени Кулижников добился на дистанции 1000 м в остром соперничестве с восходящей «звездой» голландских коньков Томасом Кролом, которого обыграл на финишной прямой, установив новый мировой рекорд для равнинных катков – 1.07,09. Крол тоже блеснул не «хилыми» секундами – 1.07,82. Вот так теперь в ранге трёхкратного чемпиона Европы-2020 Павлу предстоит стартовать на чемпионате мира в американском Солт-Лейк-Сити.

Юсков становится многоборцем

Друг и соперник Кулижникова, трёхкратный чемпион мира на дистанции 1500 м Денис Юсков, больше тяготевший раньше к спринту, решил ныне больше внимания уделить классическому многоборью, где без умения отлично выступать на 5000 и 10000 м ничего весомого не добьёшься. Теперь в Херенвене Денис на своей коронной «полтарушке» завоевал «серебро» (1.44,80), уступив «золото» Кролу – 1.43,67, но зато смог стать третьим на дистанции 5000 м (6.12,26), не намного уступив известному голландскому «марафонцу» Патрику Ресту – 6.08,92. Ну, а затем Юсков привёл к «серебру» российский коллектив в командной гонке, где выступал вместе с Александром Румянцевым и Данилой Семериковым. Наши парни проиграли 1,35 секунды сборной Голландии – 3.40,63. Ну, и следует отметить «бронзу» Семерикова, которую он буквально вырвал у соперников на последних метрах масс-старта, где доминировал опытный бельгиец Барт Свингс.

Беря пример

И состязания у женщин начались с эффектной победы наших девушек в командном спринте. Впервые стали чемпионками Европы Ольга Фаткулина, Ангелика Голикова, Дарья Качанова – 1.26,17. Выиграв вторую золотую медаль на дистанции 500 м, Фаткулина стала двукратной чемпионкой континента – 37,40, а «бронза» досталась Голиковой – 37,50.

Ну, а затем голландки с трудом на оставшихся пяти дистанциях «перетягивали канат» на свою сторону в соперничестве с нашими девушками. 1000 м. 1. Ютта Лирдам – 1.13,67, 2. Качанова – 1.13,90, 3. Екатерина Шихова – 1.14,48. 1500 м. 1. Ирэн Вюст – 1.54,88, 2. Евгения Лаленкова – 1.55,22, 3. Шихова – 1.55,91. 3000 м. 1. Эсми Виссер – 3.59,15, 2. Наталья Воронина – 4.01,66. Масс-старт. 1. Ирен Шутеп, 4. Елизавета Казелина. Командная гонка. 1. Голландия – 2.58,28, 2. Россия (Шихова, Воронина, Казелина, Лаленкова) – 2.59,04.

Общекомандная победа досталась сборной Голландии (8 золотых + 5 серебряных + 3 бронзовых = 16 медалей), за ней разместились: Россия (5 + 6 + 6 = 17), Бельгия (1 + 0 + 0 = 1), Норвегия и Италия (по 0 + 1 + 1 = 2), Австрия (0 + 0 + 1 = 1).

Теперь нас поджидает на чемпионате мира в США своеобразный матч: Европа (Голландия и Россия) – Северная Америка (США и Канада) – Азия (Япония и Южная Корея).