Бриллианты и смерть Жанны де ла Мотт

Кем была таинственная француженка, умершая 200 лет назад в Старом Крыму?

Весной 1989 года в Крымский краеведческий музей доставили письмо: распоряжения от КГБ и Совета Министров СССР разобраться в вопросе старинных бриллиантов, якобы спрятанных в могиле некой графини де Гаше или де ла Мотт где-то на полуострове. Причиной стало письмо, присланное в ­Совмин СССР одним советским краеведом. Составить для сотрудников КГБ соответствующую справку поручили крымским специалистам, ведь драгоценностей ожидалось найти на десятки миллионов долларов, так необходимых Перестройке. И каково, надо полагать, было разочарование спецслужб, когда выяснилось, что бриллианты графини – история, больше похожая на старую легенду. И француженке Жанне, умершей почти 200 лет назад при таинственных обстоятельствах в Старом Крыму, удалось в очередной раз смутить умы тех, кто интересовался историей ее жизни и смерти...

Легенда о бесстрашной ведьме

С момента смерти в 1826 году той, которую называют знаменитой авантюристкой Жанной де ла Мотт, о ее персоне родилось немало легенд. Вроде артековского фольклора о появляющемся на аллеях международного детского центра призраке Белой леди, прототипа Миледи, увековеченной в романе Дюма «Три мушкетера» и закончившей свой земной путь отшельницей в домике на территории нынешнего лагеря.

Если же собрать все легенды в единый персонаж, то получится вот какая картина. В начале XIX века в Крыму, на пустынном побережье возле Аю-Дага, поселилась некто графиня де Гаше, нелюдимая старуха, которая на самом деле являлась графиней Жанной де ла Мотт, скандально прославившейся во Франции из-за истории с похищением королевского ожерелья. Графиня обладала некогда несметным богатством, благодаря продаже очень крупных бриллиантов, но уже много лет вела аскетический образ жизни.

Она купила дом, который долго никто не хотел покупать, так как считалось, что там живет привидение. Лихая авантюристка быстро подчинила себе местных контрабандистов, имела громадные доходы и даже проложила контрабандную тропу с побережья Чёрного моря через мыс Аю-Даг. Ходила в мужском костюме, всегда носила за поясом пистолеты, проповедовала местному населению идеи социализма Франсуа Фурье и слыла бесстрашной ведьмой. В её домике всегда по ночам горел свет, туда заходили подозрительные личности. Потом происходящим заинтересовалась полиция, и ей пришлось стать затворницей, уехав в Старый Крым. Но однажды она разбилась, упав с лошади, а ценности из дома графини пропали. А на следующий день из Петербурга примчались царские курьеры и потребовали немедленно отдать им для доставки во дворец шкатулку усопшей, в которой ожидали найти то ли какие-то важные документы, то ли бриллианты. Но, когда они ее получили, то шкатулка оказалась пуста... Бриллианты Жанны искали потом еще долго, но безуспешно. Ходили даже слухи, что она могла их спрятать в надгробной плите, лежащей на ее могиле, а потом вдруг исчезнувшей. А еще в легендах обязательно упоминается, что когда графиню готовили к похоронам, то обнаружили на плече клеймо, точь-в-точь как у книжной Миледи. Впрочем, к Миледи из «Трех мушкетеров» история Жанны де ла Мотт не имеет отношения, ведь она упоминается в другом романе Александра Дюма – «Ожерелье королевы» – второй части тетралогии, объединённой похождениями известного мага Калиостро.

Дело об ожерелье королевы

Пожалуй, единственное, что можно утверждать наверняка, рассказывая о Жанне де ла Мотт, это то, что она была весьма хороших кровей. Ее отец был незаконнорожденным сыном французского короля Генриха II, и родившаяся в 1756 году девочка носила имя Жанна де Люз де Сен-Реми де Валуа. После смерти отца она жила милостыней, потом оказалась на воспитании у сердобольной баронессы Буленвилье и до женитьбы жила у нее. Замуж Жанна вышла за молодого графа де ла Мотт и вместе с ним поехала в 1781 году в Париж, чтобы попытаться получить место при дворе королевы Марии Антуанетты.

