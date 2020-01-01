Несокрушимая и легендарная

В Симферополе хотят установить памятник 77-й стрелковой дивизии

13 апреля 1944 года это тактическое соединение совместно с другими частями и соединениями Красной Армии, наступая со стороны теперь уже бывшего, а тогда будущего аэропорта, освободило от врага Симферополь, взяв пленными около тысячи немцев. 7 мая 1944 года 77-я дивизия штурмом овладела Сапун-горой и одной из первых вступила в Севастополь.

Лучше поздно, чем никогда

Идея установить в Симферополе памятник героям 77-й стрелковой дивизии появилась совсем недавно. Можно сказать, на днях. Правительство РК, естественно, всецело «за» и обещает оказать максимальную поддержку. Правда, стоит упомянуть, что благодарные потомки из Севастополя оказались несколько благодарнее симферопольцев. И вспомнили о необходимости сказать «спасибо» за чистое небо над головой немного раньше, 46 лет назад. В 1974 году у подножия Сапун-горы, у шоссе Севастополь-Ялта появился мемориальный комплекс в честь 77-й стрелковой дивизии. Место выбрано не случайно – именно здесь была прорвана оборона немцев. В результате многочасового и упорного боя, примерно к 19 часам 30 минутам – 20 часам передовые части 77-й СД и 32-й гвардейской дивизии вышли на гребень Сапун-горы. Первыми на Сапун-гору вышли ­105-й стрелковый полк 77-й стрелковой дивизии майора Слижевского и 85-й гвардейский полк 32-й гвардейской дивизии полковника Яковлева. Боец 77-й дивизии Абдулазиз Курбанов во время штурма под огнём врага достиг вершины и водрузил красное знамя над Сапун-горой.

На одном языке

Тогда, в 1974-м, инициатива создания мемориала принадлежала правительству Азербайджанской ССР. Оно же дало деньги на реализацию проекта. Медно-латунные скульптуры, мраморные плиты и даже песок были доставлены в Севастополь из Баку. Гейдар Алиев, его жена Зарифа, дочь и 14-летний сын Ильхам присутствовали на открытии памятника.

Логика в таком повышенном внимании к героям Крыма со стороны Азербайджана есть. Потому как 77-я дивизия 2-го формирования, унаследовавшая номер и регалии от Краснознаменной СД им. Серго Орджоникидзе (расформирована 29.10.1942 г.), хоть и формировалась в Дагестане, но весной и летом 1943 года была доукомплектована 1500 бойцами и командирами именно из Азербайджана.

Любопытные сведения о том, как советские бойцы преодолевали языковой барьер, сообщают авторы книги «Крым в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 годов». Вот, к примеру: «В войсках фронта (имеется в виду 4-й Украинский, куда входила и 77-я стрелковая дивизия – Ред.) было много бойцов разных национальностей, слабо владеющих русским языком. Поэтому особой заботой политорганов, партийных и комсомольских организаций являлась индивидуальная работа с ними. Беседы проводили коммунисты, комсомольцы, а также наиболее политически зрелые беспартийные бойцы, знающие тот или другой язык. В практике воспитательной работы с бойцами применялась и такая форма политико-массовой работы, как собрания». В марте 1944-го были проведены общие собрания азербайджанцев, казахов и узбеков с повесткой дня: «Год исторических побед Красной армии и наши задачи в деле освобождения Крыма». Доклад на азербайджанском языке готовил агитатор роты старший сержант Мамедов.

Да, тогда у нас всех была одна Родина, и защищали её все сообща. И идейные воззрения были у всех правильные. А потом, спустя десятилетия после Победы, с головами что-то случилось…

Непостоянство памяти

В начале октября 2009 года севастопольский мемориал разрушили вандалы – охотники за металлом. Одну из скульптур буквально вырвали из стены, у солдата-героя отпилили ноги и оружие. За совершение этого акта вандализма были задержаны, а затем осуждены на три года лишения свободы Эдуард Аракелян, 1962 года рождения, гражданин Грузии, и местный житель Андрей Ганин, 1967 года рождения.

В начале весны 2010 года монумент начали восстанавливать. В мае 2011-го состоялось его новое торжественное открытие. Но старожилы утверждают, что когда-то мемориал был лучше. Мол, ранее, при создании в 1974 году, «памятник имел иную конструкцию лестницы, облицовку граней и парапетов известняком белого цвета, покрытие платформы из азербайджанского травертина (туфа), а потом, на протяжении трёх десятков лет, претерпевал существенные изменения в худшую сторону».

А несколько месяцев назад дагестанское региональное информационное агентство «РИАДербент» вдруг высказало пожелание, чтобы в текст на севастопольском мемориале были внесены поправки. Мол, пора принять во внимание, что 77-я стрелковая дивизия была многонациональной. В заметке, в частности, сказано: «Её (77-й стрелковой дивизии) боевой путь начался с освобождения Северного Кавказа от гитлеровцев. Затем дивизия участвовала в боевых действиях в Крыму. Своё почетное наименование (Симферопольская) она получила 13 апреля 1944 года за освобождение Симферополя. Но совершенно безосновательно данная дивизия была названа азербайджанской. Такое название до 16 июля 1940 года носила 77-я горнострелковая Краснознамённая дивизия имени Серго Орджоникидзе (1-го формирования), созданная в 1920 году. В связи с переходом к многонациональному принципу комплектования она перестала называться азербайджанской. Дивизия просуществовала до октября 1942 года, когда из-за больших потерь ее остатки были использованы для укомплектования 216-й стрелковой дивизии. Тем не менее, в Крыму у подножия Сапун-горы в 70-е годы прошлого века был водружен памятник с надписью “Бесстрашным сынам и дочерям Азербайджана – участникам штурма Сапун-горы /май 1944 г./ – воинам 77-й Краснознамённой Ордена Суворова”. Ниже более мелким шрифтом дано уточнение: “Дивизия сформирована в 1920 году в Баку. Участвовала в боях за освобождение Кавказа, Украины, Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков”. Как видно, подвиги 77-й дивизии 2-го формирования были приписаны ее предшественнице, которая к тому времени была расформирована, да и к началу ВОВ перестала быть национальным азербайджанским воинским формированием. Однако данная ошибка до сих пор не исправлена, и даже после присоединения Крыма к России ничего не изменилось... А ведь среди пяти Героев Советского Союза, которых дала эта дивизия, – один дагестанец (кумык) Абдурахман Абдулаев».

Теперь у симферопольцев, раз уж они решили вспомнить, есть шанс вспомнить всех.