Однако отношения при дворе складывались сложно, и тогда Жанна и ее муж задумали авантюру – решили заполучить ожерелье, которое предыдущий король Людовик XV в 1774 году заказал для своей фаворитки мадам Дюбарри.

Ожерелье из 629 бриллиантов, оправленных в золото, изготовили парижские ювелиры Бемер и Боссанж. Стоило оно 1 600 000 ливров, примерно 30 миллионов нынешних американских долларов. Но Людовик XV скончался, не успев выкупить заказ. Ювелиры предложили его вступившей на престол Марии Антуанетте, но королева отказалась. Так ожерелье осталось у изготовителей, ведь приобрести его мог только сверхбогатый человек.

Что задумали супруги де ла Мотт? Взять в подельники некоего Рето де Силетта, искусно подделывавшего почерк, и завязать близкое знакомство со страсбургским кардиналом Луи де Роганом, убедив, что он, имеющий безукоризненную репутацию, может занять высокое положение при королеве, если выступит посредником и гарантом при покупке Марией Антуанеттой дорогостоящего ожерелья. Кардиналу вручили поддельное письмо от королевы, в котором та просит осуществить сделку в рассрочку и передать кардиналу ожерелье. Эту расписку он вручил ювелирам, получил изделие и отдал де ла Мотт. Ожерелье с тех пор больше никто никогда не видел.

Когда пришел срок первого платежа, ювелиры, явившиеся к королеве, устроили грандиозный скандал. Граф де ла Мотт бежал в Лондон, но другие попались. Рогана лишили сана, Калиостро выслали из Франции, а Жанна была бита кнутами и клеймена. Говорят, что на казни она так извивалась, что палач промахнулся и поставил сначала клеймо ей на грудь и только со второго раза четко прижег плечо. Затем Жанне кто-то устроил побег из тюрьмы, она отправилась в Лондон, написала скандальную книгу, обличающую нравы королевского двора, а в 1791 году выпала из окна и разбилась. След ее мужа вскоре бесследно теряется в Великобритании.

Но появились слухи, опровергающие смерть Жанны, дескать, она подстроила несчастный случай, чтобы скрыться, а вместо нее в могиле на лондонском кладбище лежит неизвестная женщина с разбитой головой.

Царская изгнанница, крымская затворница

Итак, мнения относительно судьбы Жанны де ла Мотт разошлись. А в 1824 году имя ее неожиданно зазвучало на берегах Невы, в Санкт-Петербурге. Там случилась вот какая история. Однажды император Александр I услышал разговор императрицы со своей камеристкой по фамилии Бирч. Камеристка рассказывала, как она была в гостях у графини Жанны де Гаше. Якобы при упоминании де Гаше Александр воскликнул: «Она здесь? Сколько раз меня спрашивали о ней, и я утверждал, что она находится вне пределов России! Я желаю видеть ее, приведите завтра ее сюда». На требование императора де Гаше отреагировала трагично и воскликнула, что эта встреча ее погубит. Но после беседы с Александром I вышла в хорошем настроении и сказала, что ей обещана безопасность. То есть правду о ее личности будет знать только царь. Но при условии, что она покинет столицу России, где жила 12 лет, не привлекая к себе внимания и существуя непонятно на какие доходы. И графиня уехала в Крым. Здесь вначале Жанна поселилась в Кореизе у Голицыной. Затем перебралась в Старый Крым, подальше от всех. А всем хотелось считать ее знаменитой аферисткой де ла Мотт. Она же хранила свой секрет, не отвергая и не подтверждая домыслы. Жила в маленьком домике, почти без слуг, затворницей, занимала деньги и в апреле 1826 года тихо скончалась.

Женщины, обряжавшие ее в последний путь, обнаружили на плече усопшей два ясных следа от раскаленного железа – знаки палача, указывающие на криминальное прошлое графини и словно бы однозначно подтверждающие то, что де Гаше – это де ла Мотт. Причем в современных легендах говорится преимущественно о лилии, выжженной на плече, но на самом деле там были буквы, то ли латинская V, то ли Т – данные расходятся. Да и место клеймения, так сказать, плавает: крымские источники говорят о клейме на спине, а иностранные – о плече и груди… Кстати, по показаниям слуг, Жанна всю ночь накануне смерти перебирала и сжигала бумаги, запретила после своей кончины раздевать ее и требовала похоронить в том, в чем она была одета.

Тело было предано земле, и могилу накрыли необычной плитой, которую графиня приготовила заранее. Может быть, даже и привезла с собой при переезде в Старый Крым. На плите была высечена урна, над урной листья аканта – символ триумфа и преодоления испытаний – и неизвестный вензель из латинских букв, на котором читается лишь «М». Место же для надгробной надписи осталось не заполнено.

И тут же прискакал чиновник из Петербурга с приказом доставить во дворец две шкатулки графини. В частности, темно-синюю с надписью «Мари Казале». Но в шкатулках не оказалось ничего особенного: золотые часы с цепочкой в футляре, печать, крестик, золотой кулон, пара серебряных пряжек со стразами, хирургический инструмент. Следствие показало, что внутри изначально были и какие-то бумаги, пропавшие без следа.

Тайна могильной плиты

Про эту таинственную историю позже рассказала баронесса Боде, издав в 1882 году свои воспоминания о дамском обществе, сформировавшемся в Крыму в 1820-х годах: «Самой привлекательной женщиной этого общества, благодаря своему прошлому, была графиня де Гаше, урожденная Валуа, де Ламотт, героиня процесса об ожерелье королевы. Я вижу, как будто это было вчера: старенькая, среднего роста, хорошо сложенная, одета в редингот из серого сукна. Ее седые волосы украшает черный велюровый берет с перьями. Черты лица не мягкие, но живые; блестящие глаза создают впечатление большого ума. Она обладала живыми и пленительными манерами, изысканной французской речью».

А писатель Луи Бертрен, побывав в Крыму в самом конце XIX века, познакомился с одной жившей здесь французской семьёй. Старая матрона рассказала писателю свои детские воспоминания о том времени, когда видела в доме у своих родителей княгиню Голицыну и некую мадам де Ламотт-Валуа. Бертрен, хорошо знавший историю с похищением ожерелья королевы и про то, что Жанна де ла Мотт умерла в Лондоне, упав из окна, скептически отнесся к информации. Но затем истории о том, что в Крыму жила госпожа, укравшая у своей королевы бриллианты, он услышал еще несколько раз. Только место жительства героини менялось – то Старый Крым, то Артек.

Кстати, в том, что Жанна могла жить в домике на территории Артека, можно усомниться. Ведь анализ литературы начала XIX века, в которой упоминаются Кореиз и Артек, приводит к одному источнику – к мемуарам графа Олизара, у которого якобы Жанна арендовала домик. Но на самом деле у Олизара нет ни слова о том, что она жила там. Ну, во всяком случае, дом в Артеке, который связывают с графиней, существует. А вот тот, в котором она жила в Старом Крыму возле развалин Караван-сарая, не сохранился. Сейчас в этом месте пустырь в конце улицы Партизанской.

И, конечно, стоит упомянуть о перипетиях с могильной плитой. Сейчас могилы Жанны у армяно-григорианской церкви Святой Богородицы нет, да и церкви нет, на месте могилы – хозяйственный магазин. Но есть информация, что еще в 1918 году она была цела и на ее фоне фотографировались немецкие офицеры во время оккупации Крыма. В 1941 году плиту перенесли и закопали в стороне от могилы, за современным рынком. Затем в 1956 году ее видели и сфотографировали местная жительница по фамилии Колояниди и её брат, Николай. Потом плита снова пропала, и в 90-х годах ее начал разыскивать житель Старого Крыма Виталий Колояниди, внезапно трагически погибший. Накануне гибели он позвонил своей сестре и сказал, что почти вышел на человека, у которого хранится плита, остался один шаг. Но не сказал имени. А на следующий день его забили насмерть. Как раз на том месте, где раньше была могила графини